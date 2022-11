Non si placa la bufera sul caso Francesco Totti-Antonella Fiordelisi. L’ex calciatore, tramite il suo amico Alex Nuccetelli, ha smentito di aver inviato un messaggio alla modella e influencer. La concorrente del Grande Fratello Vip è così passata pubblicamente per bugiarda, dopo aver spifferato in diretta di aver ricevuto un ‘ciao’ dal Pupone su Instagram. Il team della 24enne ha condiviso sui social network una lettera degli avvocati della bella salernitana in cui si chiede all’ex marito di Ilary Blasi e al suo braccio destro di ammettere la verità e di chiedere l’autorizzazione della pubblicazione dello screenshot.

La replica di Alex Nuccetelli

Non è tardata ad arrivare la replica di Alex Nuccetelli, diventato da mesi il portavoce di Francesco Totti. Il personal trainer romano – ex marito di Antonella Mosetti – ha assicurato di stimare molto Antonella Fiordelisi che a suo dire sta facendo un bel percorso nella Casa più spiata d’Italia. Nuccetelli ha però ribadito:

“Non devo giustificarmi di nulla. Francesco mi ha garantito che non conosce questa persona, non sapeva nemmeno della sua esistenza. Lui non sa usare bene i social e mi ha detto che spesso si trova like e lui manda un saluto o un messaggio ma mi ha giurato di non conoscere Antonella”

L’amico di Totti ha poi aggiunto:

“Mi stanno arrivando messaggi e telefonate che indicano l’assoluta bontà della Fiordelisi, che non alludeva ad avances di Francesco nei suoi confronti. Dove probabilmente ci potrebbe essere un civile ciao o grazie dovuto ai molteplici like ricevuti nelle sue storie. Lascio al pubblico, che non è stupido, come a volte si ricerca l’attenzione mediatica ma su questo fatto specifico penso sia chiaro. Se il ciao fosse stato di un pinco pallo qualsiasi non se ne sarebbe parlato al Grande Fratello Vip”

La versione di Alex Nuccetelli

Alex Nuccetelli non è stato del tutto chiaro ma, stando a quanto affermato, pare che Francesco Totti abbia deciso di ringraziare Antonella Fiordelisi, che non ha mai conosciuto personalmente, dopo aver ricevuto diversi like da parte della gieffina. Sarà proprio così?

Nel periodo in cui è stato inviato il ‘ciao’ Francesco Totti era già legato all’attuale fidanzata, la flower designer Noemi Bocchi. Antonella Fiordelisi ha infatti precisato di aver ricevuto il messaggio lo scorso agosto, quando l’ex capitano della Roma era in vacanza a Sabaudia con la 34enne che, ufficialmente, frequenta dallo scorso gennaio.

Come reagirà Antonella Fiordelisi a queste nuove rivelazioni? Tra l’altro Alex Nuccetelli non ha potuto fare a meno di ribadire che Totti non sta attraversando un momento molto particolare e che metterlo in mezzo a situazioni così spinose è stato di cattivo gusto.

Al GF Vip Antonella Fiordelisi ha inoltre ammesso di ricevere costantemente proposte, implicite o esplicite, da parte di altri calciatori famosi e ha tirato in ballo Nicolò Zaniolo e Gonzalo Higuain. A quest’ultimo la ragazza deve parecchio: poco più che maggiorenne, spifferando i messaggi del Pipita, Antonella si è ritagliata uno spazio sulla cronaca rosa e in tv (con tanto di ospitata nel salotto di Barbara d’Urso).