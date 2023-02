UeD, scivoloni e insulti in studio: web in rivolta. Dama crea sospetti

Al centro studio torna Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. Questa volta il cavaliere tarantino racconta di aver cercato di voltare pagina dopo l’uscita di scena di Gloria Nicoletti. Sta, infatti, conoscendo Michela. La bellissima dama con gli occhi verdi crea un certo caos. In realtà, a dar vita alla lite ci pensa Armando Incarnato. Facendo il punto della situazione, Riccardo al centro studio spiega di essere uscito con Michela, ma di aver notato che c’è qualcosa che non gli torna. Il cavaliere tarantino sospetta che la nuova dama del Trono Over voglia sfruttarlo per farsi notare, in quanto lui è ormai un volto discusso del programma di Maria De Filippi.

Cosa ha portato Guarnieri a insospettirsi? Il cavaliere racconta di aver cercato di baciare Michela, ma di non aver ricevuto il risultato sperato. Infatti, la dama ha preferito non baciarlo. Ed è anche giusto che una persona decida di prendersi i suoi tempi. In questo racconto si inserisce Armando, il quale dichiara che può dare ragione ai sospetti di Riccardo, in quanto lui ha avuto modo di conoscere Michela. Tra loro la conoscenza è, però, già naufragata e la dama si aspettava che si sarebbe ritrovata in una situazione del genere in studio.

Il cavaliere napoletano a UeD racconta una sua versione dei fatti. Scendendo nel dettaglio, spiega che durante la loro conoscenza Michela gli avrebbe detto di non poter provare alcun interesse nei confronti di Riccardo. In particolare, la dama pare si sia detta certa del fatto che Guarnieri sia l’uomo più insicuro del programma. Proprio per questo non sarebbe mai uscita con lui.

Ma ecco che Armando la ritrova al centro studio proprio con Guarnieri. Quest’ultimo continua ad avere dei seri dubbi e anche i telespettatori. Sebbene Riccardo e Armando non siano tra i volti più amati, ma sono spesso abbastanza criticati dal pubblico, questa volta la situazione è ben diversa. Sono tanti i telespettatori che si concentrano su un dettaglio.

Questa parte del pubblico va contro l’opinione di Gianni Sperti, che si scaglia subito contro Armando, e si dice convinta del fatto che Michela sapeva bene che si sarebbe ritrovata in mezzo a delle discussioni conoscendo sia Riccardo che Armando. “Se tu esci con me e non mi baci, non è che esci con me per creare delle dinamiche?”, chiede Guarnieri insospettito.

“Io non lo bacio perché non sono sicura. Qual è il tuo problema? Io sono libera di scegliere che fare”, afferma convinta Michela. A un certo punto Maria De Filippi arriva alla conclusione che questi confronti siano totalmente inutili. Infatti, fa notare: “Ma è una cosa di un mese fa”. Questo riferendosi allo scontro tra Armando e Michela. Per quanto riguarda Riccardo, Maria chiede cosa vogliano fare ed entrambi decidono di andare avanti.

UeD, Carola al massacro: i fan si ribellano

Nella puntata andata in onda ieri, è stato possibile vedere Carola Carpanelli tornare in studio e chiedere a Federico Nicotera comprensione. La bionda corteggiatrice uscirebbe subito dal programma con il tronista, ma non ha alcuna intenzione di andare avanti con questo percorso televisivo per altri mesi. E questo per la maggior parte dei telespettatori può confermare che Carola non ha interessi ad apparire pubblicamente, altrimenti sarebbe stata contenta di continuare a stare sotto le luci dei riflettori.

Al contrario, però, Gianni Sperti e Tina Cipollari non credono all’interesse che la Carpanelli dice di provare nei confronti di Federico. Il pubblico accetta le loro opinioni, ma quando i toni si scaldano non ci sta. Innanzitutto, oggi Maria cerca di far riflettere Carola:

“Io non lo bacio perché non sono sicura. Qual è il tuo problema? Io sono libera di scegliere che fare. Una storia è fatta di discussioni, di capirsi, di non capirsi, di andare d’accordo, di non andare d’accordo. Ma io, io, io in una storia non c’è. Per quello che ti ho chiesto se sei pronta. Io so che la scelta è prossima”

A generare le polemiche sono alcune parole utilizzate da Tina nei confronti della corteggiatrice, che non riesce neppure a difendersi: “Non fare la vigliacca dicendo che vuoi scappare. Cosa fa capire questo di te? Che sei una ragazza con personalità? Zero! Io lo reputo un ricatto il tuo”. Maria cambia argomento a passa prima al Trono Over e poi al percorso di Lavinia Mauro.

A un certo punto, la padrona di casa nota che Federico è pensieroso. Il tronista chiede così che fine ha fatto Alice Barisciani, la quale ha lasciato lo studio a causa di un attacco d’ansia. Nicotera non si alza subito per raggiungerla, ma tentenna e chiede cosa può fare. Alla fine decide di andare da lei in camerino. A sua volta, Carola chiede di potersi recare anche lei in camerino, in quanto non avrebbe senso restare senza la presenza di Federico.

Ed ecco che Tina non si trattiene: “Che stupidina! Ma che ci fai con una così Federico? Ma quanto è bambina?!”. De Filippi tenta subito di calmare l’opinionista, mentre moltissimi telespettatori reagiscono male sui social network. Il pubblico nota un certo controsenso in ciò che dichiarano gli opinionisti. Entrambi hanno fatto notare che sui social network non è giusto che Alice venga insultata e offesa, ma i telespettatori fanno notare che è proprio ciò che hanno fatto loro con Carola.

Allo stesso tempo, c’è chi dice che i fan della Carpanelli stiano esagerando e che se fosse stato il contrario avrebbero applaudito. C’è infatti chi è d’accordo con l’opinione di Tina e che trova appunto Carola immatura nei suoi gesti.

Mi spiegate perché Carola doveva rimanere lì seduta se Federico sarebbe uscito e andato via dalla puntata? A chi doveva portare rispetto? A Tina e a Gianni? Che ogni due per tre la insultano, dicendole le peggio cose. Ma dai. #uominiedonne — Giulsss_ (@CepollaroGiulia) February 17, 2023

che poi, hanno molto da dire sul fatto che alice viene insultata ma carola no? sotto ogni post riguardante lei e perfino sotto le sue foto vengono scritti insulti di ogni tipo. dai che il vostra favoritismo verso alice si vede dalla luna#uominiedonne — ???? (@gojosprint) February 17, 2023

Certo che definire stupida una persona solo per come si comporta a #uominiedonne … io non so Carola come possa ripresentarsi lì dentro. cioè, io non andrei quantomeno! — Cattivissima Mente (@Cat_Mente) February 17, 2023

Ragazzuoli, la scelta è Alice , tutta questa puntata improntata su far vedere Carola non interessata cosi lui non ha tutti contro fuori se la sceglie..Tina imbarazzante e Federico che sente tutte le offese e non dice mai niente !!!#uominiedonne carola — Cami_ilie (@Cami85223347) February 17, 2023