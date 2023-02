UeD anticipazioni: due coppie vanno via. Grossa lite in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che due coppie hanno lasciato il programma. Non c’è stata nessuna scelta, però, nel Trono Classico, come riporta Lorenzo Pugnalini sul suo profilo Instagram. Lavinia Mauro e Nicole hanno preso parte alla registrazione, ma Federico Nicotera no. Questo vuol dire qualcosa, di sicuro. Sembra proprio che nei prossimi giorni, il tronista sceglierà. Le due troniste comunque non hanno avuto modo di parlare dei loro rispettivi percorsi. Gran parte di questa registrazione, infatti, è stata dedicata ad Armando Incarnato, che ha dato via un’accesa lite con Gianni Sperti.

Non si sa di preciso cosa abbia scatenato questa volta il forte litigio, né ci sono tutti i dettagli al riguardo. Ciò che si sa è che Desdemona è stata invitata da Armando a uscire. Nel frattempo, la dama sta conoscendo anche altri tre cavalieri. Pare che da questa situazione sia nata una lite abbastanza forte tra Gianni e Armando. L’opinionista ha criticato il cavaliere napoletano, perché non conosce mai le new entry.

Tra le coppie che hanno lasciato UeD c’è quella composta da Alessandro e Pamela! Ebbene sì, dopo quanto accaduto nel corso delle recenti puntate, i due hanno lasciato il programma di Maria De Filippi. Mentre lei è apparsa davvero molto interessata al cavaliere protagonista di varie polemiche, quest’ultimo è sempre stato abbastanza insicuro.

Oggi Alessandro è arrivato in studio con un anello per Pamela, la quale ha così deciso di iniziare una relazione fuori dallo studio di Canale 5. Sembra che con il tempo il cavaliere abbia iniziato a provare dei sentimenti per la dama. Nel corso di questa registrazione, inoltre, è stato detto che Luca e Antonella (ex tronista) si stanno conoscendo fuori dal programma.

UeD, Federico Nicotera – Carola – Alice: il punto

A breve Federico Nicotera farà la sua scelta. L’ha anche annunciato lui stesso nel corso della passata registrazione, durante la quale Carola è finita al centro della bufera. Oggi il tronista non era presente in studio e, dunque, è facile pensare che nei prossimi giorni sceglierà. Si parlava di giovedì pomeriggio, ma in realtà le prossime registrazioni ci saranno nel weekend. Non resta che attendere per scoprire chi sceglierà Federico tra Carola e Alice.

Tanti bassi e pochi alti con la Carpanelli, che però ha conquistato la maggior parte dei telespettatori. La bionda corteggiatrice ha da subito attirato l’attenzione di Federico, il quale ha sempre dimostrato di essere molto preso. Infatti, in diverse situazioni è stato facile pensare che sarà Carola la scelta. Va anche detto che la bionda corteggiatrice è riuscita a riportare gran parte del pubblico a interessarsi di nuovo al Trono Classico.

Con Alice, nel corso dei mesi, Nicotera ha instaurato un rapporto caratterizzato da meno litigi e incomprensioni. Per questo, col trascorrere del tempo, si è iniziato a pensare che Federico potrebbe effettivamente aver iniziato a provare dei sentimenti più forti per la Barisciani. Per il momento, il tutto resta un enigma.