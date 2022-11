Alfonso Signorini va avanti con il Grande Fratello Vip 7 andando in onda con la 16esima puntata. Il padrone di casa ha iniziato questo nuovo appuntamento con Luca Salatino, che ha ricevuto la visita inaspettata della sua fidanzata Soraia Ceruti. Inizialmente il conduttore ha anticipato che il gieffino si sarebbe ritrovato di fronte a una situazione complicata. Dopo di che, ha chiamato in disparte Luca, che ha avuto modo di ascoltare una lettera scritta dalla fidanzata. Intanto, Alfonso ha chiesto ai suoi coinquilini di recarsi nella stanza da letto e di ascoltare con attenzione.

Nel cortiletto della Casa di Cinecittà, Salatino freezato ha rivisto la sua Soraia, che gli ha fatto un chiaro discorso, con cui ha cercato di convincerlo a restare in gioco. Infatti, l’obbiettivo di Alfonso è stato portare Luca a una decisione: smetterla di piangere tutte le mattine per Soraia oppure lasciare il reality per raggiungerla.

“La tua famiglia ti ama. Tonino (pare sia il padre n.d.R.) è arrabbiato perché non vuole più vederti piangere. Il nostro amore è gigantesco, tu questo lo sai. Quando uscirai avremo tutta la vita per stare insieme, però è importante che tu non ci faccia soffrire. Se ti vediamo così, soffriamo. Le persone si chiedono se è giusto che Luca stia lontano da Soraia. Devi essere forte, non devi piangere. Da domani devi fare un nuovo percorso, perché sennò le persone vogliono che stiamo insieme. Ma noi non vogliamo questo, perché devi vincere. Devi riflettere su questa cosa e decidere. Sei tanto amato, devi arrivare fino in fondo”

Signorini ha fatto uscire dalla Casa Soraia e ha chiesto a Luca di riflettere. Per aiutarlo a cercare la risposta giusta, il conduttore ha chiesto a Edoardo Tavassi, Antonino Spinalbese e Wilma di raggiungere l’ex tronista di Uomini e Donne nel salotto. Qui i tre suoi coinquilini hanno cercato di convincerlo a restare in gioco e a iniziare un nuovo percorso, più sereno. Alla fine, Luca Salatino si è recato sulla passerella, dove ha rivelato a Soraia di voler restare nella Casa.

Grande Fratello Vip 7: Sonia smonta Antonella, Pamela Prati incontra Marco Bellavia

La puntata del GF Vip 7 è andata avanti con la simpatia di Edoardo Tavassi. In confessionale, con l’aiuto di Alfonso Signorini, il gieffino ha dato un bacio a stampo prima a Oriana e poi a Sarah Altobello.

Al centro della scena, ovviamente, sono finiti ancora Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Troppi sospetti ci sono intorno a questa coppia e, in particolare, contro di lei. Sonia Bruganelli ha preso la palla al balzo per attaccare Antonella, esprimendo il giudizio di molti telespettatori. Non è mancato il litigio tra Antonella e Micol Incorvaia in diretta.

Alfonso Signorini ha chiuso il televoto e ha fatto una sorpresa a Pamela Prati, che ha avuto modo di parlare con Marco Bellavia attraverso uno schermo. L’ex gieffino le ha proposto di trascorrere un weekend insieme, quando lei uscirà dalla Casa. Pamela ha accettato ed è evidente il fatto che lui voglia approfondire la conoscenza per un rapporto che va oltre l’amicizia.

Giaele incontra suo padre al GF Vip 7

Le luci dei riflettori sono tornate su Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Ultimamente, quest’ultima è rimasta delusa dalla distanza che l’ex di Belen Rodriguez ha messo tra loro. In particolare, Giaele crede che i problemi siano nati dopo l’ingresso di Oriana, a cui Antonino si è avvicinato parecchio.

Signorini ha chiamato Giaele in disparte e le ha chiesto se mai suo marito Bradford Beck le dovesse chiedere di porre fine al loro “amore libero” cosa farebbe. La De Donà ha risposto così:

“Penso che in questo momento io e lui siamo felici. Sarei disposta a parlare con lui e a trovare è una soluzione, è mio marito ci mancherebbe. Io e lui ci siamo conosciuti così. Quando avremo dei figli non avremo questo tipo di rapporto. Per la mia giovane età sono contenta così”

Il discorso si è spostato sulla mamma di Giaele, la quale è gravemente malata ed è sulla sedia a rotelle. “Ricordo mia mamma stare male, con le crisi epilettiche. Io non potevo fare niente. Ho visto mia mamma stare sempre peggio, non avrò molto tempo con lei”, ha dichiarato. Alfonso ha fatto notare che suo marito Brad ha aiutato la sua famiglia.

“Brad è un uomo estremamente importante per tua mamma. È un uomo che aiuta concretamente la tua famiglia, ha messo a disposizione ciò che ha e questo è bellissimo”, ha fatto presente Signorini. “Sì, infatti gli sarò sempre grata, un uomo così non lo ritroverò mai”, ha aggiunto Giaele. Non solo la malattia, la mamma ha dovuto affrontare la separazione con il padre della gieffina.

Nonostante questo, l’uomo è sempre stato molto presente per Giaele e il fratello. Stasera, il signor De Donà è approdato nel giardino della Casa per cercare di portare sua figlia sulla retta via.

“Togliti questa etichetta dell’amore libero che ti ha portato a tutte queste nomination. Sii te stessa, modifica il tuo atteggiamento proprio. Brad è preoccupato, perché vorrebbe averti al suo fianco, ha bisogno di te. Non è venuto qui perché sai come è fatto. Devo dire non posso fare da portavoce per Brad. Ma di certo Brad ha scritto quella lettera e in questi giorni ha cambiato idea. Ci tiene alla privacy e al rispetto del loro amore. È indispettito, ci sta, la mia sensazione è quella. Puoi parlare con lui, lui ti ascolta”

A questo punto, Signorini ha permesso a Giaele di mandare un messaggio al marito in inglese. In particolare, la De Donà ha ribadito il suo amore per Brad e si è detta dispiaciuta. Detto ciò, ha chiesto al marito di poterlo guardare negli occhi.

Le lacrime di Attilio Romita al GF Vip 7

Alfonso Signorini durante la 16esima puntata ha voluto mandare in onda i giorni difficili di Attilio Romita, che ha litigato con Patrizia Rossetti e si è lasciato andare a uno sfogo importante. In particolare, dentro il confessionale il giornalista non ha trattenuto un pianto liberatorio, che si è concluso così: “A 30 anni me li sarei mangiati tutti”.

Attilio ci ha tenuto a precisare che la clip non è completa, in quanto manca la sua ultima affermazione di questo confessionale: “Invecchiare è bruttissimo”. Il giornalista ha ammesso stasera di essersi reso conto di non avere più le qualità che aveva quando era giovane, come la verve e l’atteggiamento da parac..o. Sonia Bruganelli ha fatto presente, su richiesta dello stesso Attilio, che l’età col passare del tempo si fa sentire.

“Voi avete molto di più da perdere. Avete un passato e avete delle persone a casa”, ha affermato l’opinionista. A questo punto, anche Alfonso ci ha tenuto a dare un po’ di carica ad Attilio, rivelandogli un aneddoto interessante su Sandra Mondaini.

“Negli ultimi tempi mi piaceva prendermi del tempo e andare a casa sua a trovarla. Ci scambiavamo tante opinioni sulla vita e mi ricorderò sempre cosa mi diceva: ‘sai Alfonso la vecchiaia è una grande rottura di pa..e, ma ci dà un lusso straordinario, quello di dire tutto quello che vogliamo”

GF Vip 7: Pamela Prati eliminata, chi è al televoto

Pamela Prati è l’eliminata della 16esima puntata del GF Vip 7 con il 27% dei voti (Giaele 38%, Attilio 35%). Approdata nello studio di Canale 5 ha ritrovato Marco e Alfonso li ha incitati a scambiarsi un bacio. La Prati e Bellavia non si sono tirati indietro e si sono scambiati un bel bacio!

È arrivato il momento delle nomination. I tre immuni scelti dai concorrenti stessi sono Daniele Dal Moro, Luca Salatino e Antonella Fiordelisi. Orietta Berti ha scelto di dare l’immunità a Giaele, mentre Sonia ad Antonino Spinalbese. Al televoto sono finiti: Charlie, George, Patrizia e Wilma.