UeD, Federico è andato a riprendere Carola? L’uscita da applausi

Carola Carpanelli lascia così Uomini e Donne. Ma Federico Nicotera la raggiunge? Nel dettaglio cosa accade si scoprirà solo nel corso della registrazione che verrà effettuata nel pomeriggio di domani. Intanto, nel corso della registrazione successiva a quella che è appena andata in onda, Nicotera annuncia che andrà a riprendere Carola. Dunque, il tronista di sicuro ha già raggiunto la bionda corteggiatrice, ma non si sa ancora se lei tornerà oppure no in studio.

Oggi Carola appare davvero delusa dal comportamento di Federico. In effetti, questo trono dura ormai da un bel pezzo, da agosto. Perché Nicotera è così indeciso e non ha voglia di viversi fuori una delle due corteggiatrici? In una recente intervista sul Magazine dedicato al programma, Federico parla proprio delle sue paure e le sue parole sembrano indicare che il suo cuore batte per Carola. Ma ecco che ora sembra che tutto si sia ribaltato, in quanto Nicotera sta prendendo scelte che fanno pensare.

Maria De Filippi a UeD spiega subito che Federico ha scelto di fare solo un’esterna, con Alice Barisciani. Ha fatto una sorpresa a quest’ultima e insieme sono apparsi complici e felice. In studio, chiaramente, Carola si sente messa da parte, anche perché ormai questo trono va avanti da diversi mesi e ogni gesto diventa pesante. “Ma tutto bene? Non capisco se mi stai prendendo per il cul*”, afferma in lacrime la Carpanelli.

Nicotera si giustifica dicendo che a casa, da solo, ha capito che ora deve pensare a se stesso e deve capire come sta. Inoltre, aggiunge di aver deciso di fare questa esterna perché sentiva il bisogno di stare con Alice e di farla stare bene. Queste parole colpiscono Carola, che appare davvero stanca e destabilizzata per la situazione che si è creata.

“Se hai questa esigenza di stare con Alice allora sceglila. Per il mio di bene, non per il tuo. Capisci che da parte tua non c’è niente nei miei confronti. Riguardati le puntate. No Federico è così, mi stai prendendo in giro ed è sbagliato. Mi sono rotta di stare seduta qua a non fare niente. Se vuoi stare con lei, esci con lei. Ma scusa stai bene? Se ti va di vedere solo una persona e non due c’è un problema. Avete fatto 40 esterne e 39 sono andate bene, che devi capire? Non c’è un percorso tra noi, io lo sto facendo da sola. Perché sei sempre stato con lei, non faccio parte del pubblico. Io mi sono proprio stancata”

Federico Nicotera, invece, di chiarire la situazione preferisce provocare Carola, che continua a piangere. “Ti stanchi facile”, attacca il tronista, che addirittura si dice deluso da questa reazione della Carpanelli. Gianni Sperti, questa volta, sente di dare ragione alla bionda corteggiatrice. L’opinionista sottolinea che è stato Federico a scegliere di fare solo un’esterna e non la redazione, pertanto è normale che lei ci rimanga male.

Sperti non pensa comunque che Nicotera le stia prendendo in giro. Ma Carola ne è convinta e lo accusa anche di essere un maleducato, in quanto quando è entrato non l’ha neppure salutata, anzi l’ha completamente ignorata. E questo effettivamente è vero. Il tronista spiega che non vuole continuare una conoscenza fuori, ma vuole iniziare una relazione vera e propria. Per questo non se la sente di fare una scelta veloce, anche se afferma che ormai manca poco.

Quando Carola gli fa notare che ormai il percorso di Federico è caratterizzato da uno scambio di sorprese tra lui e Alice, ecco che accade il colpo di scena. Ancora una volta, Nicotera provoca la corteggiatrice come se fosse addirittura arrabbiato con lei: “Cerca di pensare a te che già fai fatica”. Di fronte a questa provocazione, Carola fa bene ad alzarsi in piedi e a lasciare lo studio salutando tutti: “Guarda cosa faccio pensando a me. Maleducato di me**a proprio”.

Quando Maria chiede a Federico se andrà a riprenderla, lui risponde che ha intenzione di pensarci. Ma le anticipazioni già rivelano che sarebbe andato da Carola.

UeD, Gloria va via: Maria difende Riccardo Guarnieri

Gloria Nicoletti lascia il programma. L’ormai ex dama del Trono Over annuncia di voler rispettare i suoi sentimenti parlando al centro studio con Riccardo Guarnieri. Racconta a tutti di averlo sentito via telefono e di avergli chiesto anche scusa per quanto accaduto negli ultimi giorni. Lui, durante questa chiamata, si è detto dispiaciuto e deluso. A questo punto, Gloria dichiara di essere pronta a lasciare il programma insieme al cavaliere tarantino e di non avere intenzione di buttare via ciò che è nato tra loro.

Ma ecco che Riccardo risponde con un bel no, affermando che quando nota una scarsa considerazione tende ad allontanarsi. Ma Gloria resta comunque ferma nella sua posizione, decidendo così di lasciare da sola la trasmissione.

“Allora io Maria lascio programma. Sì è giusto, rispetto i miei sentimenti. Secondo me uno che ha dei sentimenti… Ho accantonato tante cose per te. Maria ti saluto, scusami, ti adoro e grazie. Non riesco a rimettermi in gioco”

Riccardo, però, non crede che sia giusto che lei lasci il programma. La capisce, perché pensa di essere trovato nella sua stessa situazione altre volte. Le chiede di non fargliene una colpa e cerca di trattenerla. Ma ormai la Nicoletti ha preso la sua decisione di lasciare definitivamente il programma, perché è consapevole di provare per lui un forte sentimenti. Tina Cipollari attacca Riccardo, facendogli presente che dovrebbe ammorbidirsi con le donne.

Guarnieri spiega che qualche giorno prima stava per fare la stessa richiesta a Gloria, per poi ritrovarsi a litigare con lei in studio per via delle frecciate social con Ida e Alessandro, e per la segnalazione sulla 21enne con cui ha conversato su Instagram. Mentre la scorsa settimana, Armando Incarnato aveva preso le difese di Riccardo, questa volta si scaglia contro di lui.

“Ti ha chiesto scusa, se è stupida la cosa perché non la consideri così? Ti ha chiesto di uscire”, dichiara il cavaliere napoletano. Roberta Di Padua, invece, consiglia a Gloria di restare nel programma se davvero ci tiene a lui. Ma Gianni Sperti non è per nulla d’accordo: “Gli chiede di uscire e lui dice di no, e deve restare per lui?”.

L’opinionista torna a difendere Ida e Alessandro, tanto che Riccardo lo stuzzica dicendogli di fare il loro testimone di matrimonio. “Lo farò, se me lo chiedono lo farò! Cosa risolvere tu e Gloria qua in studio?”, chiede Gianni. A spiegare il punto di vista di Guarnieri ci pensa come al solito Maria De Filippi:

“Oggi di uscire con lei dallo studio non se la sente, perché è diffidente. Perché lo trattiene? Perché gli interesse. Siccome non sa se è quella giusta, non se la sente di andare via. Si è visto quanto per lui è importante sentire vicina una persona. Ida ogni volta che si sedeva qua diceva le cose negative e lui reagiva così”

Gloria lascia così il programma e saluta tutti. “Chi ti vuole sa dove trovarti”, le dice Tina Cipollari. Una volta uscita fuori, Maria ribadisce il suo pensiero e poi fa notare a Riccardo che entrambi sanno dove si trova l’altro. Dunque, se l’interesse è forte avranno modo di ritrovarsi.