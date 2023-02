Uomini e Donne, Maria stronca Gemma: web in tilt. Rivolte in studio

Gemma Galgani a Uomini e Donne torna al centro studio con Claudio, Michela e Gabriella. La dama torinese ha avuto modo di uscire con il cavaliere, con cui Tina Cipollari ha dato vita in questi giorni a vari show. Infatti, l’opinionista si è detta interessata a Claudio. Ma sin da subito si è intuito che il suo è un modo per creare spettacolo e per tentare di ostacolare Gemma. Quest’ultima cerca di far capire questo al cavaliere, che continua intanto a stare al gioco. Non si sofferma, però, sul fatto che Claudio vuole chiudere la loro conoscenza appena iniziata.

Infatti, Gemma continua a discutere con Tina. Chiede a un certo punto a Claudio se ha capito che la Cipollari non fa sul serio quando si dice interessata a lui. Ed ecco che interviene Maria De Filippi, la quale stronca Gemma in modo inaspettato: “Ma tu l’hai capito adesso che lui non vuole più uscire con te invece?”. La Galgani resta spiazzata di fronte a questa reazione della conduttrice, mentre Tina si lascia andare a una grossa risata: “Lei che si preoccupava che lui non capiva che io non volevo uscire davvero e invece. Se sei nervosa non venire a sfogarti con me. Sono anni che te la prendi con me”.

Gemma a UeD però è sempre più convinta che Tina, giocando con Claudio, abbia causato la fine della loro conoscenza. Questa sua considerazione scatena l’ira della Cipollari:

“Se un uomo è davvero interessato niente lo ferma. Ci siamo fidanzati? No e allora? Lo capisci che tu non gli piaci? Finisce male oggi! Finché scherziamo, scherziamo. Ma quando tu mi accusi di cose di cui non sono colpevole no. A prescindere da quello che è accaduto ieri cioè niente, cosa ti ha spinto a chiudere con Gemma?”

A questa domanda, Claudio dichiara di non aver trovato quel feeling che cerca. La Galgani è furiosa, perché crede che il cavaliere avrebbe dovuto dirle ciò che pensava prima: “L’ha detto adesso, lo vengo a sapere ora, non l’ha detto ieri”. Non solo, la dama torinese si lascia anche andare a uno sfogo:

“Guarda Maria una cosa è certa, essere empatici vuol dire essere felici. Io vado comunque avanti la mia empatia. Tu non metti sentimento nelle cose che fai, già da ieri come ti sei comportato. Avresti potuto farmelo capire ieri no?”

Mentre Maria cerca di capire cosa ha intenzione di fare Tina, Claudio decide di proseguire le sue conoscenze con Michela e Gabriella. Va precisato che da parte della Cipollari non c’è un reale interesse. Semplicemente, si diverte a creare questo siparietto, con la De Filippi che la sprona a fare un gesto concreto, con il sostegno di Gianni Sperti.

UeD: Riccardo Guarnieri lascia lo studio tra gli attacchi

Ennesima lite tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti in studio. La dama questa volta lamenta le frecciate social condivise dal cavaliere tarantino su Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Gloria si dice infastidita dal comportamento di Riccardo, che continua a pensare a lanciare attacchi alla sua ex fidanzata. “Anche Ida si è arrabbiata e ha chiamato”, fa sapere Maria.

Guarnieri ci tiene, però, a precisare che ha semplicemente risposto a una domanda in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Quando ha condiviso le sue risposte sui social, ha inserito la nuova canzone di Shakira dedicata all’ex fidanzato Piqué. Riccardo nega di aver condiviso il brano per Ida e Alessandro, in quanto sarebbe solo una coincidenza. Nessuno sembra credergli.

Alla fine, Gloria si alza e torna a sedere al suo posto:

“Basta, mi sono stancata. Sei pronto a mettere la frecciatina. Io un uomo così non lo voglio. Sentimento a parte, ho pure una dignità, che l’ho sempre messa da parte. Sono sembrata una burattina, una scema”

Sotto gli attacchi di Gianni, Tina e Gloria, Riccardo lascia lo studio furioso: “Quello che io voglio dire è che me ne voglio andare. Non ce la faccio. Me ne voglio andare a casa Maria, me lo permetti? Grazie”.

UeD, Lavinia mette le cose in chiaro: Corvino e Campoli si ribellano

È il turno di Lavinia Mauro, che in camerino dopo la precedente registrazione ha chiarito con Alessio Corvino. I due si sono scambiati baci passionali con il biondo corteggiatore. Arriva il momento di assistere anche al confronto con Alessio Campoli. Non mancano i baci tra loro, cosa che in studio infastidisce non poco Corvino.

“Oggi voglio i fatti. Non è paragonabile a come mi sono sentita io. Mi sono trovata di fronte due uomini che non sanno cosa dire quando gli viene chiesto cosa provano”, spiega Lavinia. Campoli trova che da parte della tronista baciare entrambi a distanza di venti minuti sia stato un gesto di ripicca. Lei nega questo e Maria fa sapere loro che si aspettava di ricevere dei fiori da parte loro in questi giorni.

“Non è stata una ripicca. Ero ferita e tanto delusa. Avevo tanta voglia di vederli. Il fatto che io vi abbia piaciuto è perché metto Lavinia al primo posto. Siamo arrivati a un punto in cui tutti e tre dobbiamo stringere i denti. Ho davanti due persone a cui sono legata tantissimo. Non posso parlare di amore. Non è che vi siete ammazzati per farmi arrivare a questo. Oggi voglio vedere due persone che lottano per me”

Corvino crede che Lavinia stia giocando e che si aspetta sempre cose diverse da loro. “Sta diventando una caccia alle streghe”, afferma intanto Campoli. “Hai avuto da ridire tutte le puntate. Non vedi mai quello che faccio per te”, dichiara ancora il primo. A prendere le difese di Lavinia ci pensa Gianni, il quale è convinto che i due corteggiatori non abbiano fatto molto per lei durante il percorso.

“Mo sei tu che mi dici quello che devo fare? Mi girava e me ne sono andato”, sbotta a un certo punto Campoli quando viene accusato dalla tronista di aver lasciato lo studio durante la scorsa registrazione. La maggior parte del pubblico è attualmente schierata dalla parte dei due corteggiatori. Molti telespettatori trovano, infatti, che la Mauro sia un po’ troppo esagerata.

Quando Maria chiede a entrambi chi di loro vuole ballare con Lavinia, si tirano indietro. I due corteggiatori vengono così nuovamente attaccati da Tina e Gianni. Nonostante gli attacchi, Corvino e Campoli restano fermi nelle loro posizioni, ribellandosi all’atteggiamento della tronista.