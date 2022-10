UeD, Tina Cipollari ha scritto un libro: trama, prezzo e quando esce

Annuncio a sorpresa della vamp per eccellenza di Canale 5, che si è messa a lavorare alla sua prima vera opera letteraria: ecco cosa c’è da sapere in merito

Una news a sorpresa in arrivo dal mondo di Uomini e Donne: questo pomeriggio, via social, Tina Cipollari ha annunciato di essersi messa al lavoro sul suo primo vero libro, un’opera letteraria che sarà presto disponibile in tutte le librerie d’Italia oltre ovviamente alle numerose piattaforme online come Amazon.

Il titolo della prima opera da autrice di Tina Cipollari è Piume di struzzo – Storia di una donna. Il riferimento sembra essere allo stile degli esordi dell’esuberante Tina all’interno della trasmissione di Canale 5, quando la donna si presentava in studio come una vera e propria vamp con indosso abiti da diva d’altri tempi. Stando a quanto ci racconta l’opinionista fissa di Uomini e Donne via social, all’interno del libro verrà raccontata la storia di Tina a 360 gradi, con tutte le sue colorate avventure (come un arcobaleno), i suoi capricci continui e in generale la sua forte identità di donna, quella che ha sempre voluto essere.

Il libro di Tina Cipollari, pubblicato dalla casa editrice Mondadori, vanta una copertina sui toni pastello con due occhiali da sole a cuore in bella mostra, un altro dei dettagli fashion che hanno fatto la storia dello stile di Tina.

Tutto quello che c’è da sapere sul primo libro di Tina Cipollari

Si tratta, questo, del debutto letterario della simpatica Tina, che da anni fa il bello e il cattivo tempo a Uomini e Donne con i suoi commenti al vetriolo e con l’infinita querelle con la nemica Gemma Galgani.

Piume di struzzo – Storia di una donna uscirà nelle librerie il prossimo 25 ottobre. Tuttavia, per i più impazienti, il volume è già preordinabile su Amazon. Il prezzo? 18 euro nella sua versione cartacea, mentre per chi ha un Kindle a disposizione la lettura in formato e-book è disponibile al prezzo di 9,99 euro.

In base alla descrizione del libro, sembra proprio che al suo interno verranno raccontati anche i primi anni di vita di Tina in provincia di Viterbo e le sue umili origini. L’opera approfondirà anche la storia di quel suo vecchio principe azzurro scomparso per un tragico scherzo del destino.