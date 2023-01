UeD, Federico si svela sulla scelta! Chi sceglierà? Il chiaro indizio

Chi sceglierà Nicotera tra Carola e Alice? Da queste nuove sue dichiarazioni emergono dettagli che possono far capire qualcosa in più

Il pubblico sta attendendo la scelta a Uomini e Donne di Federico Nicotera, ancora diviso tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani. Questo è di sicuro il trono, che dopo tanto tempo, sta appassionando la maggior parte dei telespettatori. Nelle ultime edizioni del Trono Classico, infatti, raramente i tronisti sono riusciti a catturare così tanto l’attenzione del pubblico. Invece, il fatto che non si comprende chi sceglierà Federico tra Carola e Alice sta tenendo i fan del dating show di Maria De Filippi col fiato sospeso. C’è anche da considerare che a generare tutto questo interesse è la bionda corteggiatrice.

Infatti, proprio Carola è riuscita a conquistare la fiducia di tantissimi telespettatori. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, Nicotera finalmente parla della scelta. Maria ha già annunciato la nuova tronista e ormai il suo percorso e quello di Lavinia Mauro dovrebbe giungere al termine tra pochissimo. Sono ormai tanti mesi che i due si ritrovano a vivere questa esperienza, divisi entrambi tra due persone. Ed ecco che Federico svela importanti indizi sulla sua scelta, che potrebbero aiutare i telespettatori a farsi un’idea su chi sceglierà tra Carola e Alice.

Innanzitutto, Nicotera ammette che ci sono stati dei momenti difficili che ha vissuto durante questa esperienza. Proprio qualche giorno fa, il pubblico di Canale 5 l’ha visto in lacrime dopo una lite con Carola, dettaglio che ha potuto già svelare qualcosa sulla sua scelta. Nonostante tutto, Federico non ha mai pensato di lasciare il trono, come invece hanno fatto i suoi due ex colleghi Federica Aversano, che ha anche cambiato lavoro, e Federico Dainese.

Il tronista confessa di aver vissuto “momenti di incertezza” quando si è reso conto “che una conoscenza stava diventando altro”. Non solo, ci tiene a sottolineare che per lui non è stato per nulla facile rapportarsi con due persone contemporaneamente che gli piacciono. Pensava di riuscire a gestire meglio queste conoscenze parallele. Invece, confessa: “Temo di ferirle o di farle stare male”.

Sembra proprio che questa intervista anticipi la scelta. Per come parla il tronista, pare proprio che sia imminente! Ma cos’è che lo sta bloccando? “La mia paura è quella di farmi male”, confessa oggi Federico Nicotera. Va così a confermare i sospetti dei telespettatori, che avevano iniziato a pensare nei giorni scorsi che da parte sua ci sia solo paura di rimanere deluso.

E se si resta fedeli ai sospetti del pubblico questa paura dovrebbe essere legata a Carola. Lui stesso ha ammesso di aver ricevuto più certezze durante la conoscenza con Alice. Dunque, su quest’ultima non dovrebbe avere particolari dubbi o paure. Invece, tende sempre a mettere in discussione la Carpanelli come se volesse così ricevere da parte sua delle conferme per tranquillizzarlo.

Questo è dunque un indizio che fa capire che sarà proprio Carola la sua scelta o il suo è un modo per depistare? “Sperando di non prendere batoste”, continua Federico, confermando ancora di più l’ipotesi lanciate dai telespettatori, che lo vedono totalmente preso dalla Carpanelli, ma poco fiducioso. Tra le due è lei quella che fino a questo momento è riuscita a generare in lui dubbi e paure.

Non è comunque da escludere che Federico si potrebbe essere reso conto che è Alice la persona più adatta a condividere con lui una relazione fuori dal programma. Potrebbe, però, aver paura di sbagliare in quanto non ancora sicuro di questa scelta. Al momento, sembra più probabile l’ipotesi su Carola! Non resta che attendere per scoprirlo.