Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Carola Carpanelli ha abbandonato il programma nel corso della nuova registrazione. Pare che in studio sia scoppiato il caos quando Federico Nicotera si è seduto al centro studio. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, Carola ha deciso di interrompere il suo percorso. Il tronista anche questa settimana ha deciso di portare solo Alice Barisciani in esterna. Non solo, ha riservato alla corteggiatrice una sorpresa.

“In studio è successo il devasto”, si legge. Sembra che la decisione di lasciare il programma sia stata presa da Carola poiché ormai convinta che la scelta di Federico sarà Alice. A innervosire la Carpanelli è stato il fatto che il tronista ha riservato una sorpresa alla sua rivale. Inoltre, in studio Nicotera ha scelto ancora di ballare con la Barisciani. A questo punto, la bionda corteggiatrice sarebbe scoppiata in lacrime. Dopo di che, avrebbe lasciato lo studio.

Secondo le anticipazioni di UeD, Maria De Filippi è intervenuta di fronte a questa scena. La conduttrice avrebbe proprio chiesto a Federico cosa volesse fare ora che si ritrova solo con una corteggiatrice. Il tronista ha dichiarato di non sapere ancora se andrà a riprendere Carola oppure no. Ha così ballato in studio con Alice.

Quella di domani sarà una registrazione molto importante. Ci sarà modo, infatti, di scoprire se Federico è andato oppure no a riprendere Carola. In caso contrario, è chiaro ormai che Nicotera abbia fatto una scelta. Forse il tronista riserverà al pubblico il colpo di scena, scegliendo direttamente Alice. In effetti, il suo percorso è ormai giunto a un punto limite. Va avanti dallo scorso agosto e le stesse corteggiatrici hanno più volte dimostrato di essere sconfortate per questo.

Questa è una situazione abbastanza complicata che può portare solo verso due uniche direzioni: Federico sceglierà direttamente Alice oppure andrà a riprendere Carola? Se quest’ultima dovesse accettare di tornare, il percorso dovrebbe andare avanti. Difficile, però, pensare che il trono possa durare ancora altre settimane. Ed è anche difficile pensare che dopo sarebbe accaduto oggi scelga Carola.

Di Lavinia Mauro, protagonista della puntata di oggi con Alessio Campoli e Alessio Corvino, e della nuova tronista Nicole non si è parlato.