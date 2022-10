Tina Cipollari, dopo aver rilasciato una toccante intervista a Verissimo per presentare Piume di struzzo (sua ultima fatica letteraria), torna a parlare della sua vita ‘pre spettacolo’, quando cioè non era ancora famosa. Lo ha fatto attraverso una lunga chiacchierata rilasciata a Chi Magazine. Con il settimanale è tornata sull’uomo che più di tutti ha amato. No, non si tratta di Chicco Nalli, suo ex marito nonché padre dei suoi tre figli bensì di un tal Antonio. Già innanzi a Silvia Toffanin, la vulcanica opinionista ha accennato a tale personaggio che oggi non c’è più. Resta però vivo nei ricordi di Tina che lo definisce come colui che più di chiunque altro è stato in grado di aiutarla e comprenderla sotto tutti i punti di vista.

La Cipollari ha ribadito che Antonio è “l’unico” suo “più grande amore”, aggiungendo che l’uomo le ha fatto da “fidanzato, padre e amico”. Quando in giovane età cominciò la frequentazione, le sue amiche di allora non la presero bene in quanto ritenevano Antonio “troppo grande” per una ragazza. “E poi era divorziato, aveva dei figli…”, ha aggiunto Tina che, nonostante il vociferare altrui, ha deciso di viversi la love story. Una relazione che l’ha mutata radicalmente. Ma chi era Antonio?

“Era molto ricco, d’accordo, ma si era fatto da solo, aveva dei valori, aveva viaggiato, aveva costruito la sua vita. Mi ha insegnato tanto, mi ha cambiato l’esistenza. Inizialmente ero una ragazza chiusa, la mia infanzia dura, forse, pesava anche sul mio rapporto con gli uomini. Oggi che non c’è più penso: “Chissà se lui era veramente innamorato di me o si era solo preso a cuore la mia persona””.

Tina ha sottolineato che Antonio aveva “queste premure” che non ha più ritrovato in nessun altro uomo (agli altri ex fischieranno le orecchie). Al magazine diretto da Alfonso Signorini è poi tornata a raccontare della sua infanzia vissuta in campagna. Lavoro tanto, soldi pochini. Voglia di sognare alle stelle. E sarà stato proprio il desiderio di evadere e di andare a scoprire la vita oltre il paese e la provincia che ha portato Tina a spiccare il volo.

A proposito di volo: da anni è ormai protagonista del pomeriggio di Canale Cinque. Il suo ruolo di vulcanica opinionista a Uomini e Donne è intoccabile. Così come sono intoccabili i parapiglia con Gemma Galgani, dama torinese protagonista delle dinamiche del Trono Over del dating show timonato da Maria De Filippi. A Verissimo, con una battuta tagliente e sarcastica, la Cipollari aveva detto che Gemma non avrebbe potuto leggere Piume di struzzo. A Chi Magazine, invece, ha cambiato tiro. Quindi regalerà il libro alla sua ‘rivale’? “A Gemma sì, che me lo ha chiesto già un milione di volte e lei lo vuole con dedica. E credo che lo farò in trasmissione”. A un’altra protagonista Over invece ‘nada’: “A Pinuccia no. Proprio no!”.

La reazione di Kikò Nalli all’uscita del libro dell’ex moglie Tina Cipollari

Come poc’anzi accennato, Tina, sia nell’intervista a Verissimo sia in quella rilasciata a Chi Magazine, non ha menzionato l’ex marito Kikò Nalli, ribadendo a più riprese che l’uomo della sua vita è stato Antonio. Come ha reagito l’ex gieffino? Se l’è presa? Assolutamente no, anzi si è congratulato con l’ex moglie attraverso un post pubblicato sui social: “Questo libro mi ha insegnato che il futuro appartiene solo a chi crede nei propri sogni. Orgoglioso di te”. Applausi!