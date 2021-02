Uomini e Donne, Aurora: caos Veronica e filmini. Web: “Pagina bruttissima”

È scoppiato il caos a Uomini e Donne, che si è concluso con il saluto di Aurora Tropea. La dama ha deciso di lasciare definitivamente il programma, dopo un fortissimo scontro con alcuni dei presenti in studio. Il tutto ha preso inizio quando Giancarlo ha esposto un problema riguardante i social. Scendendo nel dettaglio, il cavaliere ha fatto sapere che spesso riceve pesanti insulti. L’uomo è convinto che dietro questi attacchi ci siano Aurora e Veronica Ursida, le quali condividono da tempo una forte amicizia. Giancarlo si è detto certo del fatto che entrambe si rechino sotto il suo profilo per insultarlo e minacciarlo, utilizzando account falsi. Non solo, il cavaliere è anche tornato a parlare della presunta talpa.

In particolare, stando a ciò che lui ha raccontato, Aurora sarebbe a conoscenza dell’identità di questa persona, che farebbe parte del pubblico e che darebbe le anticipazioni su quanto accade durante le registrazioni. Giancarlo ha affermato che non sa quale sia il nome di quest’uomo. Ovviamente, la Tropea ha smentito la cosa. Il cavaliere ha poi proseguito il suo racconto citando nuovamente Veronica. Ha confessato di averla conosciuta e l’incontro non sarebbe iniziato nel migliore dei modi: “La prima volta che l’ho incontrata io e Aurora avevamo bisticciato. Loro escono dal bar e la prima cosa che mi dice è ‘non facciamo piazzate in strada’”.

Ed ecco che, a questo punto, ha rivelato che Veronica vorrebbe tornare nel programma. Maria ha confermato, in quanto la dama avrebbe chiesto alla redazione questa possibilità. “Veronica voleva tornare, ma ha avuto il problema che si stava facendo dei ritocchini. Poi ci avrebbe provato”, ha precisato il cavaliere. E la conduttrice ha fatto sapere che effettivamente ha chiesto di rientrare in trasmissione. Ma, sempre secondo quanto ha dichiarato in studio Giancarlo, la Ursida avrebbe chiesto ad Aurora di rimanere nel programma, così lei sarebbe tornata.

Di fronte alle dichiarazioni del cavaliere, la Tropea non è riuscita a trattenere le lacrime e si è mostrata abbastanza delusa. Ha tentato di difendere se stessa e Veronica. Maria ha spiegato poi a Gianni il motivo per cui Veronica potrebbe aver fatto questa richiesta ad Aurora: “Perché parlando di lei l’avremmo richiamata”. Non solo, la De Filippi sembra credere alle parole di Giancarlo, secondo il quale le due amiche si preoccuperebbero a condividere insulti. La conduttrice è convinta che il pubblico a casa non sia disposto a perdere tempo a commentare quanto accade nel programma.

Invece, è possibile notare tantissimi commenti sui social di vari utenti, soprattutto durante la messa in onda. E mentre Tina Cipollari e Gianni sono ormai certi che Aurora non sia mai stata sincera, il pubblico pare essere dalla sua parte. La maggior parte dei telespettatori si è schierata oggi dalla parte della dama. Tra questi utenti vi sono anche telespettatori che non apprezzano molto Aurora. Ma quanto è accaduto nel corso della puntata di oggi alla donna non è comunque piaciuto.

Improvvisamente Giancarlo ha annunciato di avere dei filmini compromettenti su Aurora. Accompagnato da Tina, è corso a prendere il suo cellulare e ha mostrato a Gianni un video, facendo presente che ci potrebbero essere altri. La dama ha perso la pazienza, ha preso il cellulare tra le sue mani e ha messo il filmato di fronte alle telecamere. I telespettatori hanno trovato questa scena abbastanza triste. “Una pagina bruttissima di questo programma”, ha scritto qualcuno su Twitter.

Su Instagram la situazione non è stata diversa, gli utenti non hanno apprezzato tale situazione. Molti telespettatori sono convinti del fatto che Aurora effettivamente potrebbe aver commesso questi errori, ma Giancarlo non avrebbe dovuto spingersi così oltre. Ovviamente c’è anche chi si è scagliato contro la dama. Non riuscendo più a rispondere e a sostenere il tutto, la Tropea ha lasciato lo studio in lacrime, annunciano che avrebbe lasciato il programma. La dama è rientrata più volte e si è lasciata andare a un duro sfogo.

Le anticipazioni rivelano che in effetti Aurora non è tornata in studio nella registrazione successiva e ha diffidato Giancarlo. A Maria è risultato “assurdo” che tra i due ci sia stato un finale del genere.