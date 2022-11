L’atteso confronto tra Antonella Fiordelisi e il suo ex Gianluca Benincasa è andato in scena lungo il prime time del Grande Fratello Vip in onda il 7 novembre. Si parta subito con il dire che il giovane ne è uscito bene, mentre l’influencer meno. Pure Alfonso Signorini non ha fatto un figurone, beccandosi diverse critiche sul web. Pronti via, Gianluca ha subito dichiarato di essere ancora innamoratissimo della ragazza, aggiungendo di nutrire la convinzione che anche lei ricambi il sentimento.

Questo l’esordio di Benincasa innanzi ad Antonella, nel cortile della Casa più spiata d’Italia:

“Non sono qui per andare contro di te, è stato detto tanto su di noi, sono stato un mese e mezzo a non dire una parola. Ci siamo lasciati a giugno, abbiamo mantenuto il nostro legame, i sentimenti non si frenano con un pulsante. Lei lo sa che io sono innamorato di lei, come sono convinto che lei lo sia di me. Ci siamo lasciati perché volevo che facesse la sua avventura senza intoppi. Ho fatto la mia vita, sono stato un mese e mezzo fermo, senza dire nulla, mi sono stato zitto, ho sofferto dentro. Mi sono ritrovato persone che hanno infangato la nostra storia”.

Spazio quindi alla replica di Antonella:

“Al GF ho spiegato la mia storia, lui è stato il mio migliore amico poi c’è stato un trasporto e ci siamo fidanzati. Pubblicavo poco con lui, a giugno ci siamo separati perché ero convinta che da parte mia ci fosse più bene che altro. Anche io ero innamorata di lui, io non fingo, è una persona che non vorrei mai perdere”.

A questo punto è intervenuto Alfonso Signorini che ha più volte chiesto: “Ma sei ancora innamorata o no?”. La Fiordelisi inizialmente è stata titubante, cercando lo sguardo di Gianluca. Il conduttore ha continuato ad incalzare, beccandosi una sfilza di critiche sui social. Tanti gli utenti che hanno sostenuto che il giornalista abbia voluto mettere i bocca le parole alla giovane. Alla fine, dopo tanto insistere, ecco che l’influencer ha scandito: “Non sono innamorata di lui”.

Gianluca a questo punto ha avuto un’esternazione assai curiosa: “Te la sei giocata bene. Tu credevi che io volessi farti del male”. Poi rivolgendosi a Signorini: “Non pensavo si spingesse oltre con Edoardo anche se non c’erano accordi”. Dopodiché è partita una pesante accusa rivolta al padre di Antonella. Benincasa ha sostenuto che Stefano Firodelisi abbia manipolato sua figlia con l’ospitata di pochi giorni fa, quella in cui ha spinto Antonella a viversi la storia con Edoardo. “Da lì in poi ho visto lei cambiare”, ha chiosato Gianluca.

“Nel periodo in cui sono stata con Gianluca mio padre non mi ha mai manipolata. Nella mia vita non ho mai voluto lavoro e soldi altrimenti sarei già sposata. Continuo serenamente la storia con Edoardo ma non sto tanto bene dopo averlo visto”, ha replicato Antonella. Stefano Fiordelisi, naturalmente, non ha preso affatto bene le esternazioni di Benincasa. E infatti è spuntato su Instagram, facendo piovere due Stories piccatissime:

Sui social l’intera vicenda è stata commentatissima: Gianluca ha convinto molti telespettatori, i quali hanno scritto che l’uomo si è comportato bene ed è stato sincero. Non hanno invece lasciato un segno positivo tra gli utenti Antonella e Signorini. Diversi i commenti che hanno considerato l’atteggiamento della giovane poco chiaro. E diversi coloro che hanno biasimato il direttore di Chi Magazine, ritenuto troppo ‘impiccione’ e ‘suggeritore’.