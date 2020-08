Tiziano Ferro piange la morte del suo cane: il doloroso post

Tiziano Ferro piange la morte del suo cane Beau, un dobermann. Ad annunciare la scomparsa dell’animale è stato lo stesso cantante di Latina che attraverso un post su Instagram ha spiegato che l’amico a quattro zampe non non ce l’ha fatta. “Il suo cuore si è fermato durante la notte”, ha scritto Tiziano che ha ringraziato i tanti fan che hanno tifato per la guarigione del cane. Beau era uno dei due dobermann adottati dall’artista lo scorso aprile insieme al marito Victor Allen. Purtroppo la vita fuori dal canile per Beau è durata solo 4 mesi. Il post Instagram in cui Ferro ha comunicato il decesso del cane è stato immediatamente preso d’assalto dai fan che a migliaia hanno lasciato un commento di sostegno e di comprensione per il dolore provato dal musicista.

Tiziano Ferro piange la morte del suo cane Beau: il post

L’animale era stato operato nei giorni scorsi negli Stati Uniti. L’intervento era stato necessario dopo che il cane aveva avuto una pericolosa emorragia interna. Solo poche ore fa, più precisamente durante la giornata di ieri, Ferro ha pubblicato sempre via Instagram un video in cui salutava Beau, nei 5 minuti concessigli dal veterinario. Purtroppo però l’animale si è spento poche ore dopo, a 8 anni. Assieme a lui Ferro ha adottato anche Ellie, sempre prelevandolo dal canile. Un gesto di profondo rispetto nei confronti degli amici a quattro zampe, come spiegava lo stesso Ferro nel presentare i cani all’epoca della loro ‘entrata in famiglia’.

Tiziano Ferro e Victor Allen: la scelta di adottare Ellie e Beau

Ferro ha adottato Beau e Ellie lo scorso aprile. Il primo aveva otto anni, il secondo ne ha 7. Entrambi, prima che Tiziano e Allen li portassero a casa, si trovavano al canile perché abbandonati in quanto, a differenza dei dobermann puri, non erano in grado di cacciare, aggredire e concepire cuccioli da 3.000 euro. Da qui la scelta della coppia di prenderli con sé, nonostante la ‘non purezza’. Anzi proprio la ‘non purezza’ ha spinto Ferro e Victor ha ospitare i due animali.