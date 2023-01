Uomini e Donne, volano stracci: Maria indignata! Gianni si sfoga

Si accende il caos nello studio di Uomini e Donne, con una Maria De Filippi stufa del comportamento dei cavalieri. Questo momento così teso arriva quando si trovano al centro studio Alessandro Sp. con Gemma Galgani, Pamela e Cristina Tenuta. Innanzitutto, la dama torinese prende la parola per dire che vorrebbe che il cavaliere vivesse la loro conoscenza senza problemi. Crede che Alessandro si viva il tutto con una responsabilità, in quanto spesso viene accusato di non essere davvero interessato a lei. Infatti, avendo 55 anni ed essendo interessato a conoscere dame vicine alla sua età o anche più giovani, gran parte del pubblico pensa che Alessandro stia usando Gemma per visibilità come hanno fatto tanti altri uomini.

Il cavaliere ammette di trovarsi bene con la Galgani, soprattutto quando parlano al telefono. Ma ci tiene a sottolineare che manca qualcosa, ovvero il feeling, tra loro. A generare il caos in studio ci pensa Roberta Di Padua, che con qualche frase riesce a generare diversi litigi.

“Faccio proprio fatica a vedere Cristina seduta là. Sei bella come il sole e sei seduta lì. Passi da uno come Armando, oggettivamente un bellissimo ragazzo e giovane e passi ad Alessandro. Non ti crea il problema che accetta il numero di una donna che potrebbe essere tua mamma? Gemma non è contro di te, credimi. È una cosa obbiettiva. Ma voi lo accettereste fuori?”

I dubbi di Roberta a UeD vengono subito condivisi dalla maggior parte dei telespettatori. Cristina risponde che per lei Alessandro è “un bellissimo uomo” e che ha sempre desiderato avere al suo fianco un uomo più grande. Pertanto, il cavaliere dal punto di vista dell’età è perfetto. Inoltre, Cristina precisa che lo vede come un uomo “sensibile, galante e carino”.

A questo punto, entra in scena Armando Incarnato, che si scaglia contro Cristina. I due hanno condiviso una conoscenza, che però si è conclusa tra forti accuse e pesanti discussioni in studio.

“Io l’ho conosciuta a Cristina e ti spiego perché è lì. Sta al centro studio perché c’è Gemma. Questa storia finisce, quando lei si ritrova sola davanti a lui. Come lui sta utilizzando Gemma, si becca la stessa cosa da Cristina. Il problema non è Cristina, per me. Tutte le persone che hanno utilizzato Gemma me le sono tenute sempre tutte qua e tu fai parte di quelle. Figurati Cristina se potessi tornare indietro con te dopo che hai fatto questa cosa. Un’altra cosa, non creare account fake su Instagram ‘Armando e Cristina siete perfetti’ perché mi avete rotto le scatole. Non giocare con queste cose”

Si accende in automatico una discussione tra Gemma e Paola, che già se le sono mandate a dire nelle precedenti registrazioni. Tra le due dame volano parole pesanti. “Sei tanto sicura e allora perché ti preoccupi quando si parla della tua età? Gemma sei patetica, veramente”, dichiara a gran voce Paola. Dall’altra parte, la Galgani non se ne resta in silenzio: “Tu sei ipocrita e bugiarda. A livello di etica morale fai pena. Sei una iena perfida e malvagia”.

E ancora Paola ribatte: “Tu mi vieni a parlare di etica morale, ma vergognati! Sempre a elemosinare amore, ma dai”.

UeD, Armando crea il caos in studio: la mossa di Maria

“Cristina ma tu non eri quella che non uscivi con uomini che avevano altre conoscenze?”, tuona Armando, tornando così a parlare con lei della questione. La dama, però, non accetta che lui la accusi di essere una persona finta. A questo punto, Maria fa entrare in studio una dama che, qualche tempo fa, era approdata nel programma proprio per conoscere Armando. La mossa della conduttrice sembra rivelare qualcosa. Infatti, pare proprio che facendo entrare questa donna, la De Filippi voglia mettere in difficoltà Incarnato.

La ragazza, che si chiama Andrea, ha qualcosa da recriminare ad Armando. In particolare, fa sapere che il cavaliere napoletano è sparito nel nulla. Al contrario, lui fa presente che anche lei è scomparsa, tanto che è da diverse settimane che non si sentono. A questo punto, esce fuori che Incarnato ha voluto interrompere la loro conoscenza per via di un problema che sta affrontando Andrea.

Non vuole rivelare subito di cosa si tratta, perché crede che dovrebbe essere lei a parlarne pubblicamente se vuole. La dama appare perplessa e non comprende a cosa lui si riferisca. Non solo, gli chiede di rivelare lui stesso il problema a cui si riferisce.

“Ma io ti ho sempre chiamato. Vuoi la forma di educazione? Ok, sono stato scostumato. Ma le chat non le amo, preferisco chiamare. Mi sono avvicinato, siamo usciti. Non mi sono sentito all’altezza di affiancarti in questo momento della tua vita. Non voglio malessere nei miei confronti per cose altrui. Sai benissimo come mi sono comportato davanti al racconto di un problema. Cosa potevo fare di più? Certo Maria, le ho spiegato che non mi interessava. Gliel’ho detto quella sera, non me la sento di affrontare la tua situazione. Non mi va perché sei nervosa di tuo per altre cose”

Attraverso un racconto di Armando sulla loro cena, Maria intuisce qual è il problema di Andrea: “Che problema è? Un problema alimentare? Ok. Ma tu gliel’hai detto che non volevi più frequentarla? Allora perché viene qua e dice così?”. Il problema della dama è, appunto, un disturbo alimentare. E tutto questo genera uno sfogo di Gianni Sperti, che anche questa volta non risparmia Incarnato.

“Sinceramente è un uomo di basso di livello. Trova questa motivazione come una scusa per non conoscerla. Questo disturbo l’ho avuto anche io. Dallo psicologo ci vado anche io e non è un problema, anzi lo dico apertamente. Il problema tuo è che trovi ogni scusa per non uscire da questo studio! Ti auguro di avere questi problemi e di trovarti davanti una donna che ti dice che non può parlarne”

A questo punto, Armando chiede ad Andrea di fermare Gianni, in quanto si starebbe esprimendo senza delicatezza. Il cavaliere napoletano spiega, infine, che la motivazione per cui ha scelto di chiudere questa conoscenza non sta nel disturbo in sé, bensì nelle reazioni della dama. Pare che la donna a causa di questo problema abbia dei momenti di alti e bassi. E Armando trova, appunto, che tra loro ci siano già fin troppi litigi.

In tutto questo, il pubblico di Canale 5 si aspetta una sfuriata da parte di Maria nei confronti di Armando. Le anticipazioni segnalavano un duro rimprovero della De Filippi per la Incarnato. Invece, la conduttrice dichiara semplicemente: “Il problema era essere chiari”. Nessun rimprovero o sfuriata, se non quello contro un altro cavaliere. Quindi la scena pare sia stata tagliata.

UeD, Maria si scaglia contro Alessandro S.: è una furia

Armando non è l’unico che fa perdere la pazienza a Maria De Filippi. In particolare, la conduttrice va su tutte le furie quando nota che anche Alessandro S. si lamenta per una dama che si trova al centro studio di fronte ad Alessandro Sp., ovvero Desdemona.

“Non capisco qual è il problema? Che non siete subiti lì voi? Che problemi avete? Sono loro, che non sono neanche delle bambine… Il problema è che Desdemona è uscita con lui e non con te? Parlane con Desdemona! Ma che sei diventato anche gossipparo, riporti quello che dice?”

Alessandro S. spiega di essere rimasto male nel vedere Desdemona, donna che stava conoscendo, di fronte a un altro uomo. Ma, come gli fa notare anche Maria, lui stesso non si fa problemi a conoscere più donne. Dunque, anche Desdemona dovrebbe avere la stessa possibilità. ‘Queen Mary’, però, non ci sta e ancora continua a scagliarsi contro Alessandro.