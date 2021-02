Selvaggia Lucarelli, attacco duro a UeD e Maria De Filippi: “Ponzio Pilato”

Selvaggia Lucarelli attacca frontalmente Maria De Filippi e il programma Uomini e Donne. Alla giornalista e giurata di Ballando con le Stelle è andata di ‘traverso’ la querelle tra Giancarlo e Aurora; querelle andata in scena nelle scorse ore nella trasmissione di Canale 5. Nella fattispecie i due protagonisti del Trono Over si sono accusati a vicenda di comportamenti poco trasparenti. A un certo punto Giancarlo ha affermato di aver avuto dei rapporti intimi con la dama, mentre lei ha negato. La contrapposizione ha spinto il cavaliere ad andare in camerino, prendere il cellulare e mostrare dei filmati a Gianni Sperti e Tina Cipollari, noti opinionisti dello show.

“Ce ne è un altro?”, ha chiesto Sperti a Giancarlo dopo aver guardato un video. La risposta è stata “No”. Sperti ha incalzato: “Questo è il peggiore?”. “Questo è quello che posso farti vedere”, la replica di Giancarlo che ha scatenato l’ilarità dell’opinionista che ha sottolineato quel “che posso farti vedere“, lasciando intuire che ha creduto che se ci fosse dell’altro. Aurora, imbufalita e sicura della sua posizione, ha invitato Giancarlo a mostrare il video, certa che non fosse compromettente. Maria ha stoppato tutto e la dama ha lasciato lo studio. Alla luce di ciò, Selvaggia Lucarelli ha criticato ampiamente Uomini e Donne e la conduttrice pavese.

La Lucarelli ha definito l’episodio come “un crescendo che definire trash sarebbe fuorviante. Perché qui il problema non è il trash”. La giornalista ha quindi spostato il tema dalla tv d’intrattenimento a un argomento ben più ampio e sempre più centrale nell’opinione pubblica: quello relativo al perdurare del maschilismo ‘ancestrale’, culturale, antropologico.

“Il problema è normalizzare una situazione in cui un uomo ricorda a una donna che possiede le prove video di una relazione sessuale, l’incitamento a mostrare il tutto dai bulli al suo fianco, l’imbarazzo della donna che a quel punto deve DISCOLPARSI invitandolo a mostrare quel che ormai lui ha dichiarato di possedere, la conduttrice Ponzio Pilato. Una scena diseducativa e profondamente sbagliata, tanto più che suppongo il programma sia registrato e quindi si poteva decidere di non mostrare nulla. Mi spiace ma non ci siamo. Questa volta Maria io esco”.

Come appare evidente la Lucarelli non si è limitata a criticare la trasmissione, ma ha messo nel mirino anche la De Filippi, dandole del Ponzio Pilato. Come dire, ‘te ne lavi le mani, mentre invece il tema avrebbe bisogno di un intervento energico da parte di chi comanda’. Le esternazioni della firma de Il Fatto Quotidiano sono interessanti, oltreché per il ragionamento, anche perché sono state dirette proprio a Maria De Filippi. A memoria non si ricorda di recente un attacco così frontale alla regina di Mediaset.

Pochi giorni fa Selvaggia si è scagliata contro un altro volto noto del Bel Paese, Tiziano Ferro, per via della sua partecipazione in qualità di testimonial a una campagna di sensibilizzazione pensata dal Ministero della Salute.