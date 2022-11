Paolo Bonolis è sbarcato a Domenica In in cui ha presentato il suo secondo libro, Notte fonda. L’intervista con Mara Venier si è aperta con un siparietto spassoso. Si è subito notato che la padrona di casa del talk faceva fatica a parlare. Motivo? “Ho dei punti in bocca, ho fatto un intervento a un dente pochi giorni fa”, ha chiarito ‘Zia Mara’, innescando una serie di battute del conduttore romano. Risate in studio e via alla chiacchierata, con una clip omaggio dedicata alla carriera di Bonolis, ben 42 anni di tv. “Come quando prima di morire rivedi la tua vita”, la chiosa ironica di Paolo dopo aver visto il filmato.

Spazio anche ai saluti da Miami di Wendy Windham, showgirl statunitense nota in Italia per aver condotto diversi programmi tv negli anni Novanta, alcuni proprio al fianco di Bonolis. “Lei è sempre un po’ così, sorridente, allegra”, il saluto affettuoso e sorridente del presentatore. Spazio poi al tema social e al Grande Fratello Vip, reality di Canale Cinque in cui sua moglie, Sonia Bruganelli, fa l’opinionista. “Se sto sui social? No”. “Tua moglie però sì”, la chiosa della Venier che ha aggiunto: “Ed è brava al Grande Fratello”. “Sì, lei è è molto brava. Ha delle peculiarità che sarebbe stato un peccato sprecare. Si esprime bene, è molto lucida. Bravo Alfonso Signorini che l’ha scelta”, ha commentato Bonolis.

Qualcuno sui social ha mugugnato, sostenendo che si poteva anche evitare di dare spazio al GF Vip. Largo poi al gossip. Mara ha chiesto a Bonolis di chiarire il suo rapporto con la moglie dopo che la stessa Bruganelli ha dichiarato di recente di vivere in un appartamento diverso da quello del marito. Ovviamente la cronaca rosa ha iniziato a ‘ricamare’, parlando di crisi e di matrimonio in bilico. Come stanno davvero le cose?

“Quello è successo perché mia moglie non si tiene un sorcio in bocca – ha spiegato Bonolis – . Semplicemente abbiamo preso un appartamento accanto e abbiamo messo una porta perché Sonia vuole il bagno e la camera sua. Lei sta con mia figlia Adele, io con Davide e Silvia. Io non devo chiarire niente, che parlino, me ne frego delle fesserie, mi tocca zero. Se poi il problema è se io e lei (lasciando intendere se facciano ancora l’amore, ndr)…”

“Ecco, vogliamo dare una risposta anche a questo?”, ha incalzato ‘Zia Mara’. Replica da applausi immediata di Paolo: “Sì che rispondo, fatevi i ca**i vostri”. Appalusi in studio e risate, niente a altro da aggiungere sull’argomento. Bonolis ha invece voluto spendere parole al miele per Sonia, sottolineando che è una grande madre e una grande donna. La Venier si è commossa, con Paolo che ha ribadito che è semplicemente ciò che pensa della madre dei suoi figli.

Largo infine ai complimenti sentiti che Antonella Clerici gli riservò a Sanremo, in cui affermò che Bonolis è una “brava persona, amata da tutti coloro che ci lavorano assieme”. Mara ha avallato pienamente le parole della collega. “Vi ringrazio, davvero”, ha concluso Bonolis.