Antonella Fiordelisi ha un ex fidanzato che tanto ex non sarebbe. Lui si chiama Gianluca, si conoscono dal 2017 ma solo di recente hanno vissuto una storia d’amore. Finora è rimasto in silenzio per permettere ad Antonella di vivere la sua esperienza al Grande Fratello Vip ma dopo tutto ciò che ha visto non vuole più stare in silenzio. La Vippona ha parlato di lui nella Casa ma definendolo il suo migliore amico e Gianluca non ci sta più. Pensa Antonella lo abbia fatto a favore del suo percorso al GF Vip, ma non hanno messo un punto alla loro storia e ora vorrebbe un confronto.

L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage. Ha raccontato che si sono conosciuti nel 2017 grazie a un account fake sui social che si spacciava per Antonella. Poi lui l’ha incontrata per caso in un locale di Salerno e sono diventati amici. Nel frattempo hanno avuto altre frequentazioni e quando Antonella si è lasciata con Francesco Chiofalo, che continua a tuonare contro l’ex, si è dichiarato. Hanno passato l’estate insieme e quando è arrivata la chiamata del GF Vip hanno preso una decisione:

“Abbiamo deciso di prenderci una pausa, così che lei potesse viversi a pieno la sua esperienza. Avevamo entrambi paura di soffrire. Ci siamo detti che una volta uscita ne avremmo riparlato, ma ci siamo lasciati da innamorati. Il nostro rapporto non è mai stato realmente chiuso”

Di sicuro entrare nella Casa come concorrente single permette più dinamiche, di conseguenza permettere di essere più in vista. Non a caso Antonella Fiordelisi si è avvicinata a Edoardo Donnamaria e hanno cominciato una storia. Pare però che tutti i conoscenti di Gianluca sapessero che tra loro non fosse finita. Così vedendo Antonella e Edoardo insieme, l’ex si sarebbe sentito “il cornuto di turno”. Queste le sue parole:

“È stato il mese e mezzo più brutto della mia vita. Non ho mai aperto bocca nonostante fossi innamorato e mi facesse male vederla tra le braccia di un altro. […] Mi sono sentito uno stupido agli occhi di chi ci conosce, sapevano che doveva trattarsi di una pausa di riflessione. Invece anche sui social sono passato per il ‘cornuto’ di turno. Quasi non riuscivo ad uscire di casa dalla vergogna”

Antonella Fiordelisi finge con Edoardo? Parla l’ex Gianluca

Antonella e Edoardo sono la prima coppia del GF Vip 7, ma secondo l’ex Gianluca la concorrente non sarebbe realmente interessata. Edoardo potrebbe essere solo un punto di riferimento per la concorrente: “Credo che sia frutto delle sue insicurezze. C’è solo tanta paura di restare sola. Antonella ha preso Edoardo come un’ancora alla quale aggrapparsi”. L’ex fidanzato è certo che Edoardo non piaccia realmente ad Antonella. Il motivo? Non sarebbe il suo tipo, e in effetti lei lo ha ammesso anche se ha aggiunto che caratterialmente Edoardo rispecchia il suo tipo ideale. Neanche Antonino Spinalbese rientrerebbe nei canoni di Antonella, sempre secondo l’ex Gianluca.

Allo stesso modo non crede al reale interesse di Edoardo Donnamaria: sarebbe solo attratto dal personaggio e dal fatto che Antonella sia una bella ragazza che lavora in televisione. Eppure, verrebbe da obiettare, anche Edoardo lavora in tv. L’ex fidanzato è però consapevole della pausa, per questo non si sente tradito da Antonella: “Tradito no, ma sicuramente deluso. So che lì dentro è tutto amplificato… Ma c’erano comunque dei tempi da rispettare”.

Secondo lui, insomma, Antonella avrebbe dovuto parlare solo di un’amicizia speciale sul quale il pubblico avrebbe potuto fantasticare. “Non è bello – ha aggiunto – che si lanci tra le braccia del ‘ragazzino arr..to’, soprattutto se sa che fuori c’è una persona innamoratissima di lei che la aspetta”. L’ex Gianluca vorrebbe ora un confronto con Antonella Fiordelisi al GF Vip: “Sì, ce lo meritiamo entrambi. So che anche lei è ancora innamorata di me, ma ho bisogno di guardarla negli occhi per capire davvero cosa prova”.