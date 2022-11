Sonia Bruganelli ha preso la palla al balzo al Grande Fratello Vip 7 per dire ciò che pensa su Antonella Fiordelisi. In particolare, sulla sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria non pensa nulla di buono. Infatti, l’opinionista – come tanti gieffini e telespettatori – non crede che la gieffina sia totalmente sincera in questa relazione. La fase centrale della 16esima puntata ha visto proprio i Donnalisi al centro della scena (così i fan definiscono la coppia).

Alfonso Signorini ha subito portato l’argomento al punto più cruciale. Durante la scorsa puntata, Fiordelisi ha avuto modo di rivedere il suo ex fidanzato Gianluca, per cui ha speso non poche lacrime. Il ragazzo si è detto deluso per la vicinanza che c’è nella Casa tra lei e Donnamaria. Antonella non ha, in alcun modo, tentato di attaccarlo o di rispondere duramente, si è limitata a dire solo qualche parola per poi piangere.

Molti dei concorrenti del GF Vip 7 hanno iniziato a pensare che il tutto sia frutto di un piano ben studiato. Ovviamente, la Fiordelisi ha smentito ed Edoardo ha preso prontamente le sue difese. Signorini ha sottolineato ancora una volta che anche per una parte del pubblico risultato tutto poco credibile. A questo punto, è intervenuta dallo studio Sonia Bruganelli.

Già qualche ora fa, l’opinionista non ha speso parole carine nei confronti di Antonella, anzi. Nel corso della diretta è riuscita a smontarla con qualche frase, ricevendo il sostegno di gran parte del pubblico. Il discorso fatto dalla Bruganelli non fa una piega, visto che non torna molto l’atteggiamento tenuto dalla Fiordelisi, che continuamente – tra l’altro – stuzzica Edoardo attraverso il suo rapporto con Antonino Spinalbese.

Non solo, sono diverse le indiscrezioni che parlano della presunta influenza che il padre avrebbe nelle decisioni lavorative e non di Antonella. E, in effetti, ne ha parlato più volte anche un suo ex fidanzato, ovvero Francesco Chiofalo. A detta di quest’ultimo, la Fiordelisi sarebbe plagiata dal papà. A riportare l’attenzione su questo punto ci ha pensato Sonia, che ha fatto notare un dettaglio evidente.

“Secondo me è rimasta in silenzio perché aveva paura di quello che poteva dire Gianluca. Io vi devo dire una cosa: sono rimasta sconvolta e toccata nel vedere il padre che entra nella Casa e dice ‘io e mamma siamo dei Donnalisi’. sinceramente è come dire: fuori funzionano i Donnalisi, quindi Antonella siccome hai lasciato il tuo fidanzato che a noi non faceva, perché volevi farti questa storia… Antonella aveva parlato con qualcuno dicendo ‘adesso ci shippano, vediamo come escono insieme i nostri cognomi’. Tu a noi ci azzittiresti tutti se dimostrassi che non riusciresti davvero fare a meno di questo ragazzo”

Antonella Fiordelisi non ha perso la sua sfrontatezza, anzi. Infatti, ha risposto a tono a Sonia Bruganelli, quasi paragonandosi a lei. Questo non poteva di certo essere accettato dall’opinionista.

“Non ti devi nemmeno avvicinare o paragonare a me! Te lo dico anche in inglese: Do not compare yourself to me. You’re not on my level”

Sonia ha così zittito Antonella. Nel frattempo, Edoardo Donnamaria non vuole passare come quello che sta “sotto la forca” della Fiordelisi. Pertanto, ha deciso di precisare in diretta: “Se io paragonando i sentimenti per lei con quelli che ho provato per persone con cui sono stato anni, quelli per Antonella sono più forti”. Inoltre, ha dichiarato: “Alle teorie complottiste dico che se, non dovesse andare, non andrà. Ho superato di peggio”.