UeD, Ranieri su Luca al GF Vip e Federica Aversano: silenzio rotto!

Matteo Ranieri di Uomini e Donne ha finalmente rotto il silenzio su Luca Salatino al Grande Fratello Vip 7 e Federica Aversano. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi da ormai diversi mesi non parla dell’amico e dell’esperienza che quest’ultimo sta vivendo nella Casa di Cinecittà. Molti fan si sono chiesti cosa sia accaduto al rapporto di Matteo e Luca, che hanno condiviso l’esperienza di tronisti nella passata edizione. Ecco che ora Ranieri ha svelato cos’è successo tra loro, in una nuova intervista per Mondotv24.

Prima di affrontare l’argomento su Luca Salatino, Matteo Ranieri si è esposto su Federica Aversano. Nel corso di una delle recenti registrazioni, la sua ex corteggiatrice ha lasciato il programma di Maria De Filippi, abbandonando così il trono. Cosa pensa Matteo sulla breve esperienza vissuta da Federica come tronista? Innanzitutto, ci ha tenuto a precisare che non sente e vede Federica dal giorno della scelta. Va precisato che Ranieri ha lasciato il programma scegliendo Valeria Cardone, con cui la relazione è già giunta al termine.

Detto ciò, Ranieri ha ammesso di non essere riuscito a seguire il percorso della Aversano come tronista a UeD. Nonostante questo, in questi mesi, ha avuto modo di seguire parte della sua esperienza attraverso i social network.

“Quando vedovo le clip su Instagram non ti nego che le guardavo. Sono stato felice della possibilità che hanno dato anche lei e sono sicuro che il suo percorso sia stato sincero e vero. È una brava ragazza”

L’intervista è andata avanti con la risposta ai tanti dubbi dei fan sull’amicizia di Luca e Matteo. Si vociferava addirittura che Ranieri fosse in qualche modo infastidito dal fatto che Salatino è nel cast del GF Vip 7. Infatti, Ranieri ha ammesso che questa è una domanda che gli viene posta molto spesso da chi si è appassionato alla loro bellissima amicizia nata nello show del pomeriggio di Canale 5.

“Mi spiace non aver mai risposto, ma diciamo che fino a poco tempo fa pativo l’argomento e ho, quindi, sempre cercato di evitarlo. L’amicizia con Luca non è finita, ci sono legami che non si possono spezzare. Abbiamo litigato questa estate? Sì, abbiamo discusso per motivi nostri, ma ci siamo sentiti qualche giorno prima che entrasse nella casa del Grande Fratello”

Dunque, Matteo Ranieri e Luca Salatino hanno litigato prima del GF Vip 7. Non si sa quale siano i motivi, visto che l’ex di Sophie Codegoni ha deciso di non svelarli. Neppure Luca ne ha mai parlato nella Casa di Cinecittà. Ma cosa pensa Matteo del percorso che il suo amico sta portando avanti nel reality di Alfonso Signorini?

“Luca è una persona particolare, lui mi diceva sempre: “Ahó, io so strano lo sai Mattè”. È davvero strano, ma è una brava persona. Sono sicuro che sconfiggerà ogni paura, ogni demone, come ha sempre fatto. Mi manca molto, penso di non averlo detto a nessuno se non a te adesso. Guardo spesso i nostri video e le nostre foto di quando stavamo in casa a Roma”

A questo punto, Matteo non ha potuto non spiegare il motivo per cui finora non si è esposto su Luca. In molti si aspettavano un messaggio pubblico da parte di Ranieri per dare il suo in bocca al lupo a Salatino per questa nuova esperienza. Ma per farlo, probabilmente avrebbe dovuto dare delle spiegazioni sul loro improvviso allontanamento e così ha preferito restarsene in silenzio, almeno fino a ora.

“Lo penso sempre e il fatto che io non mi sia mai esposto sui social verso di lui è stato solo per rispetto, per evitare di mettermi in mezzo al suo percorso. Ci siamo detti che avremmo parlato quando sarebbe uscito dalla casa e così sarà. Lo sto aspettando. Per quanto riguarda il suo percorso, il mio cuore lo vuole vincitore, ma onestamente il percorso penso non riesca a reggerlo così, lo vedo molto, troppo sofferente…”

Non è l’unico a vedere Luca sofferente al GF Vip. La scorsa settimana, la fidanzata di Salatino – Soraia Ceruti – è entrata nella Casa proprio per aiutarlo a trovare la giusta serenità per andare avanti con il suo percorso. Non solo, Charlie Gnocchi ha fatto nascere un mistero svelando un particolare retroscena sulle lacrime dell’ex tronista.

Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne

Dopo il programma di Maria De Filippi, Ranieri ha avuto la fortuna di conoscere una persona, il suo manager, che l’ha capito e lo sta aiutando molto. “Ci sono un sacco di nuovi progetti, ma per ora non sveliamo niente (sono superstizioso)”, ha raccontato. Detto ciò, ha svelato di essere rimasto in buoni rapporti con tutti coloro che ha conosciuto nel dating show di Canale 5.

Chiaramente ci sono persone con cui ha avuto modo di coltivare delle amicizie importanti. Ad esempio, ha citato quella con Chiara Rabbi, la quale di recente ha detto addio a Davide Donadei in modo abbastanza turbolento. E lei non è l’unica persona con cui Matteo ha mantenuto dei rapporti. Sente spesso al telefono Ida Platano, “sempre disponibile e dolce”. Inoltre, sente per messaggio anche Gemma Galgani.

Le parole più dolci le ha riservate a Raffaella Mennoia, autrice del programma.

“E poi vabbè c’è Raffaella Mennoia che per è proprio una amica, una persona che mi è stata tanto dietro, la persona alla quale devo tutto. Una persona per me e per Bruce molto speciale”

Oggi Matteo Ranieri è single ed è concentrato su se stesso. Dopo l’esperienza vissuta nella trasmissione televisiva non riesce più ad accontentarsi.