UeD, De Filippi spietata: così annienta un cavaliere (e fa bene)

Maria De Filippi non ci sta proprio e a Uomini e Donne non si fa sfuggire l’occasione per asfaltare Alessandro. Quest’ultimo ormai da mesi è al centro della scena tra polemiche e discussioni. Se all’inizio qualcuno poteva avere qualche dubbio sul suo conto, ecco che ora sembrano esserci solo certezze. E la conduttrice ormai sembra aver compreso come stanno le cose. Invita Alessandro e Pamela a sedere al centro studio, dove lei appare davvero molto provata. Ci sono state varie liti negli ultimi giorni.

Sembra che lui abbia preferito prendere parte a varie feste, lasciando lei indispettita. Già nelle precedenti puntata ha fatto parecchio discutere il suo modus operandi, che ha lasciato un po’ tutti con l’amaro in bocca. Pamela è l’unica dama che ha deciso di continuare la conoscenza, perché davvero interessata. Hanno trascorso anche un weekend insieme, ma oggi tutti le consigliano di lasciar perdere e chiudere definitivamente la conoscenza. Dopo aver cercato da lei delle dimostrazioni, Alessandro è apparso per nulla interessato ad approfondire davvero questa conoscenza.

“È meglio chiarirsi prima di raccontare un sacco di ball*”, afferma Maria a UeD rivolgendosi direttamente al cavaliere. Quest’ultimo non si scompone e per la De Filippi questa situazione diventa quasi una sfida: deve cercare di sbugiardarlo una volta per tutte. Più volte, la padrona di casa vuole portarlo sul punto di confessare che non è realmente interessato a Pamela.

Lui, pensando forse di essere furbo, gira intorno alle domande della conduttrice senza rispondere. Pamela spiega cosa prova:

“Si sente soffocare. Questa conoscenza è partita da pochissimo. Il giorno dopo un cambiamento drastico. Siamo stati un weekend qua, poi lunedì quello che è successo. Non mi dice le cose perché è vago. Si fa tre serate e mi dice che ci sono ragazze che si avvicinano”

Alessandro parte in quarta e racconta la sua versione dei fatti, a cui è difficile credere. L’uomo spiega che Pamela non c’è sempre per lui, ma solo durante i tragitti casa-lavoro, lavoro.casa. La dama fa notare che ha chiaramente i suoi impegni. Oltre questo, il cavaliere aggiunge che nel locale dove Pamela ogni tanto lavora ci sarebbero degli spasimanti per lei. “A me dà fastidio, le ho chiesto se deve per forza andare a questo punto”, afferma addirittura infastidito.

Maria non perde tempo e risponde a tono, anche perché quando si tratta di lavoro è intransigente: “Si vede di sì!”. Gianni Sperti perde la pazienza di fronte all’atteggiamento spocchioso di Alessandro: “Ma scusa perché tu puoi andare ai compleanni e lei a lavorare no?”. Non si trattiene neanche Tina Cipollari:

“Facciamo prima a chiederti: per quanto tempo devi cercare visibilità? Perché devi andare in Spagna per questo business, anche se non si è capito cos’è. Maria è inutile che questo parla. Cerca la visibilità, si legge sulla sua faccia”

Sperti, invece, si sofferma sul fatto che il cavaliere si è sentito soffocare quando ha dormito insieme a Pamela. “Che sei venuto a fare qua allora? Preferisci fare quello che devi fare con una donna e poi mandarla via?”, chiede furioso l’opinionista. Maria sa che Alessandro ha chiesto di poter dormire in un hotel diverso da quello in cui alloggia Pamela, in quanto la redazione l’ha prima informata.

Il cavaliere dichiara di aver preso questa decisione perché per lui è importante fare così per capire meglio cosa vuole. Ininterrottamente, senza lasciarlo per un minuto libero di dare inutili spiegazioni, la De Filippi si espone, mostrando tutto il suo disappunto. La conduttrice vuole mettere Alessandro con le spalle al muro, portandolo di fronte a determinate situazioni.

“Vuoi chiudere? Quindi Alessandro vuoi chiudere? La speranza di lui è che tu Pamela ti alzi. La speranza di lui è che lei si alzi! Le dai tu i soldi che perde non andando a lavorare? Da ora in poi gli dai l’integrazione mensile. Pamela sto scherzando. A questo punto, vuoi continuare? Lei non fa niente, aspetta la persona. Lei rinuncia a quei soldi. Vuoi conoscere solo lei o anche altre? Non ce la posso fare!”

Maria arriva anche ad abbassare la testa perché non sopporta più questa situazione. Alessandro non dà una risposta, anzi ammette di non riuscire a decidere se continuare oppure no questa conoscenza. Pretende che lei faccia qualcosa e che addirittura lasci il suo lavoro in un bar. “Sì glieli do io i soldi che perde se lascia il lavoro. Ma non penso non abbia soldi. Già lo so che se rispondo no mi aggredite tutti”, afferma Alessandro.

De Filippi chiude il tutto facendo capire a Pamela che l’intenzione di lui è appunto di chiudere la loro conoscenza. Delusa, la dama torna a sedere al suo posto. A prendere le sue difese ci pensa anche Armando Incarnato: “Quella ragazza si fa il cul*. Fa tre lavori! Tu la vuoi obbligare a fare quello che vuoi tu”.

UeD, Federico in difficoltà: è ancora diviso tra Carola e Alice

Federico Nicotera ha portato in esterna sia Alice Barisciani che Carola Carpanelli. Con entrambe ha trascorso momenti molto belli e sereni. La prima a entrare in studio è Alice, la quale appare davvero molto felice. Ma ecco che, non appena guarda l’esterna della sua rivale, non trattiene la sua rabbia. Al contrario, Carola dimostra di essere soddisfatta di come hanno trascorso questa esterna, in quanto non hanno litigato: “Forse è stata l’esterna più bella che abbiamo fatto”.

Il tronista, però, è sempre più enigmatico. Mentre la maggior parte dei telespettatori fa il tifo per la bionda corteggiatrice, Federico dichiara:

“Faccio queste due esterne e sono davvero contento. Sono due esterne differenti. Con Carola sono stato bene, l’ho vista tranquilla. Finalmente siamo riusciti a stare tranquilli. L’ho vista naturale, che non stava con il freno a mano tirato. Ho davanti due percorsi diversi. Alice riesce a esternare di più. Carola la soddisfazione non te la dà”

Le anticipazioni non danno notizie positive su Carola e il pubblico attende con ansia la scelta, anche perché ormai sono diversi mesi che è iniziato questo trono. Comunque oggi Federico decide di ballare con Alice, che non riesce a trattenere le lacrime.

Intanto, la nuova tronista Nicole insospettisce parecchio. Va in onda un’esterna, quella con Andrea. Questa è per loro la prima uscita, ma appaiono già complici e in sintonia. Infatti, si abbracciano in continuazione seduti su un divano. Le altre due esterne non sono andate bene, tanto che Maria non le manda neppure in onda e Nicole elimina i due corteggiatori.

Tina fa addirittura notare che la tronista potrebbe già essere arrivata alla scelta dopo una sola esterna. Invece, un corteggiatore chiede se i due si conoscessero prima di arrivare nel programma, in quanto entrambi sono di Roma. Nicole nega di aver mai visto Andrea.