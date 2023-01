Uomini e Donne, Maria scuote le dame: così smonta un cavaliere!

Maria De Filippi apre gli occhi alle dame di Uomini e Donne sedute di fronte ad Alessandro SP., il cavaliere che sta generando non poche polemiche. L’uomo fa proprio una brutta figura, soprattutto quando la padrona di casa si fa quattro risate sul suo modus operandi. Le dama con cui ha avviato delle conoscenze sono Gemma Galgani, Pamela, Silvia, Desdemona e Cristina Tenuta. Mentre le prime due se ne restano comunque sedute al centro studio, ecco che le altre tre se ne tornano al loro posto sconcertate.

Per far capire, Alessandro SP. è il cavaliere protagonista del caos che ha visto coinvolta Paola e anche la redazione. Dopo l’uscita di scena di quest’ultima, ecco che lui ha avuto modo di continuare a conoscere Pamela, Gemma e Silvia. Si sono aggiunte alla ‘lista’ anche Cristina, la quale ha generato la furia di Armando Incarnato per questa sua scelta nelle passate puntate, e Desdemona. Al centro studio Alessandro racconta di voler uscire con Gemma quella stessa sera e di aver baciato Pamela.

Tina a UeD non è per nulla convinta dell’interesse che il cavaliere dice di provare nei confronti di Gemma: “Allungare questo brodo senza motivo. Dovrà pur smaltire questa fila. Se stasera verificherà che con te non funziona, prima o poi scarterà qualcuna”. A questo punto, Alessandro fa sapere che per decidere deve portare avanti un certo percorso, ovvero ha bisogno di conoscere prima una donna dal punto di vista caratteriale e poi in modo più ravvicinato, cioè fisicamente. Solo così può capire chi tra queste cinque dame potrebbe essere la donna più adatta a lui. Un discorso che genera non poche polemiche, senza che lui se ne renda neppure conto.

Detto ciò, assicura di voler proseguire tutte queste conoscenze. A dare una svolta a tutto questo ci pensa Desdemona, la quale esprime la sua volontà di chiudere questa conoscenza. Si apre così una questione, che in realtà appare già chiara a tutti i telespettatori, che su Twitter si stanno scagliando contro di lui vedendolo convinto nel voler ‘testare’ tutte queste dame.

“Io voglio interrompere, non è il mio tipo, non è il mio genere di persona. Secondo me tu hai un chiodo fisso. Non so se ce l’hai con me. Parlo del se**o, del bacio… Abbiamo passato comunque una bella serata, ma nella notte ci ho pensato. Mi hai anche accusato che ieri sera non stavo sentendo mia figlia bensì Alessandro. A scrivermi erano mia figlia e l’amica di mia figlia. Non sono tenuta a dirtelo. Maria gli ho detto: ‘Mi daresti l’esclusiva?’. Lui mi ha detto: ‘Se facciamo l’amore sì’. Mi pressavi con questa cosa. Tu ieri sera volevi addirittura venire in camera. Tu sei veramente un uomo falso”

Ecco che Maria De Filippi prende la situazione in mano dando una scossa anche alle altre due dame sedute di fronte ad Alessandro. Se fino a qualche puntata fa, molti prendevano le sue difese in quanto non credevano alla versione di Paola. Ora, però, la situazione è cambiata. Ridendo e dimostrando di essere abbastanza perplessa, la conduttrice dichiara:

“C’è questo step e quindi Pamela deve aspettare che ‘provi’ con le altre? Se Desdemona avesse detto sì, potevi dire che l’avevi conosciuta? Con Gemma manca lo step successivo, ti farà capire quello che vuoi? Mettiamo che c’è, tu poi passi a Cristina e vedi se c’è. Loro la devono capire questa cosa!”

Mentre Tina chiede al cavaliere perché deve deludere così le aspettative di una donna, in questo caso Gemma, anche Cristina dopo Desdemona decide di tirarsi indietro. La dama ha ormai ben capito come stanno le cose e avendo sempre professato la sua intenzione di trovare un uomo deciso, non può che togliersi da questo ‘gruppo’ di dame che sembrano essere alla corte di un re in attesa di essere scelte come la futura regina.

“Mi ha detto: ‘Noi siamo usciti insieme, però lo step successivo è quello di conoscerti da più vicino’. Primo, per come sono fatta io, no. Poi per come siamo messi qui come uno squadrone non mi viene questo trasporto. Devo avere un po’ di esclusività. Non so quanto tu possa fare per me. Però io ho i miei tempi e soprattutto per come siamo messi. Come dice Maria, non possiamo fare le prove. Non è che ti devo testare se baci bene. Devo capire se ci può essere qualcosa fuori. Non so Maria… mi levo fuori dal gruppo. Mi alzo a questo punto. Mi dispiace ma sì”

Gemma Galgani non trova giusto che ora improvvisamente Desdemona e Cristina chiudano così le loro conoscenze con Alessandro. Di fronte a questa reazione della dama torinese, Maria è sbalordita: “Cioè a te sembra un approccio giusto per conoscere una persona?”. La Galgani risponde di sì, fortemente convinta nel voler continuare questa conoscenza.

Persino Tina tenta di aprire gli occhi a Gemma: “Ma che sei un’automobile che devi essere collaudata?”. Alessandro, però, non crede che il suo modo di fare sia così strano e si dice convinto che tutti fuori dal programma si comportano così. De Filippi non condivide, anzi gli fa notare che non è affatto così e che questo è il suo modus operandi. Anche Gianni non appoggia questo modo di conoscere più donne.

“Sei stato sposato? Cavolo è andata di c**o a tua moglie!”, ironizza Maria. A questo punto, Silvia segue Desdemona e Cristina. Alla fine quella che sembrava essere una squadra di calcio, resta solo con due persone, Gemma e Pamela. De Filippi non riesce a capire cosa tenga la Galgani incollata a quella sedia: “Gemma a te ti attira? Sì? Ah ho capito. Non ti viene l’ansia da prestazione visto il curriculum vitae? A me verrebbe dopo un passato così”.