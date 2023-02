Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne nel corso della nuova registrazione Federico Nicotera non ha ancora scelto. Maria De Filippi ha fatto sapere in studio che il tronista farà finalmente la sua tanto attesa scelta durante la prossima settimana. Questo ciò che riporta in queste ore sul suo profilo Instagram Lorenzo Pugnaloni. Non c’è, al momento, una data precisa. Ciò che si sa è che domani ci sarà un’altra registrazione. Ma sembra molto più probabile che ci sia qualche giorno di stacco da quanto accaduto oggi.

Maria ha rivelato che Federico, dopo la scorsa registrazione, ha raggiunto entrambe le sue corteggiatrici. Inizialmente si è ricato in camerino da Alice Barisciani e poi da Carola Carpanelli. “Discussioni a non finire”, si legge. La prima si è detta convinta del fatto che Nicotera sceglierà la sua rivale alla fine. Invece, Carola ha dichiarato i suoi sentimenti. La Carpanelli, che si è ritrovata nella bufera nel corso delle recenti puntate del show di Canale 5, ha scritto per il tronista una lettera.

Ebbene Carola a UeD ha ammesso di amare Federico. A leggere la lettera ci ha pensato proprio la conduttrice, che sin dall’inizio ha spronato la corteggiatrice a lasciarsi andare. Non solo, la padrona di casa ha cercato sempre di comprenderla e di ‘tradurre’ i suoi gesti. Ultimamente, però, la conduttrice era apparsa delusa e un po’ dubbiosa. La Carpanelli in studio non ha trattenuto le lacrime per le sue stesse parole e Nicotera ha preferito ballare con lei.

Alice, però, non ha preso bene la decisione presa dal tronista, tanto che è scoppiata a piangere. Ci ha pensato Gianni Sperti a consolarla, abbracciandola. La reazione, invece, di Federico è stata positiva. Nicotera si è detta contento di aver sentito finalmente queste parole da parte di Carola. E dopo tanta attesa ha annunciato di essere pronto alla scelta.

Per quanto riguarda Lavinia Mauro, ha portato in esterna solo Andrea Campoli. In studio la tronista si è lamentata del fatto che Alessio Corvino non le ha riservato alcun gesto a San Valentino. Quest’ultimo ha avuto la risposta pronta come al solito: non sono fidanzati, dunque non ha sentito la necessità di compiere per lei qualche sorpresa.

Mentre Federico è pronto alla scelta, per Lavinia il discorso è diverso. Infatti, sembra che durante questa registrazione si sia percepito che è “ancora in alto mare”.

UeD: Cristina rifiuta Riccardo, grandi novità per Gemma

Ovviamente non sono mancati i colpi di scena con il Trono Over. Riccardo Guarnieri ha provato a corteggiare Cristina Tenuta, portandole dei fiori in studio. La dama, però, non ha accettato di avviare con lui una conoscenza. Cristina ha confermato che l’unica persona a cui è davvero interessata è Armando Incarnato. Riccardo non ha perso le speranze e ha insistito per convincerla almeno a prendere un caffè.

Senza smuoversi dalla sua posizione, Cristina ha dato il bel due di picche a Guarnieri. Nel frattempo, Gemma Galgani sta conoscendo un cavaliere del parterre, che si chiama Silvio. Tra i due la conoscenza sembra stia andando nei migliori dei modi.