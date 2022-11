Uomini e Donne, Federica dopo addio: la verità svelata su Ranieri

Federica Aversano ha abbandonato Uomini e Donne dopo aver compreso che il trono non le regalava grandi emozioni. Prima di diventare tronista, aveva affrontato un’esperienza nel programma di Maria De Filippi alla corte di Matteo Ranieri. Neanche quel percorso si era concluso in modo positivo, in quanto quest’ultimo aveva scelto di uscire dalla trasmissione con Valeria Cardone.

Questa love story comunque è giunta subito al capolinea in estate. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, Federica si svela sul suo addio al trono parlando nel dettaglio dei motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione. Nel farlo, la Aversano non può non parlare del suo precedente percorso come corteggiatrice di Matteo.

“Gradualmente l’energia è andata diminuendo: non ero serena nella mia vita privata e non riuscivo a concentrarmi su altro”, dichiara Federica sulla sua scelta di lasciare il trono. Conferma così di non aver trovato nello studio di Canale 5 un buon motivo per continuare questa esperienza. Non ha trovato il colpo di fulmine nel programma, che poteva distrarla da una situazione delicata che sta affrontando fuori.

Dopo un acceso scontro, Federica Aversano a UeD è arrivata alla consapevolezza che “prendere il treno non mi riempiva di entusiasmo come prima”. Molti tifavano per Federico Breschini, anche la sua collega Lavinia Mauro. Ma la tronista ha ammesso più volte di non aver trovato da parte del corteggiatore il giusto sostegno. Al contrario, Matteo Ranieri durante la scorsa edizione l’aveva davvero colpita.

Nonostante la delusione vissuta durante la scelta, oggi Federica Aversano spende bellissime parole sull’ex tronista.

“Matteo, bello come il sole. Lui mi aveva presa: mi distraeva dalle cose che non andavano nella mia vita privata. Lui mi piaceva ed era tanto che non mi piaceva una persona in quel modo. In questa edizione, purtroppo, è mancato quel pizzico di euforia che mi dava il percorso con Matteo”

E i fan tornano a sognare. Di recente, lo stesso Matteo Ranieri si è esposto commentando positivamente il percorso che Federica stava portando avanti nel dating show di Maria De Filippi. Dunque, a entrambi è rimasto un bel ricordo della loro conoscenza. Non solo, entrambi sono attualmente single. Quindi ora il pubblico che tifava per loro spera che ci possa essere riavvicinamento lontano dalle luci dei riflettori.

Va precisato che la Aversano, in questa sua nuova intervista, non parla in alcun modo di un possibile ritorno di fiamma con Matteo. Ciò che si può intuire è che Federica non ha dimenticato Ranieri. Di certo, molti hanno pensato che Federica abbia deciso di abbandonare il trono perché ancora innamorata di Matteo.

C’è anche chi, durante la passa edizione del programma, pensava che Federica non fosse poi così presa da Matteo. E, invece, la stessa ex tronista oggi ci tiene a confermare che Ranieri era riuscito davvero a conquistarla! Chissà, magari Matteo e Federica fuori potrebbero darsi una seconda possibilità.