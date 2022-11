Sonia Bruganelli a gamba tesa su Antonella Fiordelisi che al Grande Fratello Vip 7, dopo una partenza convincente, si sta rendendo protagonista di una serie di comportamenti discutibili. L’opinionista del reality show di Canale Cinque, intervenuta ai microfoni di Casa Chi, si è esposta, naturalmente nel suo stile, cioè in modo direttissimo e senza fare alcuno sconto. Così ha consegnato un ritratto della giovane influencer tutt’altro che positivo, attaccandola su diversi fronti e arrivando persino a dire che se fosse la madre di Edoardo Donnamaria (Antonella e il giovane hanno avviato una frequentazione nel loft di Cinecittà) avrebbero dovuto fermarla dall’entrare nella Casa più spiata d’Italia con un lanciafiamme.

La moglie di Paolo Bonolis ha esordito sostenendo che la Fiordelisi sta seguendo la medesima parabola di parecchi altri influencer. Non una parabola di cui andare fieri e da cui prendere esempio, sempre secondo il ‘Briganelli-pensiero’. “È uscita fuori Antonella – ha dichiarato Sonia-. All’inizio si è portata i fan come tutti quelli che sono molto seguiti sul web. Poi devono mantenere una coerenza con l’album che fanno vedere su Instagram. Ed è molto più complicato. Uno pensa sempre che si dimentichino delle telecamere in realtà non è così: esasperano i loro toni”.

E ancora: “Si immedesimano in quello che vorrebbero essere e fanno delle figure terribili. Antonella è una di quelle. È divertente averla in Casa ma non riesce a prescindere dal ruolo che ha deciso di avere, in Casa. Antonella è una che tu lanci il reagente e lei automaticamente reagisce in quella dinamica li. È abbastanza basica. Elementare. Tu sai già”.

“Basica, elementare”, non proprio complimenti. Anzi delle vere e proprie bordate. La Bruganelli ha poi proseguito spedita, riservando altre esternazioni tutt’altro che celebrative. L’opinionista, in particolare, è passata a giudicare il confronto avuto da Antonella e il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa, offrendo una chiave di lettura differente rispetto a quella che va per la maggiore:

“Quello del fidanzato che le ha fatto la sorpresa è stato un momento particolare. Molti hanno apprezzato il fatto che lei non si sia difesa. Io l’ho interpretata in un altro modo. La verità non la sapremo mai perché lei non la dirà mai. Però sono dell’idea che si sia veramente resa conto che quello che diceva il suo compagno amico etc, fosse vero, cioè che lui le ha fatto tana. Se lei fosse stata coinvolta da Edoardo non avrebbe avuto quella reazione. Avrebbe detto “mi sono innamorata di un’altra persona. Invece lei ha avuto paura di come sarebbe uscita da quella dinamica a livello di pubblico. Aveva capito che quella liaison le poteva dare quelli che chiama ogni giorno, i suoi follower, e in quel momento la realtà ha interrotto la finzione e si è trovata spiazzata. Poi la sera ha pianto con Antonino poi… voglio dire. Hai lasciato una persona con un’altra e ti vai a confessare con l’unico di cui il tuo fidanzato è geloso. Cioè”.

Spazio poi a un’altra pesante stoccata. Sonia ha dichiarato che se si fosse trovata nei panni della madre di Edoardo, avrebbe letteralmente perso la brocca. Motivo? Secondo lei Donnamaria sbaglia approccio con le donne: “Io se fossi stata la madre di Edoardo mi avrebbero dovuto togliere dalla Casa con il lanciafiamme. Io andavo da mio figlio e gli dicevo “adesso tu torni a Casa e ci facciamo altri ventiquattro anni di mutazione.” Cioè proprio sul rapporto con le donne… un briciolo di dignità cavolo. Edoardo non lo so se gioca. Fino ad ora come immagine di vittima non mi sembra uno che si compiaccia di questo. Ne sta uscendo in maniera virilmente con un grande punto interrogativo”.

La Bruganelli ha poi cambiato argomento, concentrandosi sui nuovi ingressi al GF Vip. Al momento stravede per la vulcanica Oriana, donna prorompente e di carattere. Nella giovane rivede a tratti se stessa e vorrebbe darle l’immunità per il resto del suo percorso: “A me piace Oriana. Ho saputo che ha fatto altri reality e che questo suo carattere l’ha portata a un certo punto a staccarsi e a salutare tutti. Mi è piaciuta, perché mi sono rivista in lei. Con un temperamento che a un certo punto si spegne. È entrata col botto, vediamo se resiste“.

“C’è stato l’odio verso di lei da parte di Anastasia e Genoveffa – ha tuonato Sonia -, che hanno visto questa Cenerentola entrare. Si sono giustamente coalizzate nella loro testa contro la nuova entrata che però è carina e divertente. Per i maschi questa novità è piacevole. Le volevo già dare l’immunità sempre. A prescindere. Si può fare? La ginnastica in perizoma? Beh mi sembra che nella Casa le regole del galateo non le stiano seguendo. Quindi. Gegia è stata due mesi in bikini e non ha dato fastidio a nessuno”.

L’opinionista si augura che Oriana riesca a far capitolare Antonino Spinalbese, bello e inafferrabile. Secondo l’opinionista, l’ex di Belen Rodriguez si troverebbe in difficoltà con la spagnola in quanto lei avrebbe una tempra che lui soffre.: “Spero che Oriana riesca a abbindolare Antonino. Delle donne ce le dovrà avere questo no? Siamo tutti curiosi. Lui ha sentito la voce sud americana e si è ringalluzzito. Speriamo tutti perché si sta spegnendo. Lui la soffre perché lei non soffre lui”.

Infine l’ultima stilettata al veleno rivolta ad Antonella Fiordelisi: “Non vedo l’ora di far sapere ad Antonella che Oriana ha 2 milioni di follower perché lei vive per questa cosa”.