UeD, Aurora Tropea commenta le scuse di Giancarlo: dura reazione

Uomini e Donne è stato travolto da una enorme polemica in questi giorni. Era chiaro già con le anticipazioni di qualche giorno fa che sarebbe scoppiata una bomba, e così è stato. Ma a stupire più di tutto sono state le reazioni dei presenti in studio, Maria De Filippi compresa. Ciò che è accaduto ha avuto una risonanza enorme, in tanti si sono espressi e continuano a farlo in queste ore. Ma nello studio pare che la percezione sia stata diversa, come se ciò che è successo fosse di ordinaria amministrazione. Anche se così non è. Aurora Tropea ha lasciato Uomini e Donne e oggi non era presente in studio, ma dopo aver visto la puntata ha deciso di dire la sua.

Le scuse di Giancarlo non hanno sortito l’effetto sperato, o forse è stato ancora una volta il contorno a spingere Aurora a non reagire bene. “Mio nonno diceva: peggio la toppa del buco… Vergognoso!”, questo ha scritto nelle stories di Instagram dopo la puntata. In effetti se in qualche modo si poteva rimediare, l’impressione è che la situazione sia addirittura peggiorata. Giancarlo aveva parlato nella puntata di ieri di alcuni filmati intimi che Aurora gli avrebbe inviato. Lei ha negato di averlo fatto, lui ha insistito sulla loro esistenza e la Dama, certa della non esistenza degli stessi, lo ha invitato a mostrarli. Giancarlo ha preso il suo cellulare e ha mostrato un solo video, e per nulla compromettente, di Aurora davanti al caminetto.

Ha aggiunto parlando con i due opinionisti che quello era l’unico che poteva mostrare rispetto agli altri, ma alla fine è saltato fuori che non ce n’erano altri. Perché li aveva cancellati, ha sostenuto. Aurora è andata via furiosa e rivendicando la sua dignità, mentre tutto lo studio era contro di lei. Ancora una volta tutti contro uno, con nessuno che ha provato a capire le sue ragioni e a difenderla. Non hanno rinunciato a darle contro neanche quando una donna è stata attaccata con dei filmati intimi pronti a essere mostrati, usati insomma quasi come strumento di minaccia. Un comportamento inaccettabile e al pubblico infatti non è piaciuto per niente.

Da tempo ormai i fan di Uomini e Donne sono convinti che ci sia un vero e proprio accanimento verso Aurora. Soprattutto da parte di Gianni Sperti e di Armando Incarnato, i nomi più gettonati sui social. Mentre in studio pare siano tutti convinti che i commenti di protesta appartengano unicamente a dei profili fake di Aurora o di “fan sguinzagliati” da Aurora, la realtà appare un’altra. Twitter è ogni giorno compatto contro Gianni, Armando e ormai anche contro la stessa Maria De Filippi. Così come succede su Instagram, dove anzi le critiche diventano più severe. E no, non sono tutti fan di Aurora, come forse a loro converrebbe pensare.

La conduttrice è finita anche nel mirino di Selvaggia Lucarelli per aver permesso che andasse in scena uno spettacolo come quello di ieri e di oggi. Perché mentre Giancarlo ha fatto le sue scuse pubbliche ad Aurora e Tina Cipollari provava a ricostruire le insinuazioni del giorno prima, ovvero che esistevano altri video, in studio si continuava a minimizzare l’accaduto. E ancora una volta, purtroppo, con la complicità di Maria. Evidentemente in studio nessuno ha capito il reale problema, cosa ha scatenato la reazione indignata del pubblico. Perché si è andati oltre un accanimento verso una persona, oltre un tutti contro uno o una semplice antipatia. Si è parlato di filmati intimi che se anche fossero esistiti sarebbero dovuti rimanere privati. Ma alla fine, come se non bastasse, non esistevano neanche.