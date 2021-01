UeD anticipazioni: il ritorno di una dama, Aurora passa alla diffida

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni, riportate da Il Vicolo delle News, segnalano che la registrazione è iniziata con Gemma Galgani. La dama torinese è entrata sulle note di una canzone scelta da Tina Cipollari, come al solito. Questa volta l’opinionista ha scelto Perdere l’amore di Massimo Ranieri. Gemma ha raccontato che sta proseguendo la sua conoscenza con il ‘secondo’ Maurizio. Tra loro, però, non sarebbe molta chimica. Non solo, la Galgani ha anche sentito Maurizio Guerci, definito da Tina ‘lo stallone’. Gemma continua a essere convinta del fatto che il cavaliere si sia allontanato da lei, poiché qualcuno fuori lo sta convincendo che c’è troppa differenza d’età.

Intanto, ha fatto il suo ritorno nel programma Pamela Barretta. Proprio in questi giorni, la dama è stata protagonista di uno scontro trash sui social. Nel corso di questa registrazione, Giancarlo ha chiesto scusa ad Aurora Tropea e a sua madre. Il cavaliere è consapevole che a causa sua il nome della dama sia stato accostato a un’espressione poco carina, visto quanto accaduto la scorsa settimana. Per questa situazione, Aurora ha deciso di diffidare Giancarlo. E per tale motivo, la Tropea non è stata presente nella registrazione di oggi! Ma ora il cavaliere pare abbia iniziato a credere che possa essersi innamorato della dama.

È arrivato il momento di Claudio e Sabina, i quali hanno confessato di essere andati oltre. Lei è apparsa molto presa dal cavaliere, che invece ha ammesso di non provare nulla se non attrazione fisica. Gianni Sperti e Tina Cipollari sono intervenuti durante questo scontro, chiedendo alla dama il motivo per cui ha continuato a restare seduta di fronte a lui dopo questa ammissione. Sabina, però, ha dichiarato di voler continuare la loro conoscenza, nonostante tutto.

Al centro dello studio, Maria De Filippi ha fatto sedere Nicole e Carlo, che hanno raccontato di avere avuto una discussione. La lontananza potrebbe per loro rappresentare un problema, visto che il cavaliere lavora a Miami. Sulla questione è intervenuto Armando Incarnato, il quale ha fatto notare di avere non pochi dubbi su Nicole. Si è accesa così una nuova discussione in studio, in cui si è inserita anche la De Filippi.

La padrona di casa si è sentita in dovere di leggere un pubblicamente un messaggio che lei ha inviato alla redazione stamattina, nel quale ha spiegato che preferisce Carlo. Non solo, la dama ha raccontato di aver deciso di non raccontare quanto realmente accaduto con Armando, per non ferire l’altra sua conoscenza. A questo punto, Incarnato l’ha salutata!

Sempre nel corso di questa registrazione, Sophie ha dimostrato di avere una preferenza, mentre Davide ha annunciato che domani farà la sua scelta!