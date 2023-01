Uomini e Donne, Federica Aversano cambia lavoro: ecco la svolta

Federica Aversano dopo Uomini e Donne ha deciso di cambiare lavoro. L’ex tronista ed ex corteggiatrice del noto programma di Maria De Filippi ha ottenuto ben due lauree, una nel 2019 in Scienze Politiche e una nel 2021 in Giurisprudenza. Sin dall’inizio, durante la sua esperienza alla corte di Matteo Ranieri, la giovane mamma del piccolo Luciano ha sempre parlato del suo lavoro da insegnante. Oggi, però, ha deciso di dare una svolta totale alla tua vita, allontanandosi dalle scuole e così dal ruolo di professoressa.

A rivelarlo è lei stessa in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Alla rivista dedicata al dating show di Canale 5 ha ribadito di non avere intenzione di diventare un’influencer. In effetti, Federica non ha mai nascosto che ottenere successo sui social network non è una sua aspirazione di vita. La Aversano tiene aggiornati i suoi fan su Instagram, parlando della sua vita e dando anche qualche consiglio. Ma non è suo interesse lavorare con il mondo del web. Ma quindi che lavoro ha scelto di fare l’ex tronista?

“Non sarò un’influencer, ma un controllore del treno”, dichiara oggi Federica Aversano. Queste le parole con cui l’ex volto del Trono Classico annuncia il suo nuovo impiego. Una svolta inattesa per il pubblico che la segue. Di sicuro avrebbe potuto approfittare della popolarità acquisita sui social network dopo la sua partecipazione al programma di Canale 5. Eppure non ha mai ceduto a pubblicità e sponsorizzazioni. È di sicuro una delle poche ad aver mantenuto le distanze da questo mondo dopo aver preso parte alla trasmissione.

I suoi due percorsi all’interno del dating show di Maria De Filippi non si sono conclusi come lei avrebbe voluto. La prima volta, alla corte di Matteo Ranieri, si è ritrovata di fronte a un no. L’ex tronista aveva infatti deciso di lasciare il programma insieme a Valeria Cardone, con cui comunque la storia d’amore è naufragata poco dopo la scelta.

Maria ha dato un’altra possibilità a Federica di trovare l’amore. Purtroppo, anche in questo caso, non è andata a finire bene. La Aversano ha deciso di abbandonare il trono, sicura ormai che quello non fosse per lei il periodo giusto per trovare la sua dolce metà. In lacrime, Federica si è ritrovata a salutare tutti, compresi quelli che erano i suoi i due corteggiatori.

Questa non è stata un’edizione fortunata neanche per il suo collega Federico Dainese, il quale ha abbandonato il trono qualche mese fa. Quest’ultimo non ha concluso nulla dopo mesi e mesi di percorso. E avvicinandosi alla scelta si è ritrovato con nessuna storia da raccontare al pubblico, tanto che è stato uno dei tronisti che meno ha appassionato i telespettatori.