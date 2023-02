Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano di forti liti avvenute con protagonista il Trono Over. Per quanto riguarda Federico Nicotera, Carola Carpanelli e Alice Barisciani ci sono delle novità. Ma questa volta a regalare il colpo di scena ci ha pensato ancora Tina Cipollari, che ha gettato sulla testa di Riccardo Guarnieri una torta. Non si conoscono le dinamiche di questo siparietto. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni nel suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, Ida Platano è tornata in studio per avere il suo confronto con Riccardo.

Come già aveva rivelato Maria De Filippi, l’ex dama si è infastidita parecchio di fronte ad alcuni interventi di Guarnieri fatti fuori dal programma che la riguardano. La parrucchiera non è tornata da sola in studio. Infatti, Ida e Alessandro Vicinanza hanno deciso di prendere parte a questo confronto con il cavaliere tarantino insieme. “Ci sono state forti liti tra lui e Riccardo, con tanto di parolacce”, si legge. Pare, però, che durante le discussioni avvenute tra Alessandro e Guarnieri, Ida non sia mai intervenuta.

Entrambi non se le sono mandate a dire, tanto che si sarebbero scambiati forti accuse reciproche. Secondo le anticipazioni di UeD, da una parte Alessandro ha attaccato Riccardo, dicendo che dovrebbe vergognarsi perché vive ancora a casa con sua mamma. Dall’altra, Guarnieri ha lanciato pesanti accuse a Ida, affermando che “non è una buona mamma”. Biagio Di Maro è effettivamente fuori dal programma.

Dopo quanto accaduto nella registrazione ieri, il cavaliere campano non ha preso parte all’appuntamento di oggi. Stesso discorso vale per Gloria Nicoletti, che ha deciso di lasciare il programma da sola.

Uomini e Donne: Federico andrà a riprendere Carola, Lavinia vicina alla scelta

Le anticipazioni di ieri hanno annunciato una triste svolta nel percorso di Federico. Carola ha deciso di lasciare il programma e lui è apparso perplesso sul da farsi. Questo ha fatto pensare che l’avrebbe portato a fare una scelta. Ma per il momento ancora nulla. La Carpanelli oggi non è tornata in studio per la nuova registrazione, restando ferma nella sua posizione.

Federico ha rivelato che proprio questa sera andrà a recuperare Carola. Alice pare non abbia voluto dire nulla oggi. Nel frattempo, Lavinia Mauro continua il suo percorso e si avvicina alla scelta. Anche lei ormai da tanti mesi seduta sul Trono, dovrebbe presto scegliere. La tronista ha portato in esterna Alessio Corvino, il quale le ha portato un regalo.

Tra loro ci sono stati dei baci e nessun litigio durante l’uscita. In studio hanno ballato insieme e “si tenevano per mano”. Lavinia è uscita anche con Alessio Campoli, con cui si è scambiata dei baci sotto a un piumone. In studio Corvino, però, ha chiesto esplicitamente alla Mauro quanto manca alla sua scelta. Ora che entrambi si sono decisi a fare dei passi verso di lei, dunque non dovrebbe mancare troppo tempo.

La nuova tronista Nicole ha fatto due esterne con due corteggiatore e ne ha eliminato uno.