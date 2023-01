Nervi tesi tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza dopo Uomini e Donne. Anzi, anche dopo Uomini e Donne. I due sono diventati rivali in amore per Ida Platano, che alla fine ha scelto Alessandro e oggi sono felici insieme. In realtà, Riccardo si era rifatto avanti solo tra le righe perché non è riuscito a dire fino in fondo a Ida di ripensarci e di tornare insieme a lui. Insomma, è rimasto sul vago e alla fine Ida è uscita dallo studio con Alessandro.

Nonostante tutto, Riccardo e Ida continuano a condividere un passato importante nello studio di Uomini e Donne come fuori dallo studio. Per questo motivo Maria De Filippi nelle ultime puntate ha messo al corrente Riccardo del fatto che Ida e Alessandro avessero fatto un viaggio a Miami. E sempre per questo motivo Guarnieri ha rilasciato un’intervista sul magazine parlando di Ida e Alessandro. Quest’ultimo ha risposto non tanto all’intervista quanto a un dettaglio su Instagram dell’altro…

Riccardo ha pubblicizzato il magazine di Uomini e Donne tra le sue storie. Pubblicando le pagine in cui c’è lui, non solo l’intervista, e ha scelto come sottofondo BZRP di Shakira. Sì, la canzone in cui ha insultato l’ex Gerard Piqué e si è paragonata a un Rolex e una Ferrari. Un caso? Una coincidenza? L’ha scelta perché è la canzone del momento, visto che non l’ha messa solo per la storia con l’intervista su Ida? Oppure Riccardo ha dato del “Casio” e della “Twingo” ad Alessandro volutamente? Solo lui potrebbe svelare la verità. Nel frattempo, nel dubbio, Vicinanza ha replicato.

Prendendo ispirazione dalla reazione di Piqué, Alessandro ha postato ieri sera una storia in cui indossa un Casio al polso ed è in una Twingo. Sul video ha scritto: “Meglio un Casio originale piuttosto che un finto Rolex”. Dopo questa storia ha aggiunto una foto in cui lui e Ida ridono insieme e sono felici. La replica di Alessandro alla canzone di Shakira postata da Riccardo, insomma, è chiara. Se ne parlerà nella prossima registrazione oppure la cosa andrà a scemare così, senza ulteriori repliche da parte di Guarnieri?