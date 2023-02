Uomini e Donne, Federico-Carola: Maria pare dare una conferma!

Caos con il ritorno di Carola Carpanelli nello studio di Uomini e Donne. Non passa inosservato il comportamento di Maria De Filippi. Infatti, la padrona di casa appare abbastanza delusa. Allo stesso tempo, sembra voler dire qualcosa di fondamentale alla corteggiatrice. Andando con ordine, ciò accade proprio quando nessuno pare riuscire a trovare una parola positiva sul comportamento di Carola, che è amatissima dalla maggior parte del pubblico e ha riportato la giusta attenzione al Trono Classico dopo tantissimo tempo.

Nei giorni scorsi Federico Nicotera non ha perso tempo ed è andato a riprendere Carola. Dai suoi occhi e dal suo modo di fare si percepisce che è davvero molto preso da Carola. Quando lei non gli risponde al telefono, è chiaro che gli manchi un po’ la terra sotto i piedi. Alla fine i due, dopo l’uscita di scena della Carpanelli della settimana scorsa, sono riusciti a confrontarsi. A Roma c’è stata una discussione, con una Carola davvero molto delusa e un Federico sconvolto.

Ecco che oggi Carola torna a UeD: “Pensavo di non venire. Qua dentro avevi fatto il fenomeno dicendo che non sapevi se saresti venuto”. Federico crede, però, che la corteggiatrice non apprezzi ciò che fa. La Carpanelli prosegue dicendo di non sentirsi apprezzata, anzi crede che di non essere trattata nel giusto modo dal tronista. Quest’ultimo si convince così del fatto, insieme a Gianni Sperti, che lei dia troppa importanza ai social network e ciò che dicono sul web i telespettatori.

Carola spiega nel dettaglio qual è il suo pensiero, anche se continua a essere compresa dal pubblico ma non dai presenti in studio:

“Devo venire qua per essere trattata così? Ho pensato che non sto più qui. Ho un’idea su come voglio essere trattata dalla persona con cui voglio stare. Guarda adesso, dici che quello che faccio lo faccio per quello che leggo. Io non credo alle parole che dici. Quindi non voglio rimanere. Non mi piace come ti rivolgi a me. È l’arroganza, il tuo modo di fare. Io ti rispondo così quando tu fai così con me. Tu invece in base a come ti svegli la mattina tratti le persone. Evidentemente abbiamo una percezione diversa delle cose”

Nicotera non sa più che pesci pigliare e dimostra di essere in serie difficoltà. Per il tronista, infatti, diventa complicato capire cosa davvero pensa la Carpanelli. Il tronista si lascia andare così a qualche sfogo:

“Devi smetterla di dire che ti tratto male. Tu guardi il web, stai facendo questa scena perché la gente fuori ti dice di non tornare. Pensa che sono scemo, avevo anche pensato di farle una sorpresa. Lei fa quello che dice il web. Tutto quello che ti riportano su Twitter lo fai”

Ha sempre preso le difese di Carola interpretando i suoi gesti, ma oggi Maria la interrompe più volte dando la parola ad Alice Barisciani. Quest’ultima non trova corretto l’atteggiamento della sua collega e lo dice esplicitamente.

“Penso che sia troppo assurdo. Lei dice che Federico non ha mai dimostrato niente per lei, ma è da mesi che le corre dietro. Ci sono quelle attenzioni che lui in qualche modo ti ha fatto arrivare. Tu al mio posto non saresti solo seduta qua. Tu guardi molto il web e quello che dice. La dimostrazione è che non sai che rispondere. Io non mi voglio mettere contro di lui, non voglio distruggere la nostra stabilità. Ma se lei si sta comportando così è perché tu glielo hai sempre permesso”

“Ti giuro mi viene da piangere, quando mi dice che la tratto male innesca dei meccanismi in me”, dichiara successivamente Federico. Forse il problema è che questo Trono è durato più del dovuto? Per molti telespettatori è scontato che una delle due corteggiatrici prima o poi sarebbe scoppiata. Comunque Carola continua per la sua strada, dicendosi sicura del fatto che sta portando avanti un percorso da sola.

A schierarsi contro la Carpanelli ci pensa Gianni:

“A lei l’applauso contro dà fastidio. A me che il web va contro se io spendo una parola buona per Alice, perché dico quello che penso. Perché parli dei social? Perché devi far passare un bravissimo ragazzo come uno che tratta male le donne? Tieniti il web e fai l’influencer. Sembra che a te non frega niente di Federico. E no, sono le parole tue. Dici che non sei abbastanza interessata e non sai come uscirtene”

A questo punto, Carola si dice pronta a lasciare il programma con Federico. Il problema per lei è continuare questo percorso all’interno del programma televisivo, che dura da agosto, e condividerlo con un’altra ragazza. Ma Federico cerca ancora di capire:

“Tu non puoi pensare che io ti tratto male. Posso essere rude, però veramente riapri in me delle ferite particolari. Non so se hai capito in che situazione familiare vengo. L’ultima cosa che vorrei è trattare male te, una donna o chiunque mi sta vicino. Tendimi una mano allora”

UeD, Carola sotto accusa: parla De Filippi

Probabilmente appena Carola ha visto che Alice è stata messa in primo piano in quest’ultimo periodo si è sentita come messa da parte. E questo potrebbe aver scatenato in lei l’idea che Nicotera la stia prendendo in giro e che non sia davvero interessato. “Magari hai conosciuto uno fuori, può succedere”, afferma sospettosa Tina. E Gianni fa notare che andare via ora sembra una scusa per non essere scelta.

Carola, però, continua a dire di non stare bene all’interno del programma. Non vive più bene questa situazione. A questo punto, interviene Maria De Filippi, la quale cerca di capire cosa sta passando per la sua testa:

“Il problema è che vai cercando consenso su di te. Lui ti sta mettendo in fila a tutto, se a lui non interessassi non ti direbbe queste cose. Sì ok, benissimo, non ti senti bene. Lui continua a dirti questo, questo e questo. Tu non ti rassereni mai. Non va mai bene quello che lui ti dice. Come se tu fossi sorda, continui come un mulo. Se ci tengo a una persona, dovrei essere sollevata e contenta. Tu no, perché? Te lo sta dicendo per mezz’ora, quella disperata dovrebbe essere Alice. Ti sembra il tipo che vuole che tu rimanga per averne due alla fine? Qual è l’interesse se non sei tu?! Poi per il web, ci sta, è normale. Ma è un peccato”

Il discorso di Maria sembra addirittura portare a dare una conferma a Carola, ovvero che è lei la scelta di Federico, altrimenti non avrebbe fatto tutto questo caos per riportarla nel programma. Intanto, Nicotera è sempre più confuso:

“Io ho chiesto a Claudio in un momento di confusione totale di aiutarmi. Io gli dico: ‘Quando vedo che lei mi guarda sembra che mi chiedesse aiuto, mi sussurra qualcosa ma non capisco, perché non vedo il labiale’. Sto io che mi faccio un film o effettivamente è così? Sennò sono diventato scemo io”

In effetti, più volte è possibile vedere Carola rivolgersi a bassa voce a Federico, come se appunto gli stesse chiedendo una mano d’aiuto.

UeD: Tina Cipollari imbarazzata per Ivan

Maria De Filippi inizia questa puntata con Ivan che racconta di essere uscito con Desdemona e Paola. Il cavaliere si è trovato bene con entrambe. Desdemona sta uscendo anche con Claudio e Giuseppe. La conduttrice, a un certo punto, chiede a Ivan se c’è una donna che gli piace di più tra coloro che sono presenti in studio. Inizialmente fa il nome di Gloria Nicoletti, che ha lasciato da sola il programma mettendo fine alla sua conoscenza con Riccardo Guarnieri.

Ma Maria vuole arrivare a un altro punto. A Ivan interessa Tina Cipollari: “Da casa è una bellissima donna, ma qui lo è ancora di più”. Non è la prima volta che l’opinionista si ritrova in una situazione del genere. Qualche puntata fa, ha dato vita a uno show con Claudio, il quale si è ritrovato in seguito costretto a lasciare la trasmissione dopo aver generato non poche polemiche. Ma mentre con quest’ultimo, Tina era apparsa scherzosa, questa volta è abbastanza imbarazzata. Questo è un dettaglio che viene fatto notare da Gianni Sperti e da De Filippi.

“Non me l’aspettavo… È stata una cosa improvvisa, anche io sono una donna timida. Io guardo tutti, non è che c’è stato uno sguardo particolare. A me dà anche un po’ fastidio che loro dicano che io li guardo. Valuterò. Mi fa piacere”

Non si sa se Tina a UeD stia recitando questa parte di donna lusingata e imbarazzata per l’interesse che Ivan dichiara di provare nei suoi confronti. Può essere che questo sia un siparietto che la vede protagonista per creare un po’ di caos all’interno dello studio di Canale 5. Sembra in effetti strano che la Cipollari possa mettersi in gioco con un cavaliere del parterre. Ma va anche considerato che proprio nel programma, diversi anni fa, quando già rivestiva il ruolo di opinionista ha incontrato Kikò Nalli, suo ex marito e padre dei suoi figli.

Maria tenta di incitare Tina a non lasciarsi sfuggire nessuna occasione:

“Tina mi guarda come per dire che l’ho messa in un guaio. Ma io non potevo non dirlo. Perché ti precludi qualcosa? Secondo me è stato sincero. Ti conosco quando sei negativa e qui non sei negativa. Sei imbarazzata. Stai uscendo dal tuo ruolo”

Intanto, Ivan si presenta e dichiara di avere 48 anni. È nato e vive in Svizzera. È stato sposato per più di 20 anni e ha “tre magnifici bambini”. Ha studiato medicina e si è specializzato in neurologia. Diversi anni fa ha aperto la sua prima ditta e successivamente ne ha aperto un’altra. Inizialmente Tina si rifiuta di ballare con il cavaliere, per poi accetta su consiglio di Maria e Gianni.

Gemma Galgani ammette di trovare Tina più bella e con una luce diversa. “Io sono neutrale, quando c’è da dire una cosa la dico. Ti dico quello che ho visto quando hai ballato con Ivan”, confessa la dama torinese. “Ma tu hai trovato l’amore qui, vi siete sposati. Sei impacciata, non ti ho mai vista così”, le fa ancora notare Gianni. “Le è venuta anche la ridarola”, prosegue Maria.