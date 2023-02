Uomini e Donne, dama fatta a pezzi: la scelta di Maria parla chiaro

A Uomini e Donne tornano al centro studio Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. Quest’ultima si ritrova sommersa dagli attacchi, ma le era stato anticipato in passato che questo sarebbe accaduto prima o poi. Come fa notare Gianni Sperti e anche Maria De Filippi giorni fa, ogni volta la dama del Trono Over lamenta delle mancanze da parte del cavaliere tarantino, chiude la conoscenza e poi torna nuovamente tra le sue braccia. Questo tira e molla continuo ha sempre lasciato perplessi e diviso il pubblico.

In particolare, Maria nelle scorse settimane aveva annunciato a Gloria che nessuno le avrebbe detto più ‘poverina’. Alla sua età dovrebbe essere consapevole dell’uomo che ha di fronte, perché continuare a portare al centro studio futili accuse? Questo il sospetto di molti. Ed ecco che nella passata puntata, la Nicoletti aveva accusato Riccardo di pensare ancora a Ida Platano per via di una sua presunta frecciatina sui social network. Oggi il problema è un altro e lo spiega la conduttrice per introdurre il discorso.

“Riccardo ti scrive una ragazza di 21 anni e ti chiede di messaggiare. Questa ragazza poi comunica tutto a Gloria”, racconta Maria a UeD. Entra Gloria e spiega che questa 21enne ha scritto su Instagram al Guarnieri in privato commentando una sua foto a petto nudo. “Quella foto è stata scattata dopo un nostro momento di intimità”, dichiara la dama.

Quest’ultima afferma che gli aveva rivelato che qualora lui l’avesse pubblicata sarebbe rimasta male. De Filippi ironizza: “Almeno tu potevi pubblicare un’altra. Proprio in quel momento? Sei proprio tonto. Se sapevi che lei l’aveva vista…”. Riccardo ammette di averla pubblicata proprio apposta. Si arriva al punto della questione, ovvero a ciò che ha davvero infastidito la dama.

“Io so che lei ti ha fatto dei complimenti per questa foto. Le hai scritto di voler vedere il suo profilo. Lei si è fidata di te, ha aperto il profilo e poi hai continuato a chattare tranquillamente. Io vorrei capire il motivo di questa tua curiosità”

Riccardo Guarnieri dimostra di non avere nulla da nascondere e dichiara di non voler rispondere. Preferisce, invece, andare a prendere il suo cellulare. Nel frattempo, Gianni Sperti difende il cavaliere, facendo presente che non c’è nulla di male a pubblicare determinate foto e che è normale che lui fosse curioso di capire chi c’era dietro il profilo di questa ragazza.

Riccardo porta in studio il cellulare e fa leggere la chat a Gianni. Questa ragazza è una grande fan del Guarnieri, tanto che gli scrive dall’anno 2019. Tra i messaggi non si percepisce nulla di particolare, solo complimenti da parte di questa fan e i ‘grazie’ del cavaliere. Si arriva al punto della chat a cui si riferisce Gloria, ma sembra che neanche lì ci sia nulla di così eclatante. In effetti, Riccardo non fa complimenti e si mantiene fermo con messaggi tranquilli con una fan.

“Scusa ma di cosa stiamo parlando? Gloria non voglio discutere di queste cose. Molte di voi pensano che io sia stupido e che non sappia affrontare queste cose. Forse lo pensano loro, ma non lo sono però. Io non ho nulla da nascondere. Ti dà fastidio? Chi se ne frega. Io non è che lo faccio con tutte. Cosa c’è in questa conversazione?”

Gianni Sperti inizia ad agitarsi e, a questo punto, chiede a Gloria perché oggi è seduta al centro studio per incriminare Riccardo quando la volta scorsa aveva deciso di chiudere la loro frequentazione. La dama è in evidente difficoltà e l’unica a difenderla è Tina, che però non si espone più di tanto. A dire la sua ci pensa anche Armando Incarnato, che condivide il pensiero di molti telespettatori, anche se sono molti che comunque non esprimono un pensiero positivo su Riccardo.

“Ma perché stai distruggendo questo ragazzo? Non ti bastavano le dimostrazioni in privato? Ma lo stai accusando di cosa? Ma se hai chiuso una storia perché chiedi spiegazioni? Lo stai massacrando. Ti piaceva così tanto? Per una canzone di Shakira chiudi la storia! Ogni volta stai al centro studio. La verità brucia”

Non finisce qui, al coro si unisce Roberta Di Padua:

“Ha ragione. Quando siamo uscite settimana scorsa, mi ha chiesto cosa poteva fare con Riccardo. Se avessi visto metà delle attenzioni che lui ha dato a Gloria, penso che a quest’ora non eravamo qua. Io non ho avuto quello che hai avuto tu”

Gloria Nicoletti a UeD non resiste agli attacchi, tanto che scoppia in lacrime. “Ma mo sono scema io? Tutti l’avete detto che non era innamorato. Ti avevo detto di dirlo qua. Non chiudevo se tu lo dicevi qua”, dichiara in difficoltà. Subito dopo chiede a Maria di aiutarla perché non riesce più a parlare. Ma la De Filippi non le tende una mano in aiuto, anzi, se ne resta in silenzio.

Solitamente quando nota che qualcuno è in difficoltà, la conduttrice si espone e tenta di aiutare a dare una spiegazione a un determinato comportamento. Da questo si intuisce che Maria non trova le parole giuste per poter aiutare Gloria. Probabilmente la conduttrice non riesce a condividere il punto di vista della dama, forse perché nutre anche lei qualche dubbio.

Vedendola piangere, Riccardo si alza e cerca di consolarla, ma lei lo spinge via. “Ma che chiudi a fare ogni volta se poi tornate al centro studio?”, chiede Gianni. Cristina Tenuta si scaglia contro la Nicoletti, condividendo il pensiero degli altri:

“Io non posso credere che a 40 anni una donna resti basita che ci sia in una playlist una canzone del momento. Penso tu ti stia adeguando a ciò che accade in studio. Adesso sei poco credibile”

Riccardo continua a spiegare il suo punto di vista e Gianni, di fronte alle risposte di Gloria, diventa sempre più sospettoso.

“Se la prossima puntata vi vedo al centro, uscite tutti e due, perché non ha più senso. Ma allora Gloria hanno ragione Armando e Roberta. La risposta dovrebbe essere che vuoi uscire dallo studio e non stare qui a raccontare”

A un certo punto, Gloria si alza e corre ad abbracciare Riccardo. Quest’ultimo, però, crede che questa sua reazione sia dovuta agli attacchi di Gianni. “Lascia proprio stare, scansati da questo fosso. Fosso è un modo di dire”, questo il consiglio che Armando dà a Guarnieri.

Tina non capisce più cosa sta accadendo e ci pensa Gianni a spiegarle gli ultimi sviluppi: “Lui ha detto che sarebbe uscito con lei. Ho suggerito a lei quello che doveva fare e lui ora si è scocciato”. A chiudere questo siparietto ci pensa Maria, che sorridendo ormai stufa chiede a Riccardo di ballare con Gloria e di decidere insieme cosa fare. Le anticipazioni della registrazione successiva a questa annunciano l’uscita di scena della Nicoletti.

gloria è interessata solamente alla sediolina in centro studio ed ha ragione riccardo in questo caso.

armando bocca della verità. #uominiedonne — ????????????????. (@NicoloFabozzi) February 7, 2023

non capisco se gloria è veramente così tonta o lo fa di proposito #uominiedonne — Steph (@stepphic) February 7, 2023

Ma la buffonata fatta oggi in puntata da #GloriaNicoletti? Con tanto di pianto finto annesso perché aveva capito che stava facendo una figura di merda? VOLO #uominiedonne — Clementina Gallo (@Clemegallo) February 7, 2023

Riccardo non ha mai avuto intenzione di uscire, ma chi lo crede dai… #uominiedonne — ???? (@chiaraistyping) February 7, 2023

"Quest'uomo non è mai chiaro. Ha continuamente un dubbio, un ripensamento…"

Brava Tina, urlalo #uominiedonne — Ana Certa (@ana_certa) February 7, 2023