Totti-Fiordelisi verso vie legali: ira degli avvocati di Antonella

Il team legale di Antonella Fiordelisi decide di intervenire sul caso che la vede protagonista con Francesco Totti. Per chi non lo sapesse, la concorrente del Grande Fratello Vip 7 nella Casa più spiata d’Italia ha raccontato ad alcuni suoi coinquilini di essere stata contattata dal Pupone su Instagram. Le sue parole non potevano di certo passare inosservate e Alfonso Signorini ne ha parlato nel corso delle recenti puntate. Fiordelisi ha avuto la possibilità di confermare sotto le luci delle telecamere il fatto da lei stessa raccontato, che risalirebbe al periodo in cui la storia tra Totti e Ilary Blasi era già giunta al termine.

Antonella, però, non ricorda la data precisa in cui sarebbe stata contattata da Francesco. In breve tempo, è arrivata la replica di Totti attraverso il suo amico Alex Nuccetelli, che contattato da Biccy ha smentito tutto. Oggi, però, la smentita fa abbastanza rumore in quanto il team legale della Fiordelisi condivide un lungo messaggio sull’account Instagram ufficiale della gieffina, rivolgendosi direttamente a Nuccetelli.

“Egregio sig. Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza”

Così inizia il messaggio del team legale di Antonella Fiordelisi sul caso legato ai messaggi che avrebbe ricevuto da Francesco Totti. Gli avvocati precisano che dietro al racconto della gieffina ci sarebbe solo “una semplice ‘richiesta di messaggi’ su Instagram da parte del sig. Francesco Totti”. A questo punto, il team legale dimostra di avere tutta l’intenzione di sbugiardare Nuccetelli, per difendere chiaramente la concorrente, che si trova attualmente nella Casa di Cinecittà.

“Se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig. Totti (come lei stesso si è definito), di chiedere al sig. Totti di AUTORIZZARE LA PUBBLICAZIONE DELLO SCREENSHOT della sua ‘richiesta di messaggi'”

In parole povere, oggi gli avvocati della Fiordelisi chiedono l’autorizzazione per potere pubblicare sui social network lo screenshot in cui pare sia possibile vedere tale richiesta di messaggi inviata da Totti di recente. Sembra proprio che questo screenshot parli chiaro e andrebbe a confermare quanto dichiarato da Antonella al GF Vip 7.

“Se il sig. Totti è sicuro di non aver mai inviato alcunché alla dott.ssa Fiordelisi, certamente non avrà alcun timore a dare, anche via social, la sua autorizzazione alla pubblicazione”

Detto ciò, il team legale anticipa che, qualora questa autorizzazione da parte del Pupone non dovesse arrivare, “si chiedono delle scuse ufficiali da parte del sig. Totti”. Questo potrebbe avvenire anche attraverso Alex Nuccetelli, visto che ormai si è esposto sulla questione. Gli avvocati chiedono le scuse “per le frasi diffamatorie, peraltro aggravate a mezzo stampa, nei riguardi della dott.ssa Fiordelisi, frasi mai smentite dal sig. Totti che, dunque, col suo silenzio, ha confermato e avallato tali frasi indubbiamente lesive dell’onore e della reputazione”.

Il team legale della Fiordelisi conclude questo messaggio dicendosi pronto a dare una svolta a questa storia, per nulla positiva:

“Se neanche le scuse dovessero arrivare, si procederà per le vie legali sia nei suoi confronti che nei confronti del sig. Francesco Totti”

Cosa faranno ora Totti e Nuccetelli? Daranno risposta o meglio l’autorizzazione a pubblicare lo screenshot in questione oppure agiranno in un altro modo? Di sicuro, il team legale di Antonella sente di essere dalla parte della ragione. Non resta che attendere per capire come si evolverà la nuova intricata vicenda.