Ci sono anticipazioni sulla puntata di stasera del Grande Fratello Vip 7 che stanno facendo tremare i fan di Antonella Fiordelisi. L’influencer ha avuto negli ultimi giorni dei momenti non particolarmente facili dovuti all’ingresso dei nuovi concorrenti. Anzi, delle nuove concorrenti e in particolare di una: Oriana Marzoli. L’impressione della maggior parte del pubblico è che Antonella soffra la presenza di Oriana perché si sente in competizione con lei. Oriana è una ragazza che ruba la scena, volente o nolente. Anche Antonino Spinalbese appare diverso anche agli occhi degli inquilini: pure lui sembra aver subito il colpo dei nuovi volti.

Antonella e Antonino sono sempre stati al centro dell’attenzione, chi perché ci si è messo e chi perché ci è finito, ma gli piace. Ora tutta l’attenzione è concentrata sui nuovi e questo sta facendo perdere il lume della ragione alla fidanzata di Edoardo Donnamaria. Se Spinalbese sta riuscendo a mascherare il tutto, e magari si tratta solo di una coincidenza che questo down sia arrivato con i nuovi ingressi, Antonella non si tiene le cose per sé. E a volte ha esagerato con le espressioni verbali.

In pochi giorni la gieffina si è lasciata scappare delle espressioni poco felici su Oriana. “La distruggo, io la uccido”, ha detto tra le tante cose. È chiaro che non intenda realmente e fisicamente realizzare questi intenti, ma sono parole sulle quali non si passa più sopra. Il pubblico dei social non è disposto ad accettare espressioni come “la uccido” e forse il GF Vip potrebbe essere d’accordo. Ci sarà un provvedimento disciplinare per Antonella Fiordelisi stasera? Nulla di ufficiale, ma dalle parole di Federica Panicucci potrebbe accadere proprio questo. In chiusura della puntata di Mattino Cinque di stamattina, la conduttrice ha salutato il pubblico con alcuni spoiler sulla puntata di stasera del GF Vip.

Ha annunciato “una sorpresa molto piacevole per Alberto” e poi “una sorpresa molto poco piacevole per Antonella Fiordelisi”. Sarà l’arrivo di una persona a lei scomoda? O ci sarà davvero un provvedimento per Antonella Fiordelisi al GF Vip? Le ipotesi in ballo sono molteplici, non solo una nomination d’ufficio o il televoto flash. Potrebbe esserci un confronto con Alex Nuccetelli dopo le dichiarazioni su Totti, per esempio. O ancora potrebbe trovarsi di fronte a un confronto con l’ex Gianluca, che in questi giorni ha tuonato contro di lei.