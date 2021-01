Anticipazioni Trono Over, Aurora va via in lacrime: video privati in studio

Giancarlo lancia nuove accuse alla Dama e Gianni Sperti non perde occasione per cavalcare l’onda: la Tropea lascia lo studio

Ieri c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne, a cui però i tronisti non erano presenti. Oggi quindi ci sono solo anticipazioni sul Trono Over, vista l’assenza di Davide Donadei e Sophie Codegoni. Non si conosce il motivo per il quale non abbiano partecipato alla registrazione: magari erano impegnati a passare una giornata intera con i loro corteggiatori? Si scoprirà con le prossime anticipazioni di Uomini e Donne, intanto non sono mancati scontri fortissimi nel Trono Over. La prima a sedersi al centro dello studio è stata Gemma Galgani, come sempre.

Avevamo lasciato lei e Maurizio con una segnalazione in ballo. Gemma aveva promesso di portare delle prove, di cui era certa, del fatto che Maurizio abbia chiuso con lei a causa di un’altra donna. Ieri c’è stato un nuovo lungo confronto tra i due, ma alla fine dei conti le prove non sono saltate fuori. Non c’era né un nome né una fonte certa alla base della segnalazione di Gemma, ma magari ne parlerà ancora nelle prossime puntate. Anche ieri ci sono stati forti scontri per Aurora Tropea: Giancarlo ha lanciato nuove accuse verso la Dama.

Innanzitutto le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News hanno fatto sapere che Aurora ha deciso di chiudere con il signore arrivato per lei la settimana scorsa. Lui però ha chiesto di restare. Con Aurora al centro dello studio, Giancarlo ha iniziato una discussione accusando la Dama di insultarlo sui social. Ha tirato fuori anche Veronica Ursida – su cui Maria ha fatto una rivelazione succosissima – dicendo che lei insulterebbe sua figlia con un profilo fake.

Aurora ha smentito queste accuse, ma Giancarlo ha rincarato la dose parlando di filmati intimi che lei gli avrebbe mandato. La Dama ha chiesto di mostrarli, perché era certa che non esistevano. Alla fine Giancarlo mostra un video in cui Aurora indossa una canottiera un po’ provocante, ma nulla di ciò che aveva annunciato. Ha detto che aveva altri video ma di averli cancellati. Nonostante ciò, Gianni non ha perso occasione per dare contro ad Aurora mentre Maria provava a difenderla.

Queste discussioni non hanno lasciato indifferente Aurora, anche perché ammesso e non concesso che esistessero questi video non è una roba da rinfacciare e rendere pubblica. Alla fine è stata Aurora a uscire dallo studio, provata e in lacrime. Vedendola piangere Giancarlo si è reso contro di aver esagerato e ha chiesto a Maria di uscire per consolarla, perché comunque le vuole bene.