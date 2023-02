Anticipazioni UeD, caos: Gloria va via, Maria caccia un cavaliere

By

Colpi di scena nella registrazione del 3 febbraio 2023, con la dama che sceglie di andare via da sola e Biagio che abbandona lo show

Una registrazione turbolenta secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, con volti del Trono Over e del Trono Classico che hanno lasciato il programma. Gloria ha deciso di andare via, dopo l’ennesima lite con Riccardo Guarnieri. Sebbene la dama abbia sempre professato il forte sentimento che prova nei confronti del cavaliere tarantino, quest’ultimo non si è mai apertamente bilanciato con lei. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, questa volta Gloria ha annunciato di voler lasciare il programma insieme a Riccardo.

La dama avrebbe voluto iniziare così una frequentazione lontano dalle luci dei riflettori. Al contrario, Guarnieri ha risposto di non essere disposto ad andare via e a intraprendere questa strada. Pertanto, Gloria pare abbia reagito male, mostrandosi fortemente delusa. A questo punto, in lacrime sembra proprio che la Nicoletti abbia preferito abbandonare il programma di Maria De Filippi da sola. Riccardo le ha dato un abbraccio, cercando di convincerla a restare.

Le anticipazioni di UeD segnalano che la dama è rimasta ferma nella sua posizione. Ha ammesso di non poter continuare il suo percorso nello show perché prova qualcosa di davvero importante per lui. C’è stata un’altra discussione e alla fine Gloria è andata via. Per quanto riguarda Riccardo, nella registrazione di domani avrà la possibilità di confrontarsi con Ida Platano.

Come il pubblico ha visto nel corso della puntata di oggi, la dama originaria della Sicilia ha chiamato il programma dicendosi furiosa con il Guarnieri per alcuni suoi gesti sui social e non solo. Ida dovrebbe fare ritorno domani in studio.

Gloria non è l’unica ad aver abbandonato il programma. Sempre nella registrazione di oggi, anche Carola Carpanelli ha preso la stessa decisione.

UeD: De Filippi manda a casa Biagio Di Maro

Sarebbe Biagio Di Maro il cavaliere che Maria ha mandato a casa. Nel corso di questa nuova registrazione, il cavaliere campano ha inizialmente dichiarato di voler uscire con Gabriella. Per questo, si è recato dietro le quinte a parlare con lei. Ma poco dopo sono scese alcune dame per Carlo e Biagio ha chiesto se una di loro volesse uscire con lui. Di fronte a questa sua domanda, Claudio si sarebbe innervosito parecchio.

A dire la sua ci ha pensato anche Maria, la quale si è lamentata con Biagio per il suo comportamento. La conduttrice crede che il cavaliere tenda a illudere le donne, mostrandosi inizialmente come il principe azzurro. A prendere le sue difese ci ha pensato Carla, la dama che ha dato vita a un particolare show, tra urla e lacrime in studio.

La donna si è detta convinta che Di Maro non sia ancora uscito dal trauma legato alla morte della moglie. Nonostante ciò, è nata una discussione tra il cavaliere e Tina Cipollari. Biagio furioso si sarebbe alzato e avrebbe affermato: “Se deve passare questo messaggio non ci sto”. Dopo di che, pare si sia risieduto. Ed è stato a questo punto che De Filippi sarebbe intervenuta ancora, chiedendo al cavaliere come mai allora sia tornato al suo posto.

Biagio ha ammesso di sentirsi pressato dagli attacchi, mentre Carla non ha trattenuto le lacrime. Maria non ha trattenuto il suo disappunto: “Ma è meglio se va fuori visto che fuori è una persona meravigliosa”. Un’uscita di scena definitiva quella di Biagio? Per scoprirlo bisogna attendere.