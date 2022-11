Sonia Bruganelli, per la prima volta nella sua carriera, è stata ospite a Tv Talk, programma di Rai Tre che fa la ‘radiografia’ degli show del piccolo schermo. La moglie di Paolo Bonolis, opinionista del GF Vip 7, si è ritrovata a dover controbattere alle parole di fuoco di Riccardo Bocca. Il giornalista ed esperto televisivo ha fatto a pezzi il reality show condotto da Alfonso Signorini, lanciando anche delle bordate alla stessa Sonia, la quale, ovviamente, non ha subito in silenzio. Anzi ha ribattuto colpo su colpo, dando vita a una serie di botta e risposta caustici. La Bruganelli non ha perso nemmeno l’occasione di pungere per l’ennesima volta Adriana Volpe, con la quale ha avuto parecchie frizioni nell’ultimo anno.

Bocca ha parlato di GF Vip, dicendo che è una “cafonalmachia costantemente proposta”. “No, Cafonalmachia no!”, l’ha subito interrotto Sonia. L’opinionista ha tirato dritto: “Da una parte c’è Orietta Berti che con la sua paciosa staticità ci ricorda le sue celebri bambole, mentre Sonia Bruganelli ha senza dubbio un dono che va riconosciuto, cioè questa sua videogrevità che sposa molto bene il cattivo gusto, il suo, sia dal punto di vista verbale che concettuale, con lo sprofondo dei lemuri che deve commentare all’interno della Casa“. Altrimenti detto Bocca ha sostenuto che sia il lavoro svolto dall’opinionista sia il GF Vip in generale sono catalogabili nel “cattivo gusto”.

“Menomale che sono abituata da venticinque anni a parlare con una persona che parla così”, ha replicato Sonia, ironizzando sul linguaggio forbito utilizzato da Bocca e riferendosi a suo marito Paolo Bonolis. Bocca ha subito contro ribattuto: “Tra me e Bonolis c’è una grande differenza: io parlo così ma non faccio cattiva televisione”. “Diciamo che state in orari diversi e in quantità diverse”, ha chiosato la Bruganelli. Finita qui? Manco per idea.

L’imprenditrice, parlando del suo programma ‘I libri di Sonia’, ha colto l’occasione per stuzzicare Bocca: “Da me sono venuti Ivan Cotroneo, Teresa Ciabatti… sa che li conosco? Mi stimano pure”. “Non è che mi ha citato Thomas Bernhard”, la tuonata immediata dell’esperto televisivo. “Lei è andato a cena con Bernhard?”, il sarcasmo della Bruganelli. Altra tuonata di Bocca: “Essendo morto è difficile”.

Infine l’ultimo round. Sonia, prima di intervenire per rispondere a una domanda del conduttore di Tv Talk, Massimo Bernardini, ha nuovamente pungolato Bocca. “Posso permettermi di prendere la parola?”, ha detto, guardandolo e sogghignando. “Questo senso di inferiorità mi imbarazza, prego”, il sarcasmo del giornalista. “Io nasco con un senso di inferiorità che mi divora”, l’ironia della Bruganelli. Olé!

Capitolo Adriana Volpe. La moglie di Bonolis ha sottolineato che lei è una delle poche persone in tv a non avere secondi fini. Vale a dire che non considera l’esperienza da opinionista al GF Vip come un trampolino per avere altri lavori. “Io non ho bisogno di Alfonso e lui non ha bisogno di me”, ha chiosato, sicura che questa situazione sia alla base del successo del loro sodalizio professionale “Capisco che chi ha fatto l’opinionista con me l’anno scorso aveva altri obbiettivi”, ha rimarcato l’imprenditrice. Ad Adriana Volpe staranno sicuramente fischiando le orecchie.