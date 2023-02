Le anticipazioni di Uomini e Donne vedono protagonisti Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Lo studio pare si sia rivoltato contro la bionda corteggiatrice nel corso della registrazione dell’11 febbraio 2023. Secondo quanto si legge sul profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, Federico ha mantenuto la parola e ha raggiunto l’hotel di Carola per chiarire. La corteggiatrice, però, non si trovava lì e così il tronista ha cercato di contattarla con il telefono della redazione.

Inizialmente Carola ha preferito non rispondere, per poi cedere. Al telefono hanno discusso e lui si è mostrato infastidito: “Ti stai facendo i cavoli tuoi per Roma. Io sto qui per parlarti”. La Carpanelli quando ha lasciato il programma nel corso della puntata andata in onda ieri ha chiaramente dichiarato di sentirsi presa in giro da Federico, il quale aveva compiuto un gesto speciale per Alice. La telefonata pare si sia conclusa con un “sai dove trovarmi” di Federico.

Nicotera ha deciso, intanto, di non vedere neanche Alice Barisciani, tanto che non ha fatto nessuna esterna. Secondo le anticipazioni di UeD quando Carola è entrata in studio oggi sarebbe avvenuto “il devastato, tutti contro di lei”. La Carpanelli pare abbia ammesso di non voler più restare nel programma. A detta sua Federico sarebbe andato a riprenderla solo per pulirsi la coscienza.

Ma ecco che lo studio si sarebbe scagliato contro Carola! Molti dei presenti in studio sono convinti che la corteggiatrice sia più interessata al mondo dei social che a Federico. In particolare, pare che soprattutto Gianni Sperti l’abbia attaccata. “Carola risponde a tono: ma può venirmi il dubbio se lui mi è venuto a riprendere il giorno dopo e non subito”, si legge. Anche Tina Cipollari si è scagliata contro la Carpanelli.

Carola ha confessato di provare dei sentimenti per Federico, ma c’è un ma. Sembra che Maria De Filippi dubiti “che lei voglia costruirsi qualcosa di serio”. Questo vuol dire che la conduttrice ha cambiato idea sulla Carpanelli? La padrona di casa è riuscita a comprendere sempre la corteggiatrice, ma sembra che questa volta non abbia preso le sue parti.

Alice ha, invece, lasciato lo studio a causa di “un attacco di panico“. Nicotera non l’ha subito seguita fuori, in quanto è uscita quando ha deciso di ballare con Carola.

Dopo un po’, Maria ha chiesto al tronista come stesse. Pensando ad Alice, il tronista ha deciso di raggiungerla. Nel corso della registrazione di oggi, Federico ha anche annunciato che farà la sua scelta giovedì prossimo. Chiaramente, andrà in onda qualche giorno dopo.

UeD: Lavinia va avanti, Riccardo volta pagina e un cavaliere si dichiara a Tina

Per quanto riguarda Lavinia Mauro, ha fatto due esterne, sia con Alessio Corvino che con Alessio Campoli. Ha fatto una sorpresa al biondo corteggiatore a Roma e si è anche raccontata molto. In particolare, gli ha raccontato la brutta esperienza vissuta con il suo ex fidanzato. Questo racconto non andrà in onda, in quanto la tronista ha preferito spegnere le telecamere.

Campoli le ha inviato un videomessaggio, attraverso il quale si è detto felice delle dimostrazioni che riceve. Si sono visti in esterna e si sono baciati “per tanto tempo”. Lavinia si è anche emozionata, in studio però ha preferito ballare con Corvino. Questo ha infastidito non poco Campoli.

Sul Trono Over esce fuori che un cavaliere, Ivan, è uscito con Desdemone. L’uomo inaspettatamente si è dichiarato interessato a Tina Cipollari. Quest’ultima ha deciso di concedergli un ballo. Questa è la seconda volta in questa edizione che l’opinionista balla con un cavaliere. Nei giorni scorsi, Tina ha regalato al pubblico uno show con Claudio.

Dopo l’uscita di Gloria, Riccardo Guarnieri sta andando avanti, tanto che è uscito con Michela. Tra quest’ultima e Armando Incarnato si è accesa una lite. Nonostante questo, il cavaliere tarantino ha deciso di proseguire con la conoscenza.