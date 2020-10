Uomini e Donne, Giovanni scrive a Veronica: “Mi riempivi di bugie, ma…”

Una lunga lettera per chiederle di riprovarci, ma l’ex Cavaliere del Trono Over ha anche elencato tutte le cose che a lui non sono piaciute nel rapporto e che hanno portato alla rottura

Giovanni Longobardi ha scritto una lunga lettera a Veronica Ursida per chiederle di riprovarci. La coppia del Trono Over ha chiuso la relazione nata negli studi di Uomini e Donne pochi mesi fa, ma oggi lui è pronto a dare una seconda possibilità al loro sentimento. Nella stessa lettera, però, ha anche elencato tutte le cose che a lui non sono piaciute e che lo hanno portato a dire basta. E non ha usato molti giri di parole per dire che a un certo punto si è sentito preso in giro da Veronica.

L’ex Cavaliere ha scritto di essere arrivato a un punto in cui non riesce più a credere a ciò che Veronica gli dice perché ha perso fiducia in lei. Determinati comportamenti di Veronica lo hanno portato a non fidarsi di lei, seppure si sia impegnato nel cercare di capirla. Fino a quando ha preferito mollare:

“Quando ho capito per davvero come sei fatta, ho preferito tirare i remi in barca e voltarti le spalle. È successo quando non mi hai detto di essere uscita con il tuo ex fidanzato”.

Per Giovanni non c’è niente di male nel mantenere i rapporti con gli ex, ma non ha digerito il fatto che lei non glielo abbia detto. In quel momento il mondo gli è crollato addosso, avrebbe preferito conoscere la verità da lei e si chiede perché invece non sia andata così. Consapevole che una cosa simile sarebbe potuta accadere di nuovo, ha fatto dei passi indietro. Poi ha aggiunto:

“Sei bella, ma anche molto insicura. Hai bisogno di attirare l’attenzione anche se al tuo fianco hai già un uomo che ti cerca e che è lì soltanto per te. […] Io penso che dei sentimenti altrui, purtroppo, a te non interessi nulla. Per te è tutto un gioco, tutta una finzione. […] Io ero innamorato di te e tu hai distrutto tutto. […] Pensavo di essere speciale ai tuoi occhi, invece ero soltanto uno dei tanti”.

Parole molto dure quelle di Giovanni, che ha vissuto questo rapporto con la speranza che fosse duraturo e non soltanto una parentesi estiva. Lui è un uomo che ha bisogno di attenzioni, ha già chiuso il suo precedente matrimonio per questi motivi. Ha raccontato infatti che quando tornava a casa non trovava mai la sua ex moglie ad aspettarlo, che lei preferiva sempre la compagnia di altre persone alla sua e lui a un tratto non ha più resistito.

Nonostante tutto, però, Giovanni continua a pensare ogni giorno a Veronica e vorrebbe riprovarci. Entrambi hanno sofferto molto e lui soffre ancora oggi. Ha raccontato ancora che quando sono tornati a Roma dalle vacanze Veronica ha staccato la spina dalla loro relazione. Lui invece era ancora coinvolto, poi ha detto basta: “Ho capito che mi riempivi di bugie”. Oggi però lui sarebbe pronto a ricominciare, sente molto la mancanza di Veronica e con questa lettera le ha chiesto di dare una seconda possibilità al loro amore.