UeD, figure imbarazzanti: cavaliere incastrato, dama sotto accusa

Tempo di sfilate a Uomini e Donne, che generano non poche discussioni in studio tra dame e cavalieri. La prima a sfilare è Gloria Nicoletta, che con un lungo abito rosso con spacco attira l’attenzione di tutti i cavalieri. A seguirla è stata Gemma Galgani, che come sempre sorprende tutti. Questa volta, arriva in studio con un una maschera e un lungo mantello nero, che toglie in un secondo momento, restando con un sexy completo. Non manca il balletto sulla passerella, con tanto di bacio a stampo ad Alessandro.

“Meno male che si è tolta il mantello, mi ero spaventato. Sembra un thriller”, ironizza Gianni Sperti. La sfilata va avanti con Roberta Di Padua, che sale sulla passerella con un lungo abito nero. La dama di Cassino invita Riccardo Guarnieri a sedersi su una poltrona e poi lo benda. Dopo di che, gli fa assaggiare una patatina e una mozzarella. Ma non riceve il risultato sperando. Infatti, gli altri cavalieri valutano il tutto con dei voti bassi.

“Quello che hai fatto oggi è molto peggio che spogliarti”, fa notare Gianni Sperti. La sua è una affermazione che deriva da un’insinuazione di Roberta, la quale fa notare proprio all’opinionista che in passato la criticava che i cavalieri votano in base a quanto una donna è vestita. E nasce una polemica, in quanto molti trovano che il suo sia solo un modo per attirare l’attenzione su di sé.

“È l’unico che conosco, poi nessun altro mi attrae. È innegabile. È un momento artistico di televisione”, dichiara la Di Padua. Interviene Armando Incarnato, che dopo essersi assentato durante la scorsa registrazione a seguito di un acceso rimprovero di Maria De FIlippi, si scaglia contro Roberta, condividendo il pensiero di molti telespettatori:

“Più che presentarti per una sfilata, ti sei presentata a una pagliacciata. Ti dovevi concentrare nella sfilata non in altre situazioni. Se sceglieva ad esempio Gianni, la sfilata sarebbe finita lì”

Dello stesso avviso è Gianni, che passa all’attacco: “L’hai fatto di proposito a scegliere Riccardo, sei intelligente, affinché noi parlassimo di questo. A meno che non ci sia qualcosa che noi non sappiamo”.

Subito dopo Roberta, sfila Pamela e inizia una nuova discussione per Gemma e Alessandro.

UeD, Gemma Galgani non si sveglia: Pamela in lacrime

Subito dopo aver sfilato, Gemma racconta com’è andata l’ultima uscita con Alessandro. Maria De Filippi accontenta così Tina Cipollari, curiosa di scoprire cosa sia accaduto tra loro dopo la puntata in cui tre dame hanno deciso di chiudere le loro rispettive conoscenze con il cavaliere 55enne. La conduttrice fa sapere che non si sono visti la stessa sera della registrazione precedente, come era stato programmato. Il motivo? “Non si sentiva bene”, spiega la padrona di casa. “Guarda caso! Sei un bugiardo seriale”, tuona subito Tina.

In ogni caso, Gemma e Alessandro hanno avuto modo di vedersi successivamente. La Galgani ha organizzato una serata al ristorante, dove oggi ammette di essere stata benissimo: “Abbiamo parlato tanto. Io l’ho trovato più affascinante e attraente. A un certo punto della cena siamo stati a lungo tenendoci le mani. Ogni tanto sono stata un po’ piccante”.

Ed ecco che Alessandro SP. inizia a fare un discorso che non convince nessuno, fatta eccezione per Gianni Sperti che sembra ancora credere in questo interesse.

“Questa è la prima volta che mi sono bloccato con una donna. A un certo punto era lei che portava avanti il discorso. Una cosa c’è da notare quando una persona è più grande, l’esperienza. È riuscita sempre a trovare la parola giusta e il modo di farmi stare bene. Se io esco con una donna della mia età o più piccola è più semplice. È la prima volta che mi rapporto con una donna più grande. L’esperienza che ha in più lei, per la prima volta mi ha inibito. Mi spiego male probabilmente. A un certo punto, non sono riuscito più ad andare avanti. Mi ha stupito”

Tina Cipollari non ci sta e fa subito notare che è strano il fatto che si sia sentito in imbarazzo solo con Gemma e, invece, con altre dame ha dimostrato tutt’altro. Gianni vuole sapere, a questo punto, se tra loro è scattato qualcosa. Ma nulla, Alessandro ribadisce che si è sentito bloccato. Il fatto che non ci sia stato neppure un bacio, stranamente, non è significativo neppure per la Galgani, che sembra essere ormai stregata.

Rispondendo a una domanda di Gianni, ecco che il cavaliere fa capire di non aver provato attrazione fisica. Gemma, però, continua a sognare: “Io l’ho trovato galantuomo e signore”. E le risposte di lui continuano a innervosire Tina: “Ma dobbiamo credere a questa cosa? Non c’è stato nessun tipo di trasporto”. A fare il punto della situazione ci pensa ancora una volta Armando:

“Sei uscita una sera con Paola e hai passato la notte. Sei uscito con Pamela e ti sei baciato. Hai l’opportunità di rivedere Gemma e non succede niente? Con Paola condividi una notte la prima volta che la vedi, è strano. Ce l’hai ancora l’interesse?”

Tina non crede a una sola parola che esce dalla bocca di Alessandro, il quale l’accusa di pensare sempre al se**o. Questo porta Gianni a fare qualche battuta sulla sua collega: “Chi poco ne fa, tanto ne parla”. La Cipollari risponde inizialmente a questa battuta e poi si scaglia duramente contro Gemma:

“Stai parlando di me? Non credo proprio. Hai passato la vita a corteggiare gli uomini ritrovandosi sola. Tu non hai un ruolo, tu nella vita non ti sai dare un ruolo. Deve essere l’uomo che ti viene a prendere o che ti porta al ristorante, non tu che fai la Geisha. Ti sei fatta una domanda sul perché sei sola alla tua età?”

La discussione viene ripresa quando Pamela sfila in passerella. In questo caso, Alessandro ammette di aver provato attrazione verso di lei. La dama, però, è molto turbata. La presenza di Gemma ora inizia a darle fastidio. Si oppone dando del “mezzo uomo” al cavaliere, che si ostina a uscire con la Galgani. E finalmente anche Gianni apre gli occhi sul cavaliere:

“Fino a poco tempo fa potevo essere l’unico in questo studio a crederti. Ma quando dici che dopo stasera Gemma potrebbe diventare un’amica, anche oggi potresti pensare che diventerà un’amica. Ma chi ci crede che una donna che sta piangendo per te è al primo step”

Pamela in lacrime confessa di provare qualcosa per Alessandro e ribadisce che tra loro c’è stato solo un bacio. La dama è pronta a chiudere la conoscenza. Ormai nessuno crede più in Alessandro e il pubblico si scaglia contro di lui, credendo che ormai sia arrivato al limite! I telespettatori si chiedono, infatti, cosa deve accadere di più per smascherare definitivamente il cavaliere.