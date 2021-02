Selvaggia Lucarelli tuona contro Tiziano Ferro: “Da evasore a testimonial”

Selvaggia Lucarelli neanche stavolta si è risparmiata. La giornalista ha espresso la sua posizione per quanto riguarda l’incarico che è stato dato recentemente a Tiziano Ferro. Infatti il cantante di Latina sarà testimonial di un importante progetto. Quest’ultimo è interamente dedicato agli animali.

Il compito del cantante sarà quello di rappresentare la causa e dare il proprio volto alla campagna. Il programma in cui è stato coinvolto vede come oggetto principale la promozione dei diritti degli amici animali. È promosso dal Ministero della Salute. Inoltre il progetto porta il nome di Code di casa.

Non è un mistero infatti l’amore di Tiziano Ferro per i nostri amici a quattro zampe. Il cantautore di Latina vive da anni a Los Angeles con il marito. Assieme a loro fanno ormai parte della figlia due cani. Entrambi sono stati adottati al canile. E solo ad agosto 2020 aveva dedicato un intero post sui social per la scomparsa del suo adorato cane Beau, un doberman. Quindi quale miglior volto, se non un amante degli animali come Tiziano Ferro, per poter rappresentare una causa così importante?

C’è chi però non la pensa così. E Selvaggia Lucarelli è la prima. Infatti ha sollevato la polemica secondo cui il cantautore di Latina non sarebbe esattamente la persona più appropriata per poter portare avanti un progetto del genere, tra l’altro promosso proprio dal Ministero della Salute, dunque il Governo stesso.

Selvaggia Lucarelli, la polemica su Tiziano Ferro

La polemica della giornalista nasce del fatto che qualche mese fa, precisamente ad ottobre 2020, proprio Tiziano Ferro è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione per un’evasione fiscale che ammontava a 6 milioni di euro. Selvaggia Lucarelli dunque troverebbe profondamente incoerente la decisione del Governo di trasformare il cantautore di Latina da evasore fiscale a testimonial.

Selvaggia Lucarelli nel post pubblicato su Twitter ha fatto leva anche su un altro fatto. Questo comprometterebbe la scelta che è stata fatta in merito all’artista. Infatti nel momento della sentenza i giudici si erano espressi sostenendo che Ferro avrebbe meritato una sanzione più pesante proprio perché per il suo elevato livello culturale avrebbe dovuto avere un comportamento molto più tendente all’etica. I fan dell’artista ovviamente non si sono trovati d’accordo con la Lucarelli. Molti infatti hanno evidenziato l’amore per gli animali e una mancata attinenza alla questione.