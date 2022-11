GF Vip, notte di crolli! Un inquietante mistero, poi scatta un bacio

Si sa, dopo la puntata in diretta del Grande Fratello Vip 7, le dinamiche della Casa vengono sconvolte. Ed è ciò che è accaduto questa notte, dopo l’appuntamento di giovedì 10 novembre 2022. Innanzitutto, è scattato un bacio, tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. I due gieffini sul letto hanno dimostrato che il loro rapporto potrebbe prendere una svolta amorososa. Infatti prima di andare a dormire si sono baciati.

A fare il primo passo è stato Antonino: “Così si dà la buonanotte. Ora vado a dormire”. Oriana non si è tirata indietro, anzi si è avvicinata nuovamente a lui per baciarlo, prima di andare via. La Marzoli ha dormito inaspettatamente con Antonella Fiordelisi, la quale si è rifiutata di condividere il letto con Edoardo Donnamaria dopo quanto accaduto nella puntata di ieri del GF Vip. Invece, Antonino ha dormito con Luciano Punzo.

Per Spinalbese c’è stato anche un chiarimento con Giaele De Donà. Quest’ultima ha finalmente capito che dietro la distanza che Antonino ha messo tra loro c’è la scelta di lasciarla vivere serenamente questa esperienza nella Casa di Cinecittà, visto che fuori ha un marito che la aspetta. Per rispetto del marito Bradford Beck, che con una lettera le aveva chiaramente chiesto di evitare certi atteggiamenti, la De Donà ha ormai deciso di cambiare rotta.

“Io ti devo ringraziare per i tuoi consigli. Adesso capisco anche perché avevi fatto dei passi indietro e ti eri raffreddato. Ho compreso che l’avevi fatto per me, dopo aver visto la lettera di Brad. Anche le parole di mio padre mi hanno fatto capire tanto. Mi ha detto che tu sei un buon amico e che io forse volevo altro. Nonostante tutto io in diretta ho voluto dire la verità. Intendo quando mi hanno chiesto cosa provo per te, se era solo amicizia o di più. Avrei potuto non dare la risposta sulla cotta per te. Però io voglio essere sincera sempre”

Adesso la priorità di Giaele è sistemare le cose con Brad, mentre tutto il resto è passato in secondo piano. Sempre nel corso della 16esima puntata, andata in onda nella serata di ieri, la De Donà ha ricevuto la visita del padre che ha tentato di aprirle gli occhi su come sta vivendo questa situazione il marito Brad. Attraverso le parole del papà, la gieffina ha compreso che Larry, suo suocero, si è purtroppo aggravato.

Nella notte, Giaele ha confermato che l’uomo non sta bene e ora starebbe ancora peggio. Se le condizioni del suocero fossero davvero così gravi, la De Donà si è detta pronta anche a lasciare la Casa di Cinecittà per stare a fianco a suo marito Bradford.

“Sono certa che mi spiegheranno tutto quello che sta succedendo. Poi io sto in pensiero per Brad perché tiene molto a suo padre. Anche perché voglio capire a che stato è. Ci manca solo che viene a mancare mio suocero e io lascio solo mio marito fuori ad affrontare questa cosa. Non esiste, voglio stare al suo fianco”

Grande Fratello Vip 7: Antonella Fiordelisi in lacrime e durissima su Micol

Antonella Fiordelisi non se la sta passando bene nella Casa più spiata d’Italia. Nel corso della 16esima puntata è stata duramente attaccata da Sonia Bruganelli, che con qualche affermazione è riuscita a zittirla. Ma è stata soprattutto Micol Incorvaia a innervosire l’ex schermitrice: “Sono schifata da Micol”. E, ovviamente, si è scagliata contro Edoardo Donnamaria, come riportano Fanpage e Biccy.

“Micol mi ha profondamente mancato di rispetto. Fare quei confessionali, dove parla di cose vostre intime, di giochi che facevi in macchina con lei, che la volevi in vacanza quest’estate, a me questa cosa dà fastidio. Sento che mi ha mancato di rispetto. Io non voglio avere più niente a che fare con Micol, è come se non esistesse più in questa casa. E mi hai mancato di rispetto anche tu, perché sei il primo a cui dà fastidio se mi avvicino a qualcuno o se viene il mio ex, ex reale, non come nel tuo caso che è stata una scappatella come tante. […] Non sei una persona selettiva, ti andava bene qualsiasi cosa prima di stare con me”

Fiordelisi nella notte non ha trattenuto le lacrime dopo aver accusato Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo ha cercato di riprenderla su questo punto: “Devi crescere su questa cosa. Capisco che ti possa dare fastidio e mi dispiace, però non te la puoi prendere con me”.

E non sono finiti qui gli attacchi di Antonella nei confronti di Micol. “Usa FaceApp. Significa che stavi a corto di ragazze per essere andato con lei”, ha tuonato l’ex schermitrice. Il fatto che Edoardo sia rimasto in silenzio di fronte a questa dura critica ha creato non poche critiche sul web.

GF Vip 7: cosa nasconde Luca Salatino? Nasce un mistero

Ieri Luca Salatino ha ricevuto la sorpresa di Soraia Ceruti, che però l’ha messo di fronte a una scelta. Da ora in poi l’ex tronista di Uomini e Donne dovrà cercare di evitare di piangere ogni mattina perché sente la mancanza della sua fidanzata, altrimenti dovrebbe lasciare la Casa. Infatti, i suoi pianti creano non poca sofferenza tra i suoi cari. Soraia è comunque riuscita a convincerlo a proseguire con questa esperienza.

Ma ecco che Charlie Gnocchi nella notte ha fatto delle particolari rivelazioni sul suo amico, lasciando Nikita Pelizon spiazzata. Pare che dietro i pianti di Luca non sia solo la nostalgia ma molto altro: “Due problemi che nessuno sa”. Ecco che Charlie è entrato nel dettaglio.

“Nessuno può sapere questa cosa, la verità la sappiamo io e lui. Luca ha un problema che è quello del piangere, diceva a noi che non voleva più stare qui. Io e Amaurys gli abbiamo detto ‘se tu esci usciamo anche noi’. C’era anche George quando dicevamo che saremmo usciti se usciva Luca. Poi a George ho detto che è troppo giovane per capire certe tematiche. Non gli ho detto che non capisce nulla, ma che essendo un ragazzino, certe cose delicate che sono relative alla depressione, alla toss… Nikita! Nikita guardami bene. Luca c’ha problemi che non sono quello di… Quando io ho parlato con Luca ho capito che ci sono problemi diversi e alcuni sono legati alla depressione”

Dopo queste confessioni, chiaramente, il pubblico è curioso di scoprire questo delicato segreto di Luca Salatino.

Patrizia Rossetti pronta a lasciare il GF Vip in anticipo

Dopo la puntata di ieri, Patrizia Rossetti ha confessato a Giaele e Micol di aver ricevuto delle notizie importanti, che riguardano la casa che ha messo in vendita. Per la gieffina si tratta di una cosa molto delicata, tanto che aveva già dichiarato nelle scorse settimane la sua intenzione di uscire dalla Casa prima di gennaio per sistemare questa situazione.

“Ieri mi hanno riferito che il rogito è stato fatto a metà e l’altra parte verrà fatta a gennaio. E per questo ero un po’ più incavolata. Questa cosa mi manda un po’ in ansia. Su quello si basa il mio futuro lo capite? Ho chiesto a loro se mi fanno fare una chiamata, ma per queste cose importanti, ovviamente telefonata che poi loro possono ascoltare”

La Rossetti ha anticipato che non resterà fino alla fine: “Vi dico già che non posso. Mi piace il gioco, ma non resterò troppo. Ho delle cose anche delicate fuori”. Patrizia ha lasciato gestire il caso al suo manager, di cui si fida. “Ma qui si tratta di una roba grossa. Voi nemmeno immaginate le difficoltà e quello che ho sofferto per questa vendita”, ha dichiarato Patrizia.

“Sono dietro ad una cosa da quasi due anni e non è stata facile. La mia casa messa in vendita e sotto le belle arti e quindi tutto diventa più complicato”, ha poi ammesso la gieffina.