Shakira rischia il carcere: a processo per evasione fiscale

Nuovi guai per la celebre pop star Shakira, infatti è arrivata la notizia che la cantante rischia il processo a causa di una presunta evasione fiscale pari a 14,5 milioni di euro. Le contestazioni arrivano dai giudici spagnoli, che hanno individuato ben sei reati per l’artista.

Se Shakira dovesse essere condannata per tutti i capi d’imputazione, allora per l’artista sono guai seri. Infatti, stando a quanto si apprende dal Daily Mail, la cantante rischierebbe perfino il carcere. Ma quali sono le contestazioni che le sono state fatte in Spagna?

Secondo i pubblici ministeri spagnoli che l’accusano, la cantante si è trasferita in Spagna nel 2011. Anno in cui ha ufficializzato la sua love story con il calciatore Gerard Piqué. Ma alla residenza reale non sarebbe corrisposta anche quella fiscale.

Shakira infatti avrebbe mantenuto la sua residenza fiscale alle Bahamas sino al 2015. Anno in cui ha incominciato a versare le tasse anche in Spagna. Le contestazioni riguardano quindi solo il 2012, 2013 e 2014. Il 2011 è andato ormai in prescrizione.

La difesa della cantante, neanche a dirlo, considera la situazione in modo del tutto diverso. Come avviene per molti artisti e pop star, anche Shakira ha svolto buona parte del suo lavoro in tournée internazionali. Dunque le tasse su quei guadagni non possono essere tassati solo in Spagna.

In aggiunta, proprio in considerazione dei suoi numerosi spostamenti per motivi lavorativi, la cantante non ha trascorso più di sei mesi per anno in Spagna. Richiamando quindi la normativa vigente spagnola, la cantante quindi non potrebbe essere considerata residente in quegli anni.

In una nota diramata dai legali della pop star si è tenuto a sottolineare il fatto che Shakira ha sempre adempiuto ai suoi doveri fiscali nei Paesi dove ha svolto delle attività lavorative. L’artista, peraltro, ha seguito i consigli che le sono stati forniti dai suoi consulenti, appartenenti ad una delle società più importanti e prestigiose del mondo.

I giudici spagnoli ritengono che la cantante debba andare comunque a processo. Ma Shakira sembra pronta a far ricorso e dimostrare quindi la sua assoluta innocenza e buona fede.