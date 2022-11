Doveva entrare al Grande Fratello Vip 7 per portare risate, Edoardo Tavassi non sta deludendo le aspettative. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2022 si è subito ambientato nel loft di Cinecittà dopo che è diventato ufficialmente un ‘vippone’ giovedì scorso. Lungo la giornata di sabato, a colloquio con diversi altri inquilini della Casa più spiata d’Italia, ha parlato della sorella Guendalina, con la quale ha un ottimo rapporto. Con la sua travolgente ironia, ha rifilato una battuta sulla chirurgia plastica alla congiunta.

“Anche se salutassi adesso mia sorella, non mi vede perché sta sicuramente dal chirurgo”, ha detto Tavassi, provocando i sogghigni degli altri ‘vipponi’. “Che st***zo”, ha ribattuto sorridendo Micol Incorvaia. Edoardo si è così affrettato a chiarire che la sua uscita non voleva essere in alcun modo offensiva nei confronti della sorella e che si è permesso di fare la battuta in quanto la medesima Guendalina ironizza un sacco sulla faccenda.

“Guarda che mia sorella su ste cosa si ammazza dalle risate, ci prendiamo in giro sempre”, ha sottolineato ‘Edo’, prevenendo eventuali polemiche. “Anche perché non è una cosa che puoi nascondere“, ha aggiunto Donnamaria. “No, non la puoi nascondere. La vedi il giorno prima e il giorno dopo sta così (mimando il visto ‘tirato’, ndr). Non è che può dire: “Che hai fatto? Eh, ho dormito col cuscino male”. Mia sorella è molto autoironica”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Porro (@giuseppeporro.it)

In effetti Guendalina, da quando ha acquisito popolarità, sia sui social sia nel corso delle sue ospitate televisive ha sempre mostrato una abbondante dose di autoironia, sia per quel che riguarda la chirurgia plastica (a cui è ricorsa in più occasioni), sia per quel che concerne altre tematiche.

Guendalina Tavassi e la fine burrascosa del matrimonio con l’ex marito Umberto D’Aponte

Non ha nemmeno abbandonato il sorriso quando si è ritrovata al centro della burrascosa separazione con il suo ex marito, Umberto D’Aponte. L’uomo è finito addirittura in carcere ed ora sta affrontando un processo con l’accusa di essere stato violento proprio nei confronti dell’ex moglie.

Guendalina non ha mai raccontato alla stampa i dettagli della dolorosa vicenda familiare. Di recente, ha però testimoniato in tribunale, accusando Umberto di gravi reati quali maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamenti. Tra i vari episodi narrati in aula dall’influencer romana, ci sarebbe stato un’inseguimento ai suoi danni da parte dell’ex coniuge, che l’avrebbe rincorsa con una mazza da baseball: “Mi ha preso a bastonate in testa”. Quindi ha raccontato anche che le avrebbe rotto il naso lanciandole addosso le chiavi dell’automobile.