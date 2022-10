Verissimo, Tina Cipollari irriconoscibile: fiume di lacrime e dolore

Tina Cipollari inedita e irriconoscibile. Durante la puntata di Verissimo in onda domenica 23 ottobre, la vulcanica opinionista di Uomini e Donne è stata tutto tranne che vulcanica. Collegatasi con lo studio orchestrato da Silvia Toffanin, ha presentato il suo nuovo libro, ‘Piume di Struzzo’ (Mondadori). Un tuffo doloroso nel passato, di quando era bambina e viveva a Viterbo assieme a mamma, papà e i suoi tre fratelli. Una famiglia contadina in cui la vita non era semplice. Si lavorava tanto, la fatica si faceva sentire e di soldi ce ne erano pochi. Tina, nel ricordare quel periodo, ha versato parecchie lacrime, mostrandosi in una veste del tutto differente rispetto a quella che solitamente si vede a UeD.

“Nessuno conosce la mia storia prima che diventassi personaggio. Ho fatto fatica a raccontarmi, questo tuffo nel passato mi ha reso fragile e mi ha fatto tornare in mente cose che avevo accantonato. Ora devo dire grazie a quella bambina di ieri perché se oggi sono quella che sono lo devo a lei”, ha esordito Tina che ha poi narrato della dura vita di campagna vissuta durante l’infanzia. Papà lavorava sempre nei campi, anche sua madre. Entrambi i genitori oggi non ci sono più.

“Mia madre è stata una donna forte e con tante energie. Si è occupata di quattro figli e lavorava. Una donna stanca che non riusciva a essere contenta perché rientrava a casa senza energie. Io sapevo che non poteva dare di più”. A questo punto la Cipollari è scoppiata a piangere, interrompendo il racconto e scusandosi con la padrona di casa: “Scusa Silvia, ma ricordare mi fa male. Non volevo che ciò accadesse, ho sempre cercato di mascherare dietro le risate e i miei modi di fare ma… Scusatemi”, ha dichiarato, in palese difficoltà.

Toffanin ha cercato di fare forza all’ospite; poi ha lanciato una clip su suo padre. Ripresa la linea con lo studio, Tina ha di nuovo pianto e chiesto scusa, evidentemente addolorata. “Scusami Silvia, ma mi fanno proprio male questi ricordi”, ha detto con voce rotta. Largo poi al suo primo grande amore, un uomo chiamato Antonio. Trattasi di una persona che le ha cambiato la vita, in meglio, nonostante la love story non sia finita bene.

“Antonio è stato il mio unico grande amore, mi ha fatto vivere parte di quei sogni che ho sempre fatto. Una storia bella che però è finita male. Ero innamoratissima, mi ha insegnato a vivere, ha fatto sparire le mie insicurezze, paure e incertezze. Lui tra l’altro è morto, tanti anni fa”.

Verissimo, Tina Cipollari torna vulcanica nel parlare di Gemma Galgani

Silvia Toffanin ha poi fatto ritrovare il sorriso alla Cipollari. “Devi regalare il libro a Gemma”, ha consigliato la conduttrice, in riferimento alla famosa dama torinese del Trono Over di Uomini e Donne. Tina è tornata così ad essere ironica e caustica: “No, non credo proprio perché sarà rifiutata la vendita a lei in tutte le librerie Mondadori“. Infine, spazio al capitolo sentimentale attuale. La timoniera di Verissimo le ha domandato a che punto è oggi con l’amore. “Devo ancora partire”, ha chiosato Tina. Nessun ‘lui’ all’orizzonte.