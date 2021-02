UeD, Aurora Tropea rompe il silenzio: “Sottoposto fatti alle autorità”

Aurora Tropea dopo Uomini e Donne ha finalmente rivelato cosa è successo dopo il suo abbandono. Si parlava di diffide e possibili querele. Insomma era trapelato che Aurora non sia rimasta con le mani in mano dopo ciò che è successo con Giancarlo. E oggi è arrivata la conferma: l’ex Dama si è rivolta alle autorità. Nel suo lungo, lunghissimo messaggio su Instagram ha raccontato per filo e per segno i motivi che l’hanno spinta a reagire e a far sì che se qualcosa di grave è stata fatta o detta non rimanga impunita. Sul Web il parere è unanime: ciò che è andato in onda a Uomini e Donne è uno spettacolo che non si deve ripetere. Il tutti contro Aurora aveva raggiunto toni troppo alti. Ma è con Giancarlo, che ha tirato fuori dei video intimi, inesistenti, che si è raggiunto l’apice.

A quel punto Aurora ha deciso di andare via da Uomini e Donne e di rivolgersi alle autorità giudiziarie. Dopo settimane dalla sua ultima partecipazione al programma oggi ha deciso di parlare. “Ho riflettuto lungamente su quanto è successo e deciso di dare un segnale forte per contrastare un comportamento che non è possibile, né si deve tollerare”, ha scritto. Quindi ha spiegato perché aveva deciso di partecipare a Uomini e Donne. Non solo per cercare l’amore ma anche per dare un segnale a tante donne della sua età che vogliono ancora mettersi in gioco. Ma secondo Aurora la situazione in cui si è trovata non era più accettabile:

“Le cronache, purtroppo, quasi quotidianamente ci ricordano come alcuni uomini ritengano di potere fare leva sulla fragilità delle loro compagne o di non dare loro credito, esprimendo un maschilismo che è, fortunatamente, del tutto fuori tempo. Allora il nostro compito è chiaro: non consentire l’avvio di alcun focolaio o il ravvivarsi di comportamenti che rappresentino anche solo ‘in fasce’ questo schema di deprecabile confronto”

Per questo ha avvertito il bisogno di dire la sua, di dare voce nel suo piccolo a questo problema. Di dare il suo contributo non rimanendo in silenzio e non lasciando correre ciò che è successo. Giancarlo ha anche accampato delle scuse in puntata, a cui Aurora non ha però creduto. Ed è per questo forse che non ha cambiato idea dopo essersi rivolta a chi di dovere: “Ho sottoposto i fatti alle Autorità per farne valutare la rilevanza e non lasciar correre, sdoganando qualcosa di estremamente sbagliato”.

Aurora ha approfittato di questo lungo messaggio dopo Uomini e Donne per ringraziare i tantissimi che le sono stati vicino e le hanno dato supporto. Non solo il pubblico del programma, che si è dimostrato a tratti compatto contro ciò che succedeva e in difesa di Aurora, ma anche dei personaggi pubblici. Ha ringraziato il suo avvocato e le sue amiche di sempre. Poi anche Selvaggia Lucarelli e gli altri opinionisti e giornalisti che si sono schierati dalla sua parte. Perché sì, le insinuazioni su Aurora da parte di Giancarlo e il tutti contro uno hanno avuto una risonanza non da poco. Nonostante in studio nessuno si è accorto, a quanto pare, del reale peso di quelle parole.