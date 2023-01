Non solo Totti e Blasi, è in corso un’altra separazione molto tumultuosa e anche in questo caso si parla di… orologi!

Gerard Piqué ha risposto alla canzone di Shakira, e non è stato altrettanto delicato. Anche fra loro due adesso si parla di orologi, così come tra Totti e Ilary. La coppia italiana si è fatta i dispetti sottraendosi a vicenda collezioni di borse e di Rolex, mentre Shakira ha usato dei paragoni nella sua canzone contro Piqué proprio usando gli orologi. Da ore e ore non si fa che parlare di questo brano in cui la cantante accusa l’ex compagno di averla tradita con una donna che, sempre secondo lei, vale meno. Così come fa capire che Piqué non fosse alla sua altezza.

La canzone di Shakira ha fatto il giro dei social, tanti si sono schierati dalla sua parte e l’hanno portata in gloria concordando con la sua vendetta. Per altri è stata un po’ too much. Lei però lo ha fatto e il brano potrebbe diventare l’inno delle persone che vengono tradite. Tra i versi della canzone BZRP Music Sessions #53 Shakira canta “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”. Oppure “Hai scambiato un Rolex con un Casio”. Ed è proprio su questi paragoni che ha replicato Piqué.

Il calciatore ex Barcellona non ci è andato altrettanto leggero, c’è da dirlo. Lui si è sentito dire di non essere alla stessa altezza della statura morale da Shakira, così come ha sentito attacchi alla giovane fidanzata Clara. La risposta di Piqué a Shakira è arrivata in occasione di una diretta su Twitch in cui ha parlato del suo nuovo progetto sportivo, la Kings League. Ha replicato con il sorriso, optando per l’ironia, ma scherzando scherzando ha lanciato una bella stoccata all’ex.

Durante la diretta, Piqué ha annunciato che la Casio è il nuovo sponsor del torneo. Coincidenza? O un accordo chiuso in fretta e furia per far capire a Shakira che la Casio a lui sta più che bene? Non contento, infatti, Piqué ha pure aggiunto: “Questo orologio è per la vita”. Un altro messaggio diretto all’ex: preferisce Clara e chissà potrebbe stare con lei per sempre. Insomma, con questa mossa e queste parole Piqué ha sminuito Shakira e ha tentato di smorzare i toni. Una risposta sì ironica ma che nascondeva un messaggio: Shakira ha detto di essere un Rolex e che Clara è un Casio, allora Piqué fa affari con la Casio e dice che è un orologio “per la vita”. 1 a 1 e palla al centro?