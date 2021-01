Uomini e Donne, famosa ex Dama chiede di tornare: la redazione dice no

C’è una famosa ex Dama del Trono Over che vorrebbe tornare a Uomini e Donne. Nella registrazione di ieri Maria De Filippi si è lasciata scappare questa rivelazione, una delle più succose per il pubblico. I fan del programma infatti si divertono molto con questi retroscena che arrivano dalla redazione e che servono anche a vedere ex protagonisti sotto una luce diversa. Per questo non sempre viene stilata una lista di ex Dame ed ex Cavalieri che gradirebbero tornare in trasmissione. Insomma la redazione non intende far insorgere il pubblico contro qualcuno che è passato dallo studio.

Di tanto in tanto però Maria non riesce a trattenersi e, come si dice nel gergo del Web, spilla dei tè bollenti. Un modo di dire in voga tra i più giovani per indicare delle rivelazioni scottanti. Ed è proprio ciò che è successo nella registrazione di ieri, quando al centro del dibattito c’era Aurora Tropea. Quest’ultima non passa ormai una puntata in tranquillità e serenità, contro di lei si scatenano sempre Gianni Sperti. Gemma Galgani e Armando Incarnato: un trio inaspettato ma che si rivela in questa stagione sempre più coalizzato contro Aurora.

Ebbene, nella registrazione di ieri Giancarlo ha lanciato nuove accuse ad Aurora. Ha parlato infatti di insulti che gli arriverebbero da parte della Dama e ha aggiunto che Veronica Ursida avrebbe un profilo fake per insultare sua figlia. Naturalmente Aurora ha smentito queste accuse, ma appena è spuntato il nome di Veronica Maria ha deciso di fare la rivelazione… Sì, è proprio Veronica Ursida che sta chiedendo di tornare a Uomini e Donne! Le anticipazioni del Vicolo delle News non aggiungono ulteriori dettagli sulla rivelazione della padrona di casa.

È chiaro però che se Veronica non ha ancora rimesso piede in studio è perché riceve un “no” come risposta dalla redazione. Questo scoop succoso farà parecchio discutere sui social, anche perché già in passato Veronica è stata accusata di essere parecchio affezionata alle telecamere. Aveva lasciato lo studio prima dell’estate insieme a Giovanni Longobardi, ma tra loro non è andata bene. A quanto pare, Veronica dopo Giovanni è pronta a rimettersi in gioco in amore. A Uomini e Donne.