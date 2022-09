UeD, Maria sbugiarda Davide Donadei: con Chiara volano stracci

Vengono finalmente svelati i motivi per cui Davide ha lasciato Chiara e, intanto, Roberta Di Padua non convince

Uomini e Donne va in onda con una puntata scoppiettante con protagonisti Davide Donadei, Chiara Rabbi e Roberta Di Padua. In studio si accende il caos e Maria De Filippi ci tiene a mettere subito le cose in chiaro. La padrona di casa sottolinea che la dama del Trono Over ha subito rivelato alla redazione la verità dei fatti. Al contrario, l’ex tronista sui social network non ha raccontato come sono andate realmente le cose. A svelare i dettagli e a far notare il tutto ci pensa proprio la conduttrice.

Innanzitutto, fa sapere che tra Davide e Roberta non c’è nessuna storia in corso. Detto ciò, entra subito nel dettaglio e rivela che la redazione ha contattato la Di Padua subito dopo il loro incontro per sapere cosa fosse successo tra loro. La dama, che è tornata a far parte del parterre, non ha mentito e con tutta sincerità ha svelato la situazione. Al contrario, sui social Donadei parlava di un incontro casuale e di nient’altro. “La stessa domanda che è stata fatta a Davide non ha ricevuto la stessa risposta sui social”, fa presente Maria.

Nello studio di UeD, Chiara Rabbi subito fa presente che, in questo anno e mezzo di relazione, c’erano stati dei litigi per i messaggi che su Instagram lui si scambiava con Roberta. Maria, però, tenta subito di portare l’attenzione dell’ex corteggiatrice solo sul comportamento di Davide e di non litigare con la Di Padua per quanto accaduto. Sui social si scatena il caos. I telespettatori si schierano subito dalla parte di Chiara, che viene apprezzata per il modo in cui riesce ad affrontare la situazione.

Al contrario, Davide e Roberta finiscono nel mirino del pubblico. Donadei tenta di giustificarsi affermando di aver rispettato “tutti i tempi possibili e immaginabili”. Oggi si ritrova a dover confermare il racconto di Maria, la quale spiega che non c’è stata solo una cena tra loro. “Quella sera c’è stato un bacio”, ammette l’ex tronista. Ciò è comunque avvenuto dopo circa due mesi dalla fine della relazione con Chiara.

Ma Gianni Sperti e Tina Cipollari non ci stanno e fanno notare un dettaglio che viene pienamente condiviso da gran parte dei telespettatori.

“È vero che succede dopo due mesi, ma visto che la prima volta che vi siete incontrati vi siete baciati. I messaggi di Roberta non erano messaggi di una persona non interessata. I messaggi non sono tra due amici, ma tra persone che si piacciono”

In effetti, va ricordato che quando Davide sedeva sul trono c’era un interesse reciproco con Roberta, la quale conferma: “Ci siamo sempre piaciuti”. Nonostante ciò, la Di Padua non vuole che passi un messaggio sbagliato: i suoi messaggi erano innocui e non di corteggiamento.

“Qual era il tuo interesse nel sentirlo? Io chiedevo a Davide perché voleva mantenere il rapporto. Nel programma c’era stato altro. Per me, la vostra amicizia non era normale, pulita”

Tina Cipollari dà ragione a Chiara e su questo punto sembra anche Maria. La De Filippi chiede, infatti, a Davide se ha incontrato altre donne prima di Roberta. “Roberta, aldilà di tutto, è libera di scrivere a chi vuole”, fa presente intanto la padrona di casa. Donadei, però, assicura di non aver mai mancato di rispetto a Chiara durante la loro relazione. E, a questo punto, Tina palesa il suo sospetto:

“Quelli sono i messaggi che tu hai letto! Tu pensi che questi non si sono mai scritti? Tu e Roberta volete convincere la gente delle cavolate che state dicendo”

Uomini e Donne: Davide Donadei e Roberta Di Padua, cos’è successo

A svelare cos’è successo tra i due ci pensa la De Filippi e si intuisce che c’era la chiara intenzione di Donadei di andare oltre una semplice amicizia.

“Davide quella stessa sera le ha chiesto di raggiungerlo in hotel e lei ha detto di no. Le ha poi scritto che si trovava a Roma e di vedersi. Roberta ha detto no a due inviti di Davide”

La stessa Di Padua sottolinea che il loro incontro non è stato casuale, come invece aveva raccontato lui. “Casualmente l’ha detto Davide”, precisa Maria. Gianni, però, non capisce perché Roberta ha baciato l’ex tronista per poi scegliere di rifiutare gli inviti successivi ad andare oltre.

“Non mi andava di salire in hotel quella stessa sera. Io vedo la differenza d’età. Non mi è mai capitato di andare oltre la prima sera. Non mi piace quel tipo di approccio. Non mi sono sentita di andare avanti. Io rivedo Davide stasera, ci dormo insieme, ma so già che non può andare avanti”

Ma Davide inizia ad avere dei sospetti proprio sulla Di Padua: “A questo punto, penso che tu mi abbia voluto usare”. In effetti, anche Tina e Gianni si chiedono come mai, se già dal principio era consapevole che tra loro non poteva funzionare, ci va a cena e lo bacia anche.

Davide Donadei e Chiara Rabbi: perché si sono lasciati

Arriva il momento di scoprire i reali motivi per cui Davide e Chiara si sono lasciati. Si continua a parlare del fatto che alla Rabbi dava fastidio trovare i messaggi di Roberta sul telefono del suo fidanzato: “Perché percepivo interesse. Avevo l’ansia che gli scriveva”. A questo punto, l’ex tronista entra nel vivo della questione, facendo presente che Chiara era molto gelosa nei suoi confronti. Arriva, però, la rottura dopo una scenata dell’ex corteggiatore.

“Dopo due anni sono uscito con due amici e mi sono permesso di bere due cocktail. Mi aspettava sveglia a casa e mi ha aggredito! Io questo a casa mia non lo voglio vivere. Chiara non stai facendo bella figura! Su Instagram hai provato a buttare fango su di me. Ti ho sempre rispettata, ho mandato anche via la responsabile del ristorante per te”

La stessa Rabbi non può negare che effettivamente aveva un atteggiamento ossessivo e una gelosia esagerata. Infatti, Tina e Gianni su questo danno pienamente ragione all’ex tronista. Chiara, però, avrebbe preferito chiudere la relazione in un altro modo. Subito dopo la sfuriata che ha causato la rottura, Davide è tornato a casa della madre e ha messo così fine alla loro storia.

L’ex corteggiatrice ha sperato successivamente in un ritorno, non avendo avuto dei confronti diretti con lui.

“Sono d’accordissimo con te oggi. Siamo incompatibili. Solo che in questi due mesi poteva andare diversamente. Il confronto l’avrei voluto subito. Avrei preso consapevolezza. Non ti ho mai fatto una colpa. Mi dà solo fastidio che sei uscito con Roberta”

Il tutto si conclude pacificamente, con Davide che assicura a Chiara: “Ti voglio bene e anche tanto”.

