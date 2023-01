Shakira, canzone contro Piqué: la reazione dell’ex e dell’amante

Sono ore che nel mondo latinoamericano non si fa altro che parlare di Bzrp Music Sessions #53, nuova canzone del rapper Bizarrap in collaborazione con Shakira. Il motivo è legato al testo della canzone, con il quale l’artista si è voluta levare qualche sassolino dalla scarpa rispetto al suo ex marito, Gerard Piqué.

Com’è ormai arcinoto, dopo 12 anni di matrimonio e 2 figli, l’artista col0mbiana e il calciatore catalano hanno scritto la parola fine al loro matrimonio. La fine burrascosa della relazione (non è più un segreto) è stata legata ad un chiacchierato tradimento di Piqué ai danni di Shakira. La donna con cui Piqué ha fatto le corna alla ormai ex moglie si chiama Clara Chia, ed è una fotografa 22enne con la quale è stato pizzicato di recente. Insieme a lei Piqué, tra l’altro, avrebbe iniziato una relazione clandestina già nel 2021, come confermato da un filmato che è spuntato fuori sul web nelle scorse ore.

Il nuovo pezzo di Shakira è dunque un vero e proprio j’accuse nei confronti dell’ex, con riferimenti precisi a quello che hanno passato e all’attuale status sentimentale del “bomber”. Shakira accusa Piqué di averla lasciata nel momento del bisogno, proprio quando esplodeva lo scandalo della presunta evasione fiscale. Nel pezzo l’artista fa riferimento in modo sibillino alla nuova fiamma dell’ex (“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena” canta Shakira) prendendola anche in giro per altri motivi. Ad un certo punto, infatti, l’artista 44enne canta “valgo il doppio del 22”, un chiaro riferimento all’età anagrafica di Clara Chia.

L’uscita del pezzo con Bizarran, ad ogni modo, è stato ampiamente anticipato via Instagram Stories da Shakira. Poche ore fa, l’artista aveva annunciato il suo arrivo con aereo (come quelli del GF Vip) che riportava in anteprima un estratto del testo.

Come hanno reagito Piqué e Clara Chia alla canzone di Shakira?

Il calciatore, consapevole che il pezzo sarebbe uscito, ha pubblicato il 10 gennaio un tweet ironico in cui, in sostanza, dava della pagliaccia alla ex Shakira. Clara Chia, in parallelo, ha pubblicato una IG Stories sospetta dove si è messa a ballare un pezzo scatenato (senza audio!). Che stesse ballando proprio Music Sessions #35? Ah, saperlo…certo il tempismo è sospetto!