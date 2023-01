Maria De Filippi ha dato inizio alla puntata di Uomini e Donne con Gemma Galgani, che si è seduta al centro studio insieme a Pamela. Quest’ultima, nei giorni precedenti, ha inviato le sue scuse alla dama torinese. Ma il famoso volto del Trono Over ha deciso di non accettarle, cosa che ha infastidito non poco Gianni Sperti e Tina Cipollari, che l’hanno accusata di essere stata scostumata. La dama si è difesa dichiarando di non essere una persona ipocrita. Ma perché Pamela ha chiesto scusa a Gemma?

Entrambe stanno conoscendo Alessandro, il cavaliere protagonista di tante polemiche. Nelle passate puntate, durante la sfilata delle dame, Pamela si è scagliata contro Gemma improvvisamente. La Galgani ha trovato che questo suo gesto non lo trova sincero, anzi.

“Non mi è sembrato un gesto sincero, che dava una possibilità a lei di sentirsi meglio. Se fosse stato per gelosia avrei avuto una reazione diversa. È stata aggressiva nei miei confronti. Con questo comportamento si è messa allo stesso livello di altre persone. Da lei non me l’aspettavo”

Pamela a UeD conferma di aver riservato a Gemma in studio un brutto trattamento, tanto che il giorno dopo si sentita “uno schifo”. Per questo, ha pensato di chiederle scusa. Tina crede che la Galgani sia come al solito troppo esagerata. Ed ecco che Gianni smonta subito Gemma:

“È stata comunque gentile a riconoscere di aver sbagliato. Non l’ha fatto davanti alle telecamere, ma l’ha fatto dietro. Pamela tu hai fatto una gran bella figura e tu Gemma una grande brutta figura. Alla tua età dovresti essere più solidale. Gemma mi sembri cattiva. La gente può sbagliare e sbagli anche tu. E se si rende conto è giusto accettare le scuse, a meno che non è una nemica da anni”

In ogni caso, la conoscenza tra Gemma e Alessandro è già finita. Il cavaliere conferma in studio di aver ‘scelto’ Pamela e, dunque, di continuare la conoscenza con lei. Non è una notizia che lascia sconvolti, in quanto molti dopo le polemiche si aspettavano che Alessandro avrebbe preso questa decisione. Tina Cipollari lo accusa di essere un “farabutto” e di aver preso in giro Gemma. Gianni non è della stessa opinione.

“Non capisco Gemma perché continui a parlare, quando lui ha chiuso con te. Secondo me state parlando del niente. Lui ti ha liquidata, da donna dovresti alzarti e metterti seduta. Io non lo posso attaccare, perché è stato sincero, ha detto ‘non so se mi piacerà’. Gli è piaciuto più di Pamela, un due di picche, quindi…Chi l’ha istigato e provocato è stata Gemma. Lui si è dato un’opportunità. Perché Alessandro e Pamela non possono diventare una coppia?”

Maria stronca qui il discorso, senza dare ulteriore spazio a tutto questo. Infatti, non dà la possibilità ad Alessandro di raccontare com’è andata la nuova uscita con Pamela. “Vabbè aspettiamo, vediamo…”, così la De Filippi manda tutti a sedere, tranne Gemma.

UeD, lo show di Tina Cipollari con Claudio F. diverte e confonde tutti

Al centro studio resta seduta Gemma Galgani, che con altre due dame accoglie Claudio F., il ricco cavaliere che ha attirato l’attenzione di Tina nelle scorse puntate. Proprio la Cipollari si espone subito: “Vorrei parlare con Claudio. Sono delusa, perché da noi ci sono stati degli sguardi. Mi ha anche inviato un regalo”. Questo regalo il cavaliere l’ha fatto anche a Tinì e a Maria.

Ecco che Tina inizia a dichiararsi davvero interessata a Claudio e nega di essere prossima al matrimonio come rivelavano le ultime indiscrezioni. L’opinionista si dichiara single da un anno e mezzo, cosa confermata anche da Gianni Sperti. Tutti ridono quando la Cipollari afferma di essere pronta a conoscere Claudio, in quanto è alla ricerca di un uomo.

Maria cerca di vederci chiaro, perché non si comprende se Tina è seria oppure no. Tutti ridono e anche lei stessa. “Certo e che pensi che gioco?”, risponde così quando la conduttrice le chiede se sta facendo sul serio. Addirittura, l’opinionista si dice pronta a lasciargli il suo numero. Probabilmente questo

“Guarda che se non fai sul serio… Non fai sul serio…”, la avverte così Maria quando la vede ballare con Claudio al centro studio. Gianni e De Filippi ricordano che, in effetti, l’uomo che ha sposato e con cui ha avuto i suoi figli l’aveva conosciuto proprio quando era già opinionista del programma e lui un corteggiatore. Parlano di Kiko Nalli.

“Mi attrae molto. Anche se io lo dico in maniera scherzosa, sono seria. Certo stasera gli lascerei il mio numero. Allora Claudio io non sto cercando un’avventura. È Gianni che mi fa ridere. Non è che cerco un uomo che stasera esce con Gemma e domani con un’altra. Devi frequentare solo me. E’ una decisione che devi prendere adesso”

La mossa di Tina manda in tilt i telespettatori, di cui molti sono convinti che sia tutto uno scherzo e altri invece si dicono confusi. “Mi sono emozionata, è da tanto che non ballavo con un uomo”, afferma l’opinionista. Di sicuro, la Cipollari sta scherzando, probabilmente per creare una particolare dinamica con Gemma.

E questo viene confermato dal fatto che la Galgani chiede di poter ballare con Claudio, ricevendo un rifiuto. “Uno a zero”, dichiara soddisfatta Tina. “Allora Claudio che senso ha mantenere le tre dame che stai conoscendo?”, chiede a questo punto Maria, ancora confusa.

UeD, Riccardo e Gloria hanno stufato tutti: De Filippi infastidita

Ormai Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti non convincono più nessuno. Anche Maria appare abbastanza perplessa dal comportamento di entrambi. La conduttrice aveva già avvertito la dama del fatto che nessuno le avrebbe più detto ‘poverina’. “Ormai sono un po’ di settimane che vi trovate qua…”, afferma oggi la padrona di casa, visibilmente infastidita. Si aggiungono i sospetti di Gianni:

“Io sono stanco di rivedere sempre la stessa scena. Gloria mi faccio due domande, una è: sei scema? Non penso, penso che tu sia intelligente. Penso che tu stia a questo giochetto. Non ci vogliono 20 anni per capire se vi piacete. Penso che ti stia piacendo questo gioco”

In effetti, i due si ritrovano ogni volta al centro studio a dire sempre le stesse cose. Non c’è nessuna evoluzione, ma sempre gli stessi racconti che in realtà non portano a una svolta. “Avete interrotto almeno 4 o 5 volte, poi la stessa sera eravate nello stesso albergo insieme. Quindi mi sembra…”, così Maria continua a mostrarsi infastidita dal loro comportamento che è alquanto strano.